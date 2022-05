GATEVASK: Her spyles gatene onsdag i nærheten av Oppsal senter i Oslo.

Oslo tar vårrengjøringen, så stenges kranen

Selv om Oslo kommune har bedt innbyggerne om å spare på vannet, vaskes gatene. Men etter vårrengjøringen er det slutt.

Det opplyser Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

– Vi er kjemperestriktive med bruk av vann, men vi fullfører vårrengjøringen. Det er superviktig i forhold til folkehelsen å få vekk vinterens svevestøv, og da er vi nødt til å bruke vann, sier Kongsteien til VG, og legger til at dette er avklart med Vann- og avløpsetaten.

– Men vi kommer til å være restriktive med å vaske veiene etter vårrengjøringen, sier Kongsteien. Det betyr blant annet at hovedstadens paradegate, Karl Johan, og andre sentrumsgater ikke lenger vil bli vasket hver dag. Etter vårrengjøringen skrus vannet av inntil det kommer nedbørsmengder som monner.

– Indre sentrum, hvor det er mange mennesker og kebab, vaskes vanligvis hver eneste dag. Det dropper vi. Vi kommer fortsatt til å drive renhold, men da uten vann. Vi må feie i stedet, sier Kongsteien.

Der hvor de har mulighet til å vaske veiene med vann fra andre kilder enn drikkevann, gjøres dette.

– Men det er stort sett drikkevann som går med, også til renhold av vei, sier kommunikasjonsdirektøren som kan fortelle at etaten har håpet på styrtregn siden mars. Enn så lenge ser det tørt ut.

RUNDVASK: Vinteren skal vekk, også fra bord og stoler som står på på Rådhusplassen. Benker, skur og andre fysiske gjenstander som har samlet støv gjennom vinteren må vaskes samtidig med gaten, forteller Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

– Byen trenger en vask

– Byen trenger en vask. Vi har stadig brudd på miljøforskriftene, blant annet i gater som Bygdøy allé, på grunn av alt svevestøvet. Vi vasker og vasker, men det ligger på fasader og tak og man får ikke vasket det vekk. Vi trenger regn, sier Kongsteien.

Margoth Fjeldstad stusser over at kommunen driver med vårrengjøring samtidig som den har ropt varsku om mangelen på drikkevann.

– Men er det ikke formildende omstendigheter at kommunen gjør dette for å fjerne svevestøvet, det er viktig for folkehelsen og det skal bare gjøres en gang?

– Jeg føler det er en regel for de som bor i Oslo og en regel for de som styrer Oslo. Jeg ser vedlikeholdsprinsippet, men synes det er litt provoserende hva som blir prioritert. Hva gjør de hvis vi går tom for drikkevann?

Men ifølge Kongsteien er det kommunen gjør helt innafor.

– Det er forsvarlig å vaske slik vi gjør nå. Det har vi fått forskring fra Vann- og avløp om. Det er en veldig viktig folkehelsefaktor å kvitte seg med de enorme mengdene veistøv som ligger igjen etter vinteren, sier han.

Tørre fontener og vannspeil

Men det er ikke bare på veirenhold Oslos innbyggere vil merke vannmangelen. Det blir også tørre fontener med mindre det snart bøtter ned. De fontene som står på nå er for å teste at de fungerer som de skal etter at det er utført arbeid på dem i vinter for å gjøre dem legionellasikre.

– Når vi konstaterer at de virker, skrur vi dem av og venter på bedre tider, sier Kongsteien.

Sist det var så tørt i hovedstaden, forteller han, var i 1994 og 1995 hvor man hadde to år på rappen med minimalt med regn.

Kommunen kommer heller ikke til å vanne gresspener.

LILLE SPIRE: Oslo vil kun vanne kommunale bed for å unngå at plantene - og dermed pengene de har investert - forgår. Gressplenene får derimot klare seg selv.

– Gress tåler å bli gult, men vi kommer til vanne helt nyplantede planter. Ser man kommunale bed som blir vannet er det fordi vi gjort en investering i forkant av vannproblemet som vi må ta vare på, sier Kongsteien.

Får ikke blomstene vann, vil de jo dø og pengene være bortkastet.