PINSEHELG: Andre pinsedag er normalt den dagen i pinsen med mest trafikk. Bildet er fra en bilkø i 2019.

Venter lange køer på andre pinsedag: − Ikke ha det så travelt

Etter en langhelg fylt med sol og temperaturer som nesten kan minne om Syden forventer Statens vegvesen at det blir lange køer flere steder i landet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Etter pinse pleier det å være andre pinsedag det er mest trafikk på, sier trafikkoperatør Kristin Vasjø i Vegtrafikksentralen Sør.

Når VG tar ringerunden til de forskjellige veitrafikksentralene mandag formiddag er det ikke så altfor travelt på jobb, men det kan fort endre seg.

Køene pleier å starte ved 12–13 tiden forteller Vasjø. Det fine været kan ha noe å si for når folk pakker sammen bilen, men det behøver ikke ha en stor innvirkning.

– Det virker som det er vane som styrer det litt og.

Det er innfartsårene inn mot de store byene hvor det som oftest danner seg kø når folk vender hjem fra hvor enn de har nytt pinsehelgen.

I sør regner de med kø gjennom Telemark og Vestfold og oppfordrer folk til å være oppmerksomme i trafikken. Det kan også bli en del trafikk på E18 inn mot Oslo, og også på E6 fra Lillehammer.

– Det kommer nok utover ettermiddagen. Nå som det er så fint vær kan det hende folk drøyer lite grann, sier Christofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen Øst.

Er det kø der du der? Tips oss her!

Satt inn ekstra ferge

På Vestlandet var søndagen rolig trafikkmessig, noe som øker sjansen ytterligere for større køer mandag.

– Spesielt hovedveiene inn mot Bergen og Stavanger. Det er fint vær, så regner med at folk vil bruke dagen. Tenker det blir en god del hjemfart i ettermiddag og kveld, sier Tom Erik Englaugstad i Vegtrafikksentralen Vest.

Det er viktig at bilister er forberedt på at det vil bli kø, sier Englaugstad.

– Det er satt inn ekstra ferger i strekningen Lavik-Oppedal fra klokken 13 til 20, forteller han.

Lenger nord i landet har også pinsehelgen vært preget av fint vær.

Frode Jenssen i Vegtrafikksentralen Nord regner med det blir noe kø inn mot de store byene som Bodø og Tromsø, men forventer ingen trafikkork.

– Ikke sånn at det blir noe stillstand. Tor ikke det blir noe veldig trafikk, litt mer utpå ettermiddagen men ikke noe utfordring.

Hold køen

Samtlige trafikkoperatører oppfordrer bilister til å holde køen og være oppmerksom.

– Det er jo større sjanse for at det kan skje ting når det er mye biler på veiene. Viktig at folk da er oppmerksomme, og konsentrerer seg om det de skal gjøre, oppfordrer Vasjø i Sør.

Det har hittil i år vært langt flere dødsulykker på veiene enn tidligere. Nå tar utrykningspolitiet (UP) grep for å snu trenden, melder TV 2. Mandag setter UP i gang aksjonen «grønne veier», som skal få ned ulykkestallene, skriver kanalen.

Allerede før sommeren er i gang har 49 personer mistet livet i trafikken hittil i år. Tallet var nær halvparten på samme tidspunkt i fjor.

På en dag som denne med mye trafikk må bilister smøre seg med tålmodighet.

– Ta det med ro og pass farten. Ikke ha det så travelt rett og slett. Det er fint vær og da får vi bare ta det med ro, sier Jenssen.