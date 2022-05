SOSIALE MEDIER: Annika Sjøli fikk stor respons på TikTok-videoen.

Delte på TikTok at hun gruer seg til russetiden: − Mange takker meg

Ikke alle gleder seg til fest og moro i russetiden. Annika Sjøli (17) fikk støtte fra flere kjendiser da hun delte sin bekymring.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

17-åringen delte en video på TikTok om at hun ikke følte seg inkludert.

– Responsen har vært helt syk. Jeg får snaps hele tiden av folk som har det helt likt. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men det er veldig mange som takker meg, sier Sjøli.

Onsdag har videoen fått godt over 700.000 visninger, 100.000 likerklikk og over 5.700 kommentarer.

Responsen har kommet både fra kjente og ukjente. Kjendiser som Herman Flesvig, Sandra Lyng og influencer Jennie Sofie har lagt igjen en kommentar.

– Jeg synes at vanlige personer sine meldinger betyr like mye, men jeg synes det også er fint at offentlige personer kommenterer, sier hun.

KOMMENTARER: Influencerne Jennie Sofie og Amalie Olsen Gjersøe var blant flere kjente som kommenterte på TikToken.

Vil være en stemme for andre

Sjøli er ikke russ før om to år og går første året på videregående.

Hun synes det er rart at folk som er russ om to år begynner å stresse nå,. Samtidig skal neste års kull slippe dekknavn snart.

– Det er ikke lett å komme inn i noe, sier hun.

Hun ønsker å snakke med VG fordi det er mange som skriver at de er i samme situasjon.

– Jeg var egentlig litt skeptisk til det først. Noen reagerer negativt også, men det er så mange som skriver at de er i samme situasjon og at de synes det er bra at jeg delte denne videoen. Jeg kan være en stemme for de andre som føler det på samme måte som ikke tør å snakke om det, sier hun.

– Hjerteskjærende

– Det er hjerteskjærende å se på, sier Adrian Johannes Lorentsson, kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, om videoen.

Han synes Sjøli er modig som legger ut videoen.

– Det hun forteller til hele verden nå, er at hvis du har det sånn som meg, er du ikke alene. Du er ikke rar og det er ikke noe galt med deg fordi du er ensom. Du har vondt fordi du er ensom, og det er helt vanlig å oppleve ensomhet som noe smertefullt, sier han.

BRA: Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Johannes Lorentsson, synes det er bra at Annika Sjøli har delt videoen.

Lorentsson synes det er bra at Annika deler videoen på TikTok.

Selv om det vi deler på nettet i utgangspunktet aldri forsvinner, har også volumet på sosiale medier blitt så stort at ting forsvinner fort fra bevisstheten til folk, sier han.

– Det er klart at det kan være en ekstra påkjenning, men man bør ikke være redd for at unge deler tanker og følelser. Det er på en måte en kommunikasjonsform og utløpsform som har sin plass også, sier han.

Han håper at russen kan være mer bevisst på hvordan andre kan ha det.

– Når man er en del av et fellesskap og miljø er det ikke så lett å se hvordan det oppleves fra utsiden.

Herman Flesvig og Sandra Lyng er blant flere kjendiser som har kommentert innlegget.

Blitt tilbudt å være med på rulling

– Hvordan var det for deg å dele videoen?

– Jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg er ganske åpen om alt. Jeg snakker om det jeg synes er et problem, sier Sjøli.

Før hun delte videoen hadde hun rundt ti bekjente følgere. Hun var ikke klar over at responsen skulle være så enorm og at antall følgere skulle ende på over 5700.

Så langt har årets russekull tilbudt henne å være med på rulling. Noen har også tilbudt henne å være med gruppen deres når hun er russ, men de bor langt unna.

Når Sjøli blir russ selv, vet hun ikke hvilken farge hun skal ha på russebuksen. Men det er det siste hun tenker på.

– Jeg vet ikke om jeg skal være russ lenger, fordi det er ikke noe kjekt å være alene, sier hun.

ÅPEN: Annika Sjøli tenkte ikke så mye over at hun delte videoen, siden hun er åpen om det meste og snakker om det hun synes er et problem.

For ordens skyld: Sandra Lyng er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.