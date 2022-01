STORMELDER: Torbjørn Vereide gir klar beskjed om hva han synes om Rødts opptreden i Stortinget.

Rødt stemmer oftere med Frp enn med de rødgrønne: − Moxnes og Listhaug i saktedans

Et merkelig ekteskap. Slik beskriver Aps Torbjørn Vereide det at Rødt oftere finner sammen med Frp enn SV eller regjeringspartiene i stortingssalen.

Publisert: Nå nettopp

Aps stortingspolitiker Torbjørn Vereide har gjort opp regnskap , og mener tallenes tale er klar.

– Rødt finner oftere sammen med Frp enn med venstresiden. Man skulle tro Rødt heller ville jobbet konstruktivt for å finne løsninger sammen med venstresiden. Slik de nå har funnet sammen med Frp opplever jeg dem ikke særlig konstruktivt.

Han har talt opp antall ganger Rødt har stemt med partiene på venstresiden, og med Frp.

Rødt stemt sammen med regjeringspartiene 143 ganger

Rødt stemt sammen med SV 201 ganger

Rødt stemt sammen med Frp 211 ganger

I Vereides opptelling er ikke enstemmige saker i Stortinget medregnet.

Det mener han underbygger Jonas Gahr Støres budskap til NTB tidligere denne uken:

– Vi har en opposisjon på Stortinget hvor Fremskrittspartiet og Rødt på hver sin side setter en tone. Jeg syns det er interessant å se hvor ofte de to partiene stemmer sammen og argumenterer påfallende likt, sa Støre til NTB

– Et merkelig ekteskap

Vereide opplyser om at han giftet seg i sommer, og mener sågar at han har god peiling på ekteskapsinngåelse.

– Og her er det bare å slå fast at det virker som Frp og Rødt har inngått et ekteskap på Stortinget - et veldig merkelig ekteskap. I valgkampen ville de kaste hverandre ut av Stortinget, men etter valget så finner de sammen i sak etter sak.

LIKE I STILEN: Torbjørn Vereide mener det er en rekke likhetstrekk mellom Rødt og Frp.

– Politisk maskorama

Han mener Frp og Rødt konkurrerer om å ha flest utropstegn bak standpunktene sine, og at de følgelig finner sammen.

– Nå Rødt stemmer oftere med Frp enn regjeringspartiene så tror jeg det vil overraske velgerne deres, ettersom de gikk til valg på å holde Frp unna makta.

– Dette er jo litt som maskorama i politikken. De lovet en helt annen ting i valget, men når valget er over og maska kommer av, så er de ganske like begge to, slår han fast.

SLÅR TILBAKE: Bjørnar Moxnes finner seg ikke i å bli satt i boks med Frp, og smeller tilbake mot Arbeiderpartiet.

Rødt: – Bare tull

Bjørnar Moxnes mener Rødt står trygt plantet på venstresiden, og retter kritikk i retur.

– Punkt én: Det er ingenting nytt at Frp snur kappen etter vinden, og nå inntar massevis av standpunkt i opposisjon som er motsatt av da de var i regjering. Være seg om strømkabler, Acer eller Ullevål sykehus.

Og punkt to:

– Problemet vårt er ikke at Frp støtter forslagene våre, men at Ap ikke gjør det. De har inngått en rekke kompromisser med høyresiden.

Han konkluderer:

– Jeg vil be Ap vise oss hvor vi skal ha stemt på høyrepolitikk. Hvis ikke er dette utspillet bare tull.

Saktedans mellom Moxnes og Listhaug

Vereide svarer Rødt-lederen:

– Jeg sier ikke at Rødt stemmer for høyrepolitikk. Denne saktedansen mellom Moxnes og Listhaug handler om en likhet i stil: Man kaster seg på alle populære saker her og nå.

Han fortsetter:

– Til sammen blir det en politikk som rammer vanlige folk. Mange er for eksempel sårbare for store rentehopp. Da trenger vi en ansvarlig politikk med ryggrad til å holde igjen, selv når det er upopulært i øyeblikket. Slike hensyn har Frp aldri tatt som opposisjonsparti, og nå kopierer Rødt denne stilen.