Nato: Norge brukte mindre penger på forsvar i 2021

Norge falt i 2021 ut av listen over Nato-land som bruker mer enn to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt på forsvar. Det viser Natos årsberetning som generalsekretær Jens Stoltenberg la fram i Brussel torsdag.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Natos foreløpige sammenligning viser at Norge brukte 1,74 prosent av BNP på forsvar i 2021 - sammenlignet med 2,0 prosent i 2020.

Åtte av 30 medlemsland land brukte mer enn to prosent på sitt forsvarsbudsjett i fjor. To-prosentmålet ble vedtatt på Nato-toppmøtet i 2014 og skulle nås innen 10 år, altså senest i 2024.

– 2021 var det syvende året på rad med økning av pengebruk på forsvar blant de europeiske allierte og Canada. Realveksten var 3,1 prosent, sa Stoltenberg i sin presentasjon.

Mens Natos felles ambisjon er å øke forsvarsutgiftene fra år til år, falt norske forsvarsutgifter med ni prosent i fjor, viser statistikken.

Målet er to prosent

Ap-Sp regjeringen har skrevet i regjeringsplattformen fra Hurdal at Norge skal oppfylle to-prosentmålet.

– Generalsekretærens rapport viser at Norge står oppført med 1,74 prosent av BNP i 2021. Investeringsandelen vår er på rundt 30 prosent, som er godt over 20%-målet til NATO. Vi vil fortsette å styrke forsvaret, og fortsette å jobbe frem mot målet på to prosent, skriver forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i en epost til VG.

– Vi forventer at Norges BNP-andel stiger noe frem mot 2024. Endelige andeler vil avhenge av utviklingen i norsk økonomi fremover, legger han til.

USA på topp

USA bruker 3,57 prosent av sitt BNP på forsvar, og står for 69 prosent av Nato-landenes totale ressursbruk på forsvar.

Sammen med USA ligger Norge på topp på listen over Nato-land som bruker mest penger på forsvar, målt etter innbyggertallet.

Ifølge Finansdepartementets prognoser vil Norge heller ikke nå to-prosentmålet i 2022. På grunn av sterk vekst i økonomien, ligger forsvarsutgiftenes andel av BNP an til å lande på 1,9 prosent.

OECD, som i vinter har hatt høyere vekst-anslag på norsk økonomi, har beregnet at Norge i 2022 bruker 1,7 prosent av BNP på forsvar.