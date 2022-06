STIV PRIS: En liter blyfri bensin kostet 27,64 på Circle K E18 i Bamble torsdag.

Professor: Slik sikrer du deg den beste bensinprisen

Bensinprisen er rekorddyr. Men det er et par grep du kan ta for å spare noen hundrelapper per tanking, forklarer bensinpris-ekspert.

Fra å ligge på 17 kroner literen i desember, må du nå flere steder ut med 27–28 kroner for en liter bensin.

Grunnen er høye oljepriser og en sterkere dollar. Flere tror at det vil bli enda dyrere fremover og at literprisen vil passere 30 i sommer.







Regjeringen har sagt at de ikke vil gjøre noe med bensinprisene fordi det kan føre til at renten øker mer enn varslet.

Det er likevel noe bilistene selv kan gjøre for å spare noen hundrelapper når de tanker, mener økonomiprofessor og bensinpris-ekspert Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole.

EKSPERT: Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole følger tett med på bensinprisene og kommer med noen stalltips.

Fyll et par dager etter makspris

Og det er lettere enn man skulle tro:

– Det viktigste er å danne seg et bilde så man vet hva topp-prisen er, og at man prøver å fylle når det er 3–4 kroner lavere enn det.

Nå er toppen på rundt 27–28 kroner.

For noen år siden kunne man «time» tankfyllingen på visse dager: Det var ofte billig bensin på søndag kveld før selskapene satte opp prisene på mandag.

Nå setter bensinstasjonene opp prisene to-tre ganger i uken, men ikke på faste ukedager, forklarer professoren.

Prisene vil være lavere et par dager etter toppnivået, før de setter opp igjen.

– Hvis man vet at toppnivået er 27–28 kr, og vet at du skal vente en dag eller to, blir det i hvert fall noen kroner billigere. Når jeg kjørte forbi en ettermiddag tidligere i uken lå den på nesten 27, og et døgn etterpå nede på 23.

Kan tjene spare hundrelapper per tank

Og det er ikke lommerusk man kan tjene på å sørge for ikke å fylle på pristoppene:

Tar man et nøktern anslag på at du fyller to kroner under makspris, la oss si 25 kroner, sparer du 120 kroner på en 60 liters tank.

– Det er en utepils på de dyreste utepilsserveringene i Oslo. Det er lettjente penger, for det skal ikke mye innsats til å følge med på å skiltene når du er ute og kjører igjen.

VISSTE DU? På Facebook er det flere grupper der folk deler tips om hvor det er billig bensin. Det er også flere apper, blant annet Drivstopp-appen, som jevnlig oppdaterer prisene på bensinstasjoner over hele landet. Men sjekk når prisene sist ble oppdatert.

Bilist Juliette Isaksen kjørte søndag ettermiddag forbi bensinstasjonen på tettstedet Nordfjordeid i Stad kommune på Vestlandet, og fikk sjokk da hun så literprisen:

«HELT VILT» Bensinprisen bikket 28 kroner da Juliette Isaksen kjørte forbi Circle K i Nordfjordeid.

– Det er helt vilt. Det burde nesten ikke være lov, sier hun på telefon til VG rett etter at hun passerte.

Både hun og samboer kjører ofte, og pleier å være bevisste på prisen og fyller når det er lavest.

– Det gjør jeg bestandig. Er det så dyrt som nå, fyller jeg ikke før jeg absolutt må.

Nå som hun vet at prisen har steget, venter hun noen dager – i tråd med rådene til professor Foros.

– Noen ganger treffer jeg, andre ganger bommer jeg, og da må jeg vente til neste runde.

Prisene varierer veldig

Når Foros tar et raskt søk på Drivstoff-appen, ser han søndag formiddag at bensinprisen på 95 blyfri er 28 kroner på Alexander Kiellands plass i Oslo, mens den er på 22 kroner på Toten.

– Hvorfor er det så store forskjeller?

– Vi ser at det er noen områder, og ikke alltid typisk i byer, at prisene går mye og raskere ned. Det er mest sannsynlig drevet av at det er et sted med mye lokal konkurranse.

– Så er det av en eller annen grunn mer konkurranse i Stavanger enn de andre store byene, og jeg har ikke en helt klar forklaring annet enn at de har en uavhengig aktør (Tanken) som priser ganske aggressivt.

Men det er også andre faktorer som driver prisen ned. Det er for eksempel vanlig at utfartsområder setter ned prisen rundt helgen for å lokke bilister til å fylle der, og satse på at de kjøper noe annet i samme slengen, i stedet for å fylle når de kommer hjem søndag kveld.

– Norge er et unntak

En rekke europeiske land har tatt grep for å gjøre bensinen litt billigere: Frankrike har senket drivstoffavgiften, det samme har Italia og Spania gjort. Sverige har i tillegg gitt alle bileiere 1000 kroner i kompensasjon – og ekstra for folk som bor i distriktene.

Professoren sier det har vært lite folkeopprør mot prisene i Norge i forhold til andre land, og tror det blant annet dreier seg om at man har flere elbiler her til lands. Men de som merker prisen mest, er de som bor utenfor de store byene og er helt avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå rundt, understreker han.

– Det er veldig mange land som har gitt reduksjon på en eller annen måte, så egentlig er Norge et unntak som ikke har gitt noe som helst.

600 kroner økning per tanking siden desember

I Norge er det skatter og avgifter som utgjør en stor del av literprisen. Hvis prisen for literen er 25 kroner, vil fem kroner av det være moms, mens rundt 6,3 kroner er fast bensinavgift.

Foros mener det viktigste argumentet som trekker i retning av at staten bør gripe inn, er at økningen kom så brått på:

– Ingen kunne sitte i desember og se for seg dette, da man fylte tanken for 17 kr og syntes det var dyrt.

Med den prisen kostet det 1020 å fylle en 60 liters tank, mens det med 27 kroner blir 1620 kroner – altså 600 kroner dyrere.

Hvis regjeringen skulle gjort noe for å dempe prisøkningen, tenker han det mest mest naturlig vil være å kappe bensinavgiften en periode.

– Det er det enkleste grepet, sier han, og legger til:

– Så er det kanskje et viktig poeng at egentlig kan hver enkelt av oss spare mer på å være bevisst kunde enn å få en avgiftsreduksjon.