GÅR AV: Kjell Ingolf Ropstad trekker seg som partileder og går av som Barne- og familieminister etter skattegrepavsløringene.

Knut Arild Hareide: − Respekterer valget han har landet på

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide retter en takk til Kjell Ingolf Ropstad etter partilederens avgang i dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg kjenner at dette er en vond og vanskelig dag. Men mest krevende er det for Kjell Ingolf og familien. Han har beklaget og sagt at dette ikke burde skjedd, sier Hareide i en skriftlig kommentar til VG via sin rådgiver.

– Jeg respekterer det valget han nå har landet på. Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste. Kjell Ingolf og familien har opplevd veldig vanskelige dager med et enormt press, skriver Hareide videre.

Hareide avkrefter overfor VG at han kan komme til å ta over som partileder etter Kjell Ingolf Ropstads avgang.

– Jeg er ikke aktuell som ny partileder, sier Hareide til VG.

Den tidligere KrF-lederen, som valgte å gå av i 2019 da partiet valgte Ropstads retningsvalg, roser Ropstad for samarbeidet de to har hatt:

– Kjell Ingolf og jeg har jobbet tett sammen gjennom alle mine år på Stortinget og jeg setter stor pris på han – som kollega og venn. Vi var uenige om retningsvalget, men vi har beholdt den gode kontakten og vennskapet. Jeg vil takke Kjell Ingolf for den store jobben han har gjort for KrF, og den jobben jeg vet han vil gjøre som stortingsrepresentant de neste fire årene.

TREKLØVER: Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad. Her på KrF sitt landsmøte i 2018.

Ulstein: – Det ville vært utrolig krevende å fortsette

Det var under en pressekonferanse lørdag ettermiddag Kjell Ingolf Ropstad annonserte at han trekker seg som KrF-leder og barne- og familieminister:

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) uttrykker via sin presserådgiver overfor VG at han forstår Ropstads valg:

– Dette er en vond dag for mange. Aller mest for Kjell Ingolf. Han har tatt sin beslutning. Den respekterer jeg, og forstår hans vurdering nå. Det ville vært utrolig krevende, kanskje umulig, for Kjell Ingolf å fortsette, sier Ulstein til VG via sin presserådgiver.

– Nå må vi håndtere krisen, men aller mest ta vare på Kjell Ingolf. Heller komme tilbake med mer senere.

Ulstein understreker at han ønsker å si «noen gode ord» om partifellen.

– Han er en person jeg setter høyt. En god venn og utrolig handlekraftig politiker. Han har jobbet hardt. Har en enorm kapasitet. Han har fått mange viktige gjennomslag for KrF. Kjell Ingolf tok ansvar i en veldig krevende fase i partiet, samtidig har han måttet tåle utrolig mye – også uberettiget i det offentlige rom. Nå håper jeg han og familien får ro. Jeg vet at han vil gjøre alt han kan for å få ryddet opp i dette.

TREKKER SEG: Kjell Ingolf Ropstad.

Melby: – Kjell Ingolf brenner for politikken

Også Venstre-leder Guri Melby roser Ropstad:

– Først og fremst vil jeg si takk til Kjell Ingolf for godt samarbeid i regjering. Som ny partileder har det vært fint å ha ham som kollega, både i det daglige arbeidet med politikken, men også som to småbarnsforeldre som skal få hverdagen til å gå rundt, sier Guri Melby til VG.

– Jeg kjenner Kjell Ingolf som en som brenner for politikken til partiet sitt, og jeg er helt sikker på at han vil fortsette med det. Jeg ønsker Kjell Ingolf og familien alt vel i tiden fremover, sier Melby til VG.

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF er en nær venn av den avgåtte statsråden og KrF-lederen Kjell Inge Ropstad. I en telefonsamtale med VG sier han følgende om avgangen:

– Det er jo en tung og vanskelig dag for Kjell Ingolf og hans nærmeste og for partiet. Det vil jeg si. Og så vil jeg også si at Kjell Ingolf nå har konkludert og at jeg er trygg på at hans beslutning er best for ham selv og for for partiet.

Han ønsker ikke å spekulere i hvem som vil ta over partiledervervet, men sier til VG at han regner med at partiet vil få oversikt over dette «den nærmeste tiden».

– Jeg er trygg på at vi får en prosess på det og at vi får en ny leder som tar partiet videre.

– Hva tenkte du da Ropstad-saken ble kjent?

– Det var en alvorlig situasjon. Jeg var glad for at Kjell Ingolf beklaget det og var tydelig på det. Det var en sak vi helst skulle sett ikke skulle skjedd. Men jeg støtter ham i å beklage og kontakte med Skatteetaten og gjøre opp for seg, svarer Kvinlaug.

Agder-fylkeslederen støtter Ropstads beslutning om å trekke seg.

– Jeg er trygg på at han har gjort gode vurderinger som er best for ham og partiet.

Kvinlaug forteller at han har kjent Ropstad i mange år og at de to er venner. Han understreker at

– Agder er entydige på at vi har en sterk omsorg og omtanke for Kjell Ingolf som jeg er veldig glad i. Han er en raus og god person og har mange gode evner. Og derfor tenker jeg at det er viktig å signalisere til ham på vegne av Agder og alle sammen at vi har en omsorg for ham og støtter ham i en vanskelig tid. Og så har det vært den andre delen som må tas med i vurderingen – hva er best for partiet. Da har han gjort en klok beslutning som han gjør.

– Hvordan vil du beskrive Ropstad som mann og politiker?

– Han har mange dyktige egenskaper som han har brukt siste døgenet. Han har vært en partileder som etter at han trådde inn har hatt et samlet lag som fikk en enorm mobilisering foran valget. Jeg har aldri opplevd en sånn mobilisering for å kjempe for å passere sperregrensen som før stortingsvalget. Vi skal jobbe videre med å bygge lag. Han sitter på Stortinget og der kan han gjøre en god jobb. Han har betydd mye for landsdelen Sørlandet med rollen han har hatt.

Fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen i Krf-Viken reagerer med vemod:

– Jeg føler litt sorg og tenker først og fremst på Kjell Ingolf og familiens hans som har det vondt nå, Jeg tror ikke dette var gjort med overlegg. Jeg kjenner han som en ærlig, hardt arbeidende mann, sier Gulbrandsen til VG.

– KrF skal reise oss etter dette. Jeg vil ikke spekulere påhvem som kan overta. Vi har egentlig mange gode å velge i. Men samtidig bør vedkommende være sentral på Stortinget og da er det likevel ikke så mange, sier Britt Egeland Gulbrandsen som ikke vil spekulere i navn nå.