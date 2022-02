Den utskjelte kabelen

Den utskjelte kabelen

– Den er blitt et symbol på de høye strømprisene. En nasjonal huggestabbe, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

Helt nord i Rogaland viser han VG rundt på det enorme kabelanlegget i Kvilldal i Suldal.

Et tilsvarende anlegg er bygget på britisk side, i Blyth utenfor Newcastle.

Rundt 20 milliarder kroner har det kostet å legge den 722 kilometer lange kabelen over Nordsjøen – og bygge transformatoranlegg på begge sider.

Overføringskapasiteten til North Sea Link er på 1400 megawatt.

Det tilsvarer strømforbruket til en by på Oslos størrelse.

– Nå er det full pinne over Nordsjøen, på grunn av de høye prisene på den andre siden, sier Glette.

I fjellene rundt Kvilldal ligger fire store kraftstasjoner fra Ulla-Førre-utbyggingen på 70- og 80-tallet.

Landets største damanlegg, Blåsjø, ligger også her.

Ut fra bygda går kraftlinjene i alle retninger, til Rjukan i Tinn kommune, Holen i Bykle og til Saurdal i Suldal.

Kvilldal er omtalt som et «lyskryss» i norsk energiforsyning – med sine rundt 80 innbyggere.

For å få sendt strømmen gjennom den over 70 mil lange kabelen til England, kreves det flere og kompliserte prosesser.

– Strømmen som fraktes i det norske nettet, er vekselstrøm. For å få den transportert så langt i kabel må den omdannes til likestrøm. Det skjer her, sier Glette.

Overføringskabelen består av to poler, en negativ og en positiv, som til sammen utgjør forbindelsen. Begge brukes i samme retning.

Selve kobberkabelen, eller «lederen», er påfallende liten:

Bare 46.3 millimeter i diameter, innpakket i et rør med bly og flere lag isolasjon og beskyttelse.

Først går den 1,5 kilometer i grøft.

Så på 210 meter dyp gjennom Suldalsvatnet.

Den siste etappen mot sjøen går gjennom en 2,3 kilometer lang kabeltunnel i fjell.

De to kablene til Tyskland og England som ble satt i drift i fjor, tok opp halve verdens kapasitet til kabelproduksjon i ett år, ifølge Glette.

Kabelen er verdens lengste undersjøiske strømkabel og Statnetts største prosjekt noensinne.

– Dette er avansert høyteknologi på høyt nivå og verdensledende ingeniørkunst som vi er vanvittig stolte av.

Fra kraftstasjonen inne i fjellet går strømmen ut på nettet.

For å overføres til England, må den norske vekselstrømmen gjøres om til likestrøm for transporten over Nordsjøen.

Strømmen føres gjennom tre tynne aluminiumsrør inn i et såkalt konverteranlegg.

Der dannes den om til likestrøm og får riktig spenning, slik at overføringen blir effektiv og stabil.

Det skjer ved hjelp av 5760 brytere.

Alle henger i taket, for å hindre skader ved eventuelle jordskjelv:

På utsiden føres strømmen inn i kabelen, som kun er synlig i noen få meters lengde i et slags glassbur.

Derfra går den i bakken og videre mot den engelske østkysten.

Glette har ikke problemer med å forstå at kabelen – og krafteksporten til utlandet – provoserer mange, sier han.

– Jeg skjønner at folk reagerer på strømprisen, for nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon. Det er en situasjon ingen kunne ha forutsett.

Kommunikasjonsdirektøren forklarer det slik:

→ En hel verden skal få hjulene i gang igjen etter pandemien.

→ Etterspørselen etter nær sagt alle varer og tjenester har steget.

→ Prisen på råvarer som stål og aluminium har gått opp.

→ Gassprisen, som i realiteten setter strømprisen, er femdoblet.

→ Det har vært lite vind i Europa og lite vann i magasinene i Norge.

– Det er på en måte den perfekte stormen, der alt skjer samtidig, sier Glette.

Han legger ikke skjul på at den nye kabelen har medvirket til at strømmen i Norge er blitt dyrere.

– På sikt er det forventet at de to nye kablene er forventet å gi en prisøkning på til sammen 4–6 øre per kilowattime i snitt, sier Glette.

–Den bidrar nok mer i den uvanlige situasjonen nå. Men kabelen er bare en liten del av det som driver prisene opp, mener han.

– Det skyldes at flere etterspør en vare som er knapp. I England er prisene vanvittig høye for øyeblikket, sier Glette.

Kabelen er god butikk for Statnett, som er hundre prosent eid av den norske stat.

– Hver dag melder Statnett inn kapasitet på kablene, mens produsentene gir inn bud basert på en prognose på forbruk.

Ingeniør Marcus Häger sjekker at alt fungerer som det skal i kontrollrommet.

Det er differansen mellom det strømmen kjøpes for i Norge og det den selges for i England som er fortjenesten, forklarer Glette:

– Dette kalles flaskehalsinntekter. Her det deles likt mellom Statnett og den britiske eieren.

Norge har utvekslet strøm med andre land siden 1960-tallet.

I mai i fjor, et knapt halvår før Suldal-kabelen ble satt i prøvedrift, åpnet en strømkabel mellom Norge og Tyskland, Nordlink.

Denne har like stor kapasitet som North Sea Link.

I dag er det 16 ulike strømforbindelser, til syv ulike land, deriblant Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige og England.

Noen går som kabler under vann, andre som høyspentmaster over land.

En av linjene har faktisk større overføringskapasitet enn den nye kabelen mellom Kvilldal og Blyth, påpeker han.

I 2021 ble det produsert 157,1 terawattimer strøm i Norge.

Forbruket var på 139,7 terawatt, mens nettoeksport var på 17,3 terawatt.

En terrawatttime er en milliard kilowattimer.

I fjor eksporterte Norge strøm for 17 milliarder kroner.

En av fire kroner havnet i Statnett-kassen.

– I fjor tjente Statnett fire milliarder kroner på alle utenlandskablene. Dette er penger vi er pålagt å bruke til å dekke utgifter vi ellers måtte brukt nettleie til å dekke.

Derfor reduserer de nettleien for norske forbrukere, sier Glette.

Kabelen vil gi fordeler i begge land, sa prosjektdirektør Thor Anders Nummedal i Statnett før alt ble satt i drift. I en pressemelding forklarte han:

→ Når det blåser i England og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre.

→ Når det er lite vind og større behov for kraft i England, kan de så kjøpe vannkraft fra oss, uttalte han i en pressemelding.

Men hittil har strømmen stort sett kun gått en vei – ut av Norge.

Årsaken er at prisene akkurat nå er høyere i England, forklarer Glette:

– Fremover vil nok også denne kabelen snu oftere når det er overskudd av sol- og vindkraft, slik vi ser at kablene til Danmark og Tyskland gjør under mer normale forhold. Men for England er det litt lenger dit.

Kritikken mot kablene har vært voldsom etter at strømprisene begynte å stige.

Noen krever makspris på norsk strøm og vil begrense strømeksporten.

Andre har krevd at kablene må kuttes.

Foreløpig går kabelen over Nordsjøen bare på halv maskin. Prøveperioden er forlenget, grunnet tekniske utfordringer i England. I partiet Rødt er Sofie Marhaug krystallklar: – Kabelen bør aldri settes i full drift. Marhaug er andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité. Og krever regulering av krafteksporten fra Norge: – Den planlagte økningen i kapasiteten til North Sea Link bør stanses. Og den nye kabelen som er planlagt til Skottland, bør aldri bygges. Marhaug vil ikke være med på at de nye kablene er «utvekslingskabler»: – Kabelen til England er en ren eksportkabel, som tydelig påvirker prisene i Norge negativt. Gjennom kabelen til Tyskland har 76 prosent av strømmen gått fra Norge. Rødt krever at konsesjonsavtalene reforhandles og at vilkårene endres. – Kablene er begrunnet med at de skal tjene allmenne interesser og sikre forsyningssikkerhet. Men dette hensynet er ikke ivaretatt. Marhaug beskriver det som tragisk, både for privatpersoner og industrien: – Det er beleilig å skylde på Putin. Men vi må ta ansvar for vår egen energipolitikk. Prisene i Norge stiger fordi vi importerer engelske og tyske priser, som jevnt over er langt høyere og mer ustabile, mener hun. Rødt er ikke imot strømutveksling, presiserer Marhaug. Det har pågått siden 1960-tallet, men til prisområder som er mer like det norske markedet: – Problemet nå er at vi er påkoblet nye prisområder som er mye større enn det norske og mer bestemmende for prisutviklingen.

Hva ville skje dersom utenlandskablene virkelig ble stengt?

– Hvis vi hadde koblet oss helt fra verden, er det klart at med et værbasert system, ville vi fått tørre år hvor vi fikk ekstremt høye priser og vanskelig tilgang, sier Glette.

– Så ville vi også fått våtere og mer normale år der vi hadde altfor mye kraft. Da ville det ikke blitt interessant å investere i den fornybare kraften som vi trenger for fremtiden.

Glette har med seg fagtekniker Sindre Hardeland på omvisningen.

Utveksling er en del av fremtiden, mener Glette. Han skjønner at det har effekter som folk sliter med å forstå:

– Men dette er en viktig del av overgangen til nullutslippssamfunnet og fornybarsamfunnet som vi trenger for å få bukt med klimaendringene.

Akkurat nå trekker en rekke faktorer strømprisen opp i Europa: Lite vind, mangedobling av gassprisen, flerdobling av CO₂-prisene.

Siden nettet vårt er sammenkoblet med flere land, vil prisene derfor påvirke oss, resonnerer Glette.

– Når vi i tillegg har lite vann i magasinene, gjør det at prisen blir unormal høy over veldig lang tid. Og det er krevende.

– Du har sagt at denne kabelen er en god investering for Statnett og for Norge. Hvorfor er det slik?

– På veien til fornybarsamfunnet i hele Europa vil vi være avhengige av mer væravhengige kraftsystemer. Det betyr at priser og tilgang vil komme til å variere mer, som det også gjør i Norge.

Det betyr både at vi trenger tilgang på mer kraft fra andre steder for å kunne elektrifisere, mener Glette.

Når engelskmennene skal fase ut kull og få inn vindkraft, trenger de noe for å jevne ut topper og bunner med.

– Derfor er dette en god investering som også AS Norge tjener godt på. Både gjennom økt verdi av kraftproduksjonen og fordi vi har inntekter på kabelen.