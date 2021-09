FREDAG: Niklas Pedersen (21), Oliver Riemann (21), Viktor Andersen (22), Benjamin Pascu (21), Emil Andersen (19) og Jonas Sonne (22) drikker øl i parken, før de skal ut på fest.

Full gjenåpning i Danmark: − Har skjedd et mentalt skifte

KØBENHAVN (VG) Fredag er ikke lenger covid-19 definert som en samfunnskritisk sykdom i Danmark, og de siste tiltakene forsvinner. Men mange lever allerede som normalt.

– Var det i dag de fjernet det siste? Det hadde jeg ingen idé om, sier Jonas Sonne (22) og ler.

Han og vennegjengen, som studerer sammen på Copenhagen Buisness School, har gjort som mange andre unge dansker i septembersolen, og satt seg ned med noen pils ute, ved Islandsbrygge i København. De har vært på seiltur, og senere skal de på fest med alle studentene ved skolen.

Men det er ikke for å feire at Danmark har gjenåpnet for fullt. Gjengen er enig om at de føler de allerede har levd som normalt i en stund – kanskje siden juli, da utestedene begynte å holde åpent til klokken 02. Eller siden tidligere i sommer, da munnbind sluttet å være et krav.

Stemningen er uansett god – en av studentene forteller at de har sluttet å tenke over å ta folk i hånden.

– Nå kan det være åpent til klokken 05, og det som er annerledes i dag er at vi ikke må vise coronapass på klubbene. Men vi er alle vaksinert, sier Benjamin Pascu (21)

– Det kommer uansett ikke til å forsvinne – vi må leve med det, legger Oliver Riemann (21) til.

BRÅTT PÅ: Ikke alle i studengjengen var klare over at i dag var merkedagen for gjenåpningen, men noen av dem var det. på bildet er Johan wiberg (21) Oliver riemann (21) Viktor Andersen (22) Benjamin pascu (21) Jonas solle (22) og Emil Andersen (19)

– Folk stråler

I vinter fulgte Norge etter Danmarks strenge nedstengning av samfunnet – nå er det Norge som er strengest. Mens siste trinn i den norske gjenåpningen er utsatt, innebærer den nye statusen viruset har fått i Danmark at helsemyndighetene ikke lenger har mulighet til å iverksette særskilte tiltak mot smittespredning.

Det betyr at det heller ikke blir lokale nedstengninger ved større smitteutbrudd, og det blir slutt på krav om grønt coronapass innenlands.

Men til tross for at de har nådd denne viktige milepælen, er det ingen stor markering eller pressekonferanse som holdes fredag.

Lenger inne i sentrum har Martin Brogaard (49) og Nadia Gattes (38) funnet seg en plass i solen i Ørstedsparken. De sier de får en god følelse av å se at Danmark har åpner helt i dag – men også de opplever dette ellers som en vanlig fredag.

SOLER SEG: Martin Brogaard (49) og Nadia Gattes (38) tilbringer fredag ettermiddag i Ørstedsparken. De skal ikke ut og feire i kveld.

– Det føles som om alt er tilbake til normalen. Men det føles også som om folk har vært gjemt vekk – og nå er de ekstra mye ute. Folk stråler. Det som gjør at vi merker det mest er at vi bor like der folk drar ut, sier Gattes.

Brogaard sier han er superglad for at samfunnet blir friere, og at han slipper å teste seg hele tiden. Det han frykter nå er mer bråk i nabolaget, heller enn mer smitte.

Men Gattes sier hun også har lagt merke til at det ikke er alle som har det sånn.

– Det er en større avstand føler jeg, fra de som er mer sårbare. Jeg legger merke til det når jeg går på butikken og for eksempel ser en gravid kvinne som kommer inn med en maske.

– Skjedd et mentalt skifte

Langs gatene i København er det ikke mange mennesker å se med munnbind – de fleste går også uten på T-banen, der det ikke lenger er et krav. De tydeligste sporene som er å se etter pandemien er skilter til testsentre.

Danskene har gjennom pandemien testet for corona i langt større grad enn Norge, men også dette har de begynt å gradvis trappe ned, selv om testing og isolasjon av smittede fortsatt vil være viktig fremover.

Ifølge professor i immunologi ved Aarhus universitet, Søren Riis Paludan, er det én viktig ting som gjør at danskene har klart å omstille seg til en ny hverdag nå: De har over flere måneder sluttet å fokusere på smittetallene.

– Det er en ting som har lyktes her, og som gjør befolkningen er trygge på dette. Vi var på et tidspunkt like restriktive som Norge. Men over sommeren har det skjedd et mentalt skifte. Nå er det med få unntak fokus på innleggelser og vaksinering, og ikke på smitte, sier han.

PROFESSOR: Søren Riis Paludan ved Aarhus universitet

Han kommer med et klart råd til Norge om å gjøre det samme – noe også FHI nylig har tatt til orde for. For mye fokus på smitte kan gjøre det vanskeligere å komme til en situasjon der gjenåpningen blir akseptert av flere, mener han:

– Det kan være vanskeligere for norske myndigheter å styre samtalen over mot innleggelser og gi en følelse av trygghet i befolkningen når det har vært for mye fokus på smitte.

Overrasket over Norge

Paludan blir overrasket over at man i Norge fortsatt snakker om at gjenåpningen sannsynligvis kan fortsette mot slutten av september, når 90 prosent av voksne har fått andre dose. Noe annet skulle bare mangle, mener han.

– Å tro at man skal ha restriksjoner en smule lenger hjelper ikke – det vil kommer en ny variant, og noen eldre vil miste litt immunitet.

Skolestart betyr uansett mer smitte – og når vinteren kommer kan det også bety mer smitte og en ny bølge. Men så lenge voksne er vaksinert, er det helt i orden, mener Paludan.

– Den situasjonen vi står i nå er at coronaviruset forsvinner ikke. Vi skal nå finne den balansen der vi kan leve i en verden med corona, og det er bare sånn det er.

Paludan sier den underliggende filosofien i Danmark nå er at de over 12 år kan få immunitet gjennom vaksine, og at de under 12 år får den gjennom infeksjon, fordi de ikke har særlig alvorlig sykdomsforløp. Smitten i Danmark – som i Norge – skjer i stor grad blant barn, og de som blir alvorlig syke er i stor grad uvaksinerte.

– Er det greit at uvaksinerte blir syke?

– Det er et valg man har gjort, at man ikke vil vaksineres. Og så kan man også vende det 180 grader rundt – er det i orden at en velger å ikke bli vaksinert, og så skal jeg ha restriksjoner på grunn av det? Hvis man blir tilbudt en vaksine og har valgt å si nei, er ikke det noe man kan stenge samfunnet ned for. Så lenge helsesystemet klarer å henge med er det akseptabelt.

I en skriftlig uttalelse sier helseminister Magnus Heunicke at regjeringen har lovet å ikke fortsette med disse restriksjonene lenger enn nødvendig - og at det er der Danmark er nå.

– Noen av de særskilte juridiske grepene vi har brukt for å håndtere covid-19 må aldri bli den nye normalen i samfunnet, heter det i uttalelsen.

Der understreker han likevel at regjeringen ikke vil nøle med å handle hvis pandemien truer kritiske samfunnsfunksjoner igjen - og sier det viktigste nå er at så mange som mulig vaksinerer seg.