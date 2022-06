I SORG: Svanemor vokter over sine døde unger. Tre av dem sees på bakken til venstre for henne, den fjerde ligger mellom to steiner i vannkanten.

Tore (57) møtte gruoppvekkende syn

Tore J. Nilsen (56) gikk sin faste morgentur med kona og kongepuddelen i Fevikkkilen da han oppdaget en fortvilet svanemor og fire døde unger.

– Slik svaneungene lå, så det ut som om nakken var knekket. Svanemor hveste kraftig da jeg nærmet meg, forteller Tore J. Nilsen på telefon til VG.

Sjokket var stort da nordsjøarbeideren skjønte at klyngen med svaneunger som lå livløse på strandlinjen foran ham var barna til et svanepar han og kona Tone Nilsen (52) har observert i årevis.

Fuglene ble funnet på østsiden av Fevikkkilen, nær Fevik båteierforening i Grimstad kommune.

Etter å ha varslet politiet og lagt ut bilder på Facebook har han fått forslag om at det kan være mink som har tatt fuglene av dage. Det tror ikke Nilsen stemmer:

– Før så vi mink her ofte, men etter en jegerkampanje der jegere skjøt nærmere 200 mink mellom Risør og Kristiansand for noen år siden, har jeg ikke sett noen, sier han.

FANT SVANENE: Tore Nilsen (56) og kongepuddelen Nero (10 MND).

Dyrevennen, som selv er oppvokst på gård og tidligere egenhendig har slaktet høns ved å knekke halsen deres, har en helt annen teori om hva som kan ha skjedd:

– Det kan selvsagt ha vært en mink. Det hadde vært det aller beste. Men jeg tror svaneungene har blitt drept. Det var ganske mye fjær etter moren, det virket som om det har vært en kamp, mener Nilsen.

– Politiet sier at de vil etterforske saken siden svaner er fredet i Norge.

Lagt i fryseren

Operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet har opprettet sak etter hendelsen.

– Vi har vært på stedet med patrulje. Hva som har skjedd er umulig å si ut fra hva vi har funnet og sett på stedet, sier Eide.

– Vi kan konstatere at det er skader på dem, men hva skadene er påført med og hvordan er uvisst. Svaneungene ble tatt med av oss. Saken blir fulgt opp i morgen.

– Er svanene levert inn til en veterinær eller zoolog for undersøkelser?

– Så langt har vi ikke kommet ennå. Videre behandling og hvordan vi håndterer dette blir det etterforskningen som tar seg av, svarer operasjonslederen.

Inntil videre oppbevares de døde svaneungene kjølig:

– De er lagt på frys på stasjonen i Arendal. De som etterforsker dyrekriminalitet hos oss tar saken videre, avslutter operasjonslederen.

Gamle kjenninger

Turgåer Tore J. Nilsen gir uttrykk for at han er rystet over oppdagelsen dersom det skulle vise seg at svaneungene er drept med vilje. Det var i 7.30-tiden søndag morgen han kom over skrekkfunnet.

– Jeg går turen langs Fevikkilen med hunden hver morgen.

– Hvor lenge har du kjent til svaneparet?

– I mange år. De har vært veldig produktive og fått unger hvert år.

1 / 2 ETTERFORSKER: Politiet i Agder har opprettet sak. Her undersøker de og henter svanene. NEKTET Å FORLATE UNGENE: Svanemor ble aggressiv da dyreelskeren Tore J. Nilsen prøvde å nærme seg. Derfor tok han bare bilder på avstand, forteller han VG. forrige neste fullskjerm ETTERFORSKER: Politiet i Agder har opprettet sak. Her undersøker de og henter svanene.

De døde svaneungene var ganske nyfødte, anslår Nilsen, som tipper at de kan ha vært noen uker gamle. Til vanlig pleier Nilsen å observere svanefar også, men sistnevnte var ikke å se denne morgenen.

– Hvordan er stemningen etter hendelsen?

– Vi er lei oss. Kona gråt og jeg fikk klump i halsen, svarer Nilsen med tykk røst.

Han legger ikke skjul på at han er rystet etter hendelsen:

– Jeg tenker at de som kan ha gjort dette må ha store psykiske problemer og må få hjelp. Folk som er i stand til å gjøre noe som dette, de er nødt til å mangle en bokstav i sin psyke. Det er noe som ikke er på plass.

Flere stygge svaneepisoder

Dyreplageri av svaner er ikke ukjent i området. Ifølge Nilsen skal det ha skjedd flere stygge episoder det siste året.

– Folk må forstå at vi mennesker ikke eier jorden. Vi er på lik linje med dyr.

– Føler du at folk forstår det?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tror mennesker er så egoistiske at alt handler om oss.

– Mange måter å drepe usynlig

Zoolog Petter Bøckman har vurdert bildene av de døde svaneungene til VG.

– Det er mange måter å ta livet av dyr på som ikke synes som gjør at du ikke kan skille mellom sykdom og slag. Og så er det mange måter å drepe dem på som synes, men som ikke bare mennesker kan gjøre, understreker han.

EKSPERT: Zoolog og museumslektor Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum

Selv om svaneungene ligger med halsen i underlige positurer, behøver ikke det å bety noe kriminelt.

– Det som skjer når dyr dør – og da særlig langhalsede fugler – er at halsen krøller seg bakover. Hvis du ser døde dyr under en tørkekatastrofe, ser man at også de ligger med hodet vendt bakover, forklarer Bøckman.

Det er ikke noe ved bildene av svaneungene som gjør at zoologen kan trekke en konklusjon, presiserer han.

– De virker til å være i godt hold, og de ligger samlet. Hadde de vært tatt av rovdyr, ville jeg forventet mer skader og at de lå mer spredt, men noe ut over det er det vanskelig å fastslå uten å ha fingrene i dyrene.



