Rødt kan få elleve på Stortinget: − Vi er Listhaugs mareritt

VG har møtt halvparten av det som kan bli Rødts første egentlige stortingsgruppe etter valget. Ingen kaller seg kommunister, og bare en sier tydelig ja til Bjørnar Moxnes som statsminister nå.

Hvis Erna Solberg skal gjenvelges må Rødt og MDG under sperregrensen, sa valgforsker Johannes Bergh sist søndag.

– Det eneste håpet for borgerlig seier, er å få jekket Rødt under sperregrensen. Alle som vil bli kvitt Erna Solberg som statsminister de må få Rødt over sperregrensen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG rett før valget.

På VGs siste nasjonale måling hadde rødgrønn side klart flertall.

Jonas Gahr Støre har imidlertid advart mot å stemme på Rødt for å hjelpe Ap.

– Det er ikke lurt. Han kan bli helt avhengig av at vi kommer over sperregrensen, for å selv bli statsminister. Min erfaring er at dette måker velgere til Rødt, sier Moxnes.

– Listhaugs mareritt

Moxnes kaller Støres formaning «arrogant» og sier at ingen liker å bli fortalt hva de skal stemme.

Rødt vil øke skattene med nesten 50 milliarder fra de rike over fire år, blant annet for å finansiere tannhelsereform.

– Jeg skjønner at Listhaug og Erna Solbergs rike sponsorer mister nattesøvnen, sier Moxnes.

Partiet Rødt ble dannet i 2007 basert på Rød Valgallianse og Arbeidernes kommunistparti (AKP).

Moxnes har vært alene på Stortinget de siste fire årene. Til ære for VG har han samlet fem av de som trolig vil utgjøre Rødts historiske stortingsgruppe hvis de kommer over sperregrensen.

– Vi er Listhaugs mareritt. Dette er halvparten av oss, sier han.

Marx og statsminister-Bjørnar

På VGs siste nasjonale måling fikk Rødt seks prosents oppslutning, som betyr elleve representanter hvis det blir valgresultatet.

VG har stilt fem av de som kan bli Rødts første egentlige stortingsgruppe – som er større enn den ensomme svalen Bjørnar Moxnes – de samme fire spørsmålene.

De fem er: Bjørnar Moxnes og Seher Aydar fra Oslo, Marie Sneve Martinussen fra Akershus, Hege Bae Nyholt fra Sør-Trøndelag og Tobias Drevland Lund fra Telemark.

Bjørnar Moxnes (39) fra Oslo:

– Kaller du deg kommunist?

– Jeg kaller meg sosialist.

– Vil du bli statsminister i Norge?

– Det har jeg ikke brukt en kalori til å tenke på. Jeg vil ha selskap på Stortinget av en historisk sterk Rødt-gruppe, så er det andre partier som lanserer statsministerkandidaturer tidlig og sent. Vi er ikke helt der.

– Rødts visjon er det klasseløse samfunn. «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme» (fra Rødts prinsipprogram, journ.anm.). Hva betyr det for deg?

– Vi ønsker mer rettferdighet og frihet. At vi ikke har en visjon om et klassesamfunn. Det er urettferdig.

– Hva skal vi leve av i fremtiden, hvis vi skal nasjonalisere bedrifter og slutte å lete etter olje?

– Premisset for spørsmålet er rart. Skaper vi mindre verdier hvis Equinor er eid av staten, enn om en tredjedel er eid av banker på Wall Street. Svaret er nei. Vi skal leve av arbeidet vårt og foredle mer av ressursene våre på norsk jord, sier han.

Marie Sneve Martinussen (35) fra Akershus:

– Kaller du deg kommunist?

– Nei, jeg kaller meg sosialist, feminist og bassist.

– Vil du at Moxnes skal bli statsminister i Norge?

– Gjerne det.

– Rødts visjon er det klasseløse samfunn. «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme». Hva betyr det for deg?

– Det betyr at det ikke er foreldrene dine er som har noe å si for hvilke muligheter du har i samfunnet. Og at du går på jobb hver dag for å skape verdier for deg selv og fellesskapet, ikke for Stein Erik Hagen.

– Hva skal vi leve av i fremtiden, hvis vi skal nasjonalisere bedriftene og slutte å lete etter olje?

– Akkurat det vi lever av i dag. Hverandres arbeid og det naturen gir oss.

Seher Aydar (32) fra Oslo:

– Kaller du deg kommunist?

– Nei, jeg er ikke så opptatt av merkelapper.

– Vil du ha Moxnes som statsminister i Norge?

– Grunnen til at jeg tviler litt, er ikke på grunn av Bjørnar. Han er en kjempegod leder av Rødt. Hvis han vil bli det og vi noen kommer i den posisjonen, så kommer jeg selvfølgelig å ha lyst til det. Men det er ikke så viktig hvem som statsminister. Det viktigste er politikken personen fører.

– Rødts visjon er det klasseløse samfunn. «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme». Hva betyr det for deg?

– Det betyr at vi ikke skal ha klasser hvor noen kan eie og tjener penger på arbeidet andre gjør, mens andre jobber og jobber. Det er grunnleggende urettferdig. Vi skal ha et samfunn hvor folk er mer likestilte og ressursene er rettferdig fordelt.

– Hva skal vi leve av i fremtiden, hvis vi skal nasjonalisere bedriftene og slutte å lete etter olje?

– Vi vil bruke oljefondet til å investere i industri i Norge. Vi må tenke en helhet. Det haster å gjøre noe med klima, så vi må slutte å lete etter olje i Norge.

Henrik Drevland Lund (25) fra Telemark:

– Kaller du deg kommunist?

– Nei, jeg kaller meg sosialist.

– Vil du at Moxnes skal bli statsminister?

– Sikkert hvis det blir aktuelt en eller annen gang, men nå er ikke det noe som er lengst fremme på programmet.

– Rødts visjon er det klasseløse samfunn. «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme». Hva betyr det for deg?

– Det er ikke noe jeg tenker så mye på i det daglige. Jeg er mer opptatt av hva vi kan gjøre her og nå i livene til vanlige folk. Så er det fint å ha visjoner. Om vi noen gang kommer til å oppnå det, vet jeg ikke. Men det er bedre å ha en visjon om et klasseløst samfunn enn en visjon om et samfunn med klasser.

– Hva skal vi leve av i fremtiden, hvis vi skal nasjonalisere bedrifter og slutte å lete etter olje?

– Veldig mye av det vi skal leve av har vi allerede. Jeg er fra Telemark. Vi har en god industri, som produserer og har lyst å produsere grønn ammoniakk til skipsfarten, grønn hydrogen og batterifabrikker. Jeg tror vi trenger en aktiv næringspolitikk for å realisere jobbene og omstille oss fra olje.

Hege Bae Nyholt (43) fra Sør-Trøndelag:

– Kaller du deg kommunist?

– Nei.

– Vil du at Moxnes blir statsminister i Norge?

– En gang. Sikkert kjempefint det. Hvis han vil selv.

– Rødts visjon er det klasseløse samfunn. «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme». Hva betyr det for deg?

– Det krever litt fantasi og tenke seg at det er mulig med et samfunn hvor man har rettferdighet og det ikke har noe å si hvilket kjønn du er, hvilken farge du har og man ikke er inndelt i økonomiske klasser. Det er en drøm, et mål, en utopi og det man jobber for.

– Hva skal vi leve av i fremtiden, hvis bedrifter skal nasjonaliseres og vi skal slutte å lete etter olje?

– Vi skal leve av de som jeg jobber med hver eneste dag. Hodene våre, kunnskapen vår og de fantastiske naturressursene vi har i Norge og i verden.