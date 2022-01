Stengte fjelloverganger flere steder: − Folk bør tenke seg om

Det er torsdag stengte fjelloverganger og glatte veier flere steder i landet.

Publisert: Nå nettopp

Det har vært meldt om svært utfordrende kjøreforhold flere steder i landet, torsdag.

I Trøndelag har blant annet tett snøvær og glatte veie ført til problemer for flere vogntog.







Tidligere torsdag meldte politiet at de var i Bindal i forbindelse med at en semitrailer hadde kjørt av veien. Også i Inderøy har et vogntog kjørt i grøfta og sperret deler av fylkesvei 761, skriver Trønder-Avisa.

Torsdag morgen sa Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord til VG at de hadde stor pågang på telefon og lang ventetid. Hun oppfordret samtidig kjørende til å bruke 175.no for å sjekke meldinger.

– Folk bør tenke seg om, og sjekke kjøreforholdene før de skal kjøre. Spesielt de som skal på veier som er utsatt for vind eller de som skal kjøre på fjelloverganger. Det er lurt med ekstra klær og nok drivstoff eller strøm på bilen.

Hun opplyser om at fjellovergangene som til vanlig har høyest trafikk er stengt. Blant annet Saltfjellet i Nordland.

På Vestlandet er situasjonen for fjellovergangene slik i 15-tiden torsdag:

– Alle biler har vært ute og brøytet, men på Askøy har det vært glatt på morgenen. Det snør innimellom, sa Nina Heggernes ved Vegtrafikksentralen Vestland til VG torsdag morgen.

På Innlandet var blant annet E6 Dovrefjell stengt torsdag morgen. Den er åpnet igjen i 15-tiden: