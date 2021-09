RØDTIRSDAG: Jonas Gahr Støre hadde en god tirsdag morgen.

Kilder til VG: Slik setter Ap i gang regjerings­forhandlinger

YOUNGSTORGET (VG) Arbeiderpartiets mektige sentralstyre skal i dag gi partileder Jonas Gahr Støre det formelle mandatet til å starte regjeringsforhandlinger med Senterpartiet og SV, ifølge VGs opplysninger.

Av Runa Fjellanger , Eirik Røsvik og Alfred Lindbæk Nortvedt (video)

Publisert: Nå nettopp

Sentralstyremøtet begynte med kakefeiring klokken 14.00 tirsdag ettermiddag. Sentrale kilder i partiet sier til VG at planen for møtet er å oppsummere valgresultatet og formelt gi fullmakt til å forhandle med Sp og SV.

I tillegg får VG opplyst at lederne av stortingsfraksjonene skal møtes tirsdag for å sette i gang det faglige forarbeidet til regjeringssonderinger og -forhandlinger.

Jonas Gahr Støre sa mandag kveld til VG at partiet har kartlagt sakene Ap, Sp og SV er enige om – og de som kan bli vanskelige.

Ap gjorde et av sine dårligste valg noensinne. Likevel er resultatet bedre enn det sentrale Ap-politikere så på som sannsynlig – både i prosent og størrelsesforholdet til Sp og SV. Støres parti ble større enn Sp og SV sammenlagt, og avstanden til Sp er nesten 13 prosentpoeng.

Støre skal etter planen møte pressen på Youngstorget klokken 17.

Raymond Johansen: Skal diskutere forhandlinger

– Vi skal oppsummere valget, diskutere mandat og videre forhandlinger, sier Raymond Johansen, Aps byrådsleder i Oslo og sentralstyremedlem, på vei inn til partikontoret på Youngstorget.

– Kommer det formelle mandatet nå?

– Det er nok meningen. Det er en bra dag.

– Hva blir mandatet?

– Det skal vi diskutere nå. Jeg har bare forberedt litt på mine ting, sier Johansen, som har med seg en rød mappe.

Han er forberedt på feiring og kake, men har ikke bakt selv.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg husker da vi vant valget i 2009, som partisekretær hadde jeg med kake opp på Statsministerens kontor. Da gikk vi rett på hva vi skulle gjøre videre, og da møtet var ferdig kom jeg på at vi ikke hadde spist kake. Vi må kunne nyte det litt også.

Feiret med kake

Jonas Gahr Støre var storfornøyd med «seierskaken» med ekte roser som pynt, som han delte ut til Aps mektige sentralstyre.

– Det kjennes veldig godt. En tapskake er ikke like godt. Men denne kaken unner jeg alle i sentralstyret, sier Støre til VG etter å ha kuttet opp kaken.

Arbeiderpartiet gikk til valg på at de vil regjere sammen med SV og Sp.

– Hva slags samarbeid ser du for deg nå?

– Vi skal oppsummere dette sentralstyremøtet etterpå, men vi har gått til valg på en plan. Den har vi tenkt å jobbe for. Vi skal få til et godt samarbeid. Det er et sterkt mandat for et skifte, og alle de som har stemt for det skiftet skal vi føle ansvar for, sier Støre.