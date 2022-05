FEM DREPTE: Gun Marith Madsen (78), Hanne Merethe Englund (56), Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75) døde som følge av skadene de ble påført den 13. oktober i fjor.

Kongsberg-tiltalte i retten: − Jeg visste at jeg skulle gå ut

Drapstiltalte Espen Andersen Bråthen (38) forklarte seg om hvordan han testet våpnene i forkant av Kongsberg-angrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bråthen besluttet tirsdag morgen å igjen forklare seg for retten. Han står tiltalt for fem drap samt en rekke drapsforsøk og grove trusler etter hendelsene i Kongsberg den 13. oktober i fjor.

Påtalemyndigheten har allerede varslet at de vil nedlegge påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for Bråthen, som har erkjent straffskyld for hele tiltalen.

Statsadvokat Vibeke Martins spør Bråthen om skader i leiligheten hans som ble fremvist i Hokksund tingrett mandag.

Bilder fra leiligheten viser at en lenestol er fullstendig ødelagt etter å ha blitt stukket med kniv og skutt i med pil og bue mange ganger. Også en sofa på stua har flere knivstikk og pilmerker.

På spørsmål fra Martins om hvor tanken om å bruke pil og bue kom fra, svarer han at det var for å beskytte seg selv, og at det var noe han kjøpte for to år siden.

Han forteller også at han kjøpte kniver og sverd for to år siden for å beskytte seg selv, og at det ikke var noe han hadde kjennskap til fra før.

Les også Sofie (25): – Jeg klarer ikke å bevege meg, kroppen er paralysert I de dramatiske sekundene blir hun stående og se på Kongsberg-drapsmannen, mens han gjør klar en ny pil.

På spørsmål om hvem han skulle beskytte seg mot, svarer han naboene, som han tidligere har forklart at han følte seg overvåket av.

Skadene på stolen forårsaket han selv da han prøvde ut stikkvåpnene han hadde kjøpt, forklarer han i retten.

– Og den sofaen, jeg visste at jeg skulle gå ut, i fire måneder visste jeg at jeg ville gjennomføre det jeg gjorde, og da prøvde jeg de knivene på den sofaen på slutten.

Hvor lenge han hadde planlagt angrepet har han gitt forskjellige forklaringer på.

I VEGGEN: En pil stakk ut fra en vegg nær Coop Extra-butikken den 13. oktober i fjor.

Uklar tidslinje

En av de rettsoppnevnte sakkyndige stiller Bråthen spørsmål om hvor lenge han hadde planlagt angrepet i forkant.

– Fra og med jeg gikk ut den kvelden hadde jeg visst det i tre måneder, forklarer Bråthen.

Den sakkyndige spør videre om forklaringer Bråthen har avgitt før, om at han har visst dette i flere tiår.

– Det vet jeg ikke, det husker jeg ikke, svarer han.

Han forklarer seg også igjen om frykten for å bli blind, tanker om gjenfødelse, og en hvit hest han hadde sett på veggen, samt en drøm han hadde hatt om roboter som i fremtiden ville være stasjonert ute i kriger.

Les mer her: Disse ble drept på Kongsberg

Les også Naboene om dramaet i Hyttegata: – Det var helt jævlig Naboer sprang til for å hjelpe da de hørte skrik på gaten, og kom ansikt til ansikt med drapsmannen.

Spørsmål om skadepotensialet

Bistandsadvokat Arne Donald Andersen spør Bråthen om en hendelse som fant sted noe tid før den 13. oktober i fjor, der Bråthen forklarer at han fektet rundt med kniven som han senere skulle bruke til å ta livet av fem personer.

Andersen spør om Bråthen hadde undersøkt skadepotensialet på knivene han tok med seg ut den kvelden, noe den tiltalte svarer nei, men at han visste de ville drepe.

Bråthen forklarer i retten at han kuttet seg selv ved et uhell og måtte sy på sykehus. Han forklarer at han ikke synes det gjorde så vondt, og at det gjorde det lettere for ham å drepe.

– Jeg visste de ikke ville få det noe vondt, forklarer han.

Tirsdag vitnet rettsmedisiner Cathrine Olufsen for Hokksund tingrett, og forklarte ifølge NTB at de fem knivofrene i Kongsberg ble påført så omfattende skader at man ikke kunne rukket å gjennomføre livreddende behandling.

Bråthen forklarer videre at han hadde sett videoer på YouTube og derfor visste hva han skulle gjøre for at ofrene skulle dø fort.

Advokat Knut Fure er bistandsadvokat for artisten Andrea Meyer (52) og kunstneren Hanne Englund (56), som også var blant dem Bråthen drepte i Hyttegata.

Han spør Bråthen om hvorvidt han kjente de fem personene som ble drept fra før, noe den tiltalte svarer nei på.

– Hvis du kom over kjente personer, venner, familie, den kvelden, hadde du drept de også? Spør Fure.

– Nei, svarer Bråthen.

– Kan du si hvorfor du ikke hadde gjort det med dem?

– Fordi jeg er glad i de.

MINNESTED: Det er hengt opp en installasjon med fem figurer i Hyttegata, til minne om de drepte.

Søkte på «høstferie»

Statsadvokat Andreas Christiansen spør Bråthen om bakgrunnen for et søk den tiltalte hadde gjort på begrepet «høstferie».

– Jeg lurte på om jeg skulle dra opp til høgskolen for å utføre angrepet der, svarer Bråthen.

– Så søkte du på høstferie og så det var ferie der, er det sånn å forstå? Spør aktor Christiansen.

– Jeg fikk ikke noe svar, jeg fant ikke noe ut av det, svarer 38-åringen.

Espen Andersen Bråthen er tiltalt for å ha skutt med pil og bue mot tilfeldige personer i og utenfor Coop Extra i Kongsberg den 13. oktober i fjor. Han er også tiltalt for å ha knivdrept fem mennesker den samme kvelden.

Han har erkjent straffskyld for alle tiltalepunktene. Påtalemyndigheten har varslet at de vil nedlegge påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.