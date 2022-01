KOM INN: Den avdøde mannen kom til legevakten i Oslo lørdag ettermiddag.

Mann i 50-årene død - en pågrepet - nekter straffskyld

Mannen som kom alvorlig skadet til legevakten i Oslo lørdag er død, det bekrefter politiet søndag. Saken etterforskes av drapsavsnittet. Politiet har siktet en person for grov kroppsskade, men utelukker ikke alternative hypoteser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Den avdøde mannen var i 50-årene. Mannen var ikke norsk statsborger.

Tidligere søndag ble det kjent at en mann var pågrepet og siktet for grov kroppsskade i forbindelse med hendelsen. Mannen er i 40-årene. Han er ikke norsk statsborger.

Hendelsen etterforskes av drapsavissnittet, opplyser politiet søndag.

Ifølge den siktedes advokat Heidi Ysen sitter han i avhør søndag ettermiddag. Ysen opplyser at den siktede nekter straffskyld.

– Avhøret er i sluttfasen. Det jeg kan si er at han nekter straffskyld, og påtalemyndigheten vil ta stilling til om han skal løslates eller fremstilles for fengsling i morgen etter avhøret, skriver hans forsvarer Heidy Ysen i en SMS til VG.

Politiadvokat Ida Fengsrud ved Oslo politidistrikt bekrefter at den siktede er i avhør rundt klokken 16.30 søndag.

Fengsrud opplyser om at siktelsen gjelder grov kroppsskade. Politiet ønsker ikke uttale seg inngående om hendelsesforløpet i saken.

– Det er ting jeg ikke kan svare på ved nåværende tidspunkt fordi vi har siktede i avhør, sier Fengsrud til VG.

Politiet ønsker å avhøre flere vitner i saken.

Ifølge Fengsrud mener politiet at hendelsen fant sted på en adresse i Oslo. Det skal ha vært vitner på denne adressen. Politiet har også avhørt vitner på legevakten.

Politiet kjenner per nå ikke til noen nærmere relasjon mellom den avdøde og pågrepne, men bekrefter at de begge har befunnet seg på samme adresse.

Ingen av de to involverte er tidligere kjent for politiet, opplyser politiadvokaten.

– Jeg kan ikke si noe nærmere om skaden eller omfang per nå, sier hun og understreker:

– Det er såpass tidlig i etterforskningen at selv om vi har siktet en person for grov kroppsskade holder vi fortsatt alternative hypoteser åpne for hvordan skaden kan ha skjedd.