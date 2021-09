Slik skal studiene bli mer digitalisert Studentene skal lære mer om digitale verktøy som brukes i arbeidslivet. Selve studiehverdagen skal også endres . Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) lover mer variert undervisning og mer aktiv læring i årene som kommer. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 11. september, kl. 09:58 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Slik blir den nye studiehverdagen

Under coronakrisen ble ansatte og studenter kastet inn i en digital

hverdag. Nå må universitetene og høyskolene bygge videre på det som fungerte godt.

Det kommer frem i en ny strategi laget av kunnskapsdepartementet.

Strategien skal sørge for at alle studenter innenfor alle utdanninger får opplæringen de trenger til et digitalt arbeidsliv. Altså skal de lære å bruke verktøy som vil bli nødvendig for dem i arbeidslivet innenfor det yrket de skal inn i.

– Studentene må lære hvordan digitale verktøy brukes i den jobben de skal inn i. Det er svært få jobber hvor du kun sitter og ser på en forelesning hele dagen, sier Asheim.

Derfor skal foreleserne nå bruke mer digitale metoder i undervisningen. Studentene skal ha mer aktiv læring og gruppearbeid, og færre fulle dager med forelesning.

– Det var en del som fungerte bra da undervisningen ble digital. For eksempel satte en del pris på å få forelesningen digitalt slik at de kunne bruke tiden på campus til å stille spørsmål og diskutere stoffet med medstudenter.

Asheim understreker at han ikke mener at forelesningene skal foregå over zoom.

– Det er ikke meningen at heltidsstudenter skal være mindre på studieplassen.

Deltidsstudenter derimot kan få ta større deler av utdanningen digitalt hvis de ønsker det.

– Vi ønsker å bruke de digitale verktøyene til å tilpasse undervisningen til den enkelte student.

NSO: Bekymret for økt avstand mellom studentene

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, er positiv til strategien. Samtidig er de bekymret for at økt digitalisering vil føre til avstand mellom studentene.

– Dette er en bekymring vi ikke opplever at politikerne har tatt tilstrekkelig på alvor. Vi forventer at det følger med midler til oppfølging av tiltakene. Samtidig forventer vi at regjeringen stiller klare krav til institusjonene slik at de følger opp planen.

Asheim mener at digitaliseringen av studiehverdagen ikke vil øke avstanden mellom studentene.

– Jeg skjønner hva de mener, men jeg tror det er motsatt. Dette er verktøy som vil føre til at de vil jobbe mer sammen som studenter. Tanken er at man kan bruke de digitale verktøyene sammen, sier Asheim.