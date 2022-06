AVHØRT: Jan Helge Andersen har forklart seg på nytt om Baneheia-saken til politiet i Oslo, i forbindelse med den nye etterforskningen av saken. Her er han på vei ut av politihuset i hovedstaden etter avhør i fjor høst.

Baneheia-saken: Jan Helge Andersen risikerer ny straff

Dersom den nye Baneheia-etterforskningen ender med full frifinnelse for Viggo Kristiansen, kan politiet straffeforfølge Jan Helge Andersen for drap og falske anklager.

Et slikt scenario forutsetter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenåpner den rettskraftige dommen mot Jan Helge Andersen.

I 2002 ble Andersen dømt til 19 års fengsel for drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og for medvirkning til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10). Han ble imidlertid frifunnet for medvirkning til drapet på det eldste offeret.

– Hvis Viggo Kristiansen frifinnes, så er det nærliggende at man må gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen. En frifinnelse av Kristiansen medfører logisk at domfellelsen av Andersen ikke er korrekt, sier jusprofessor Jon Petter Rui Universitetet i Bergen til VG.

I løpet av det siste drøye året har Oslo politidistrikt etterforsket Baneheia-saken på nytt med utgangspunkt i to hovedhypoteser:

** De to tidligere kameratene sammen om ugjerningene.

** Andersen opererte alene.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring for barnedrapene i Baneheia. Dommen la da vekt på forklaringen til Jan Helge Andersen, som pekte ut sin tidligere kamerat som hovedmann. Kristiansen har i alle år nektet straffskyld.

– Det vil kunne bli snakk om en tiltale for drap og falsk anklage for Andersen, sier jusprofessoren.

PROFESSOR: Jon Petter Ruis jobber som forsker og underviser i strafferett og straffeprosess ved Universitetet i Bergen.

I 2016 ble Jan Helge Andersen løslatt fra fengsel. Nå kan han vente seg en ny periode bak murene.

– Siden Andersen allerede har sonet, så vil straffeutmålingen i en eventuell ny sak påvirkes av det. Maksimalstraffen for drap er 21 års fengsel, så da er det to år å «gå på» for drapet. I tillegg til disse to årene kommer straffen for falske anklager, om han domfelles, sier Rui.

Jusprofessoren påpeker at norsk domstol ikke summerer opp straff for flere straffbare handlinger, noe som henger sammen med at allmennprevensjonen ikke kan rettferdiggjøre fengselsstraffer på 40–50 år.

– Samt at det etter vår rettsordning ikke oppfattes som proporsjonalt, sier Rui.

Beviskrav

Tidligere Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal er enig i at en ny straffesak mot Andersen krever at dommen mot ham gjenåpnes. Han er imidlertid ikke like sikker på at det kommer til å skje, selv om Kristiansen frifinnes.

– Det ligger i så fall i lufta at Andersen har begått drapet og at Kristiansen er utsatt for falske anklager. Det er mye mer alvorlig enn en falsk forklaring. Det kan likevel oppstå et problem: Hvis det er rimelig tvil i Kristiansens tilfelle, så skal han frifinnes. Det er dermed ikke sagt at beviskravet mot Andersen er oppfylt. En ny etterforskning må i så fall si at det finnes så gode kort på hånda at det ikke finnes rimelig tvil for at Andersen har begått drapet, sier Matningsdal til VG.

Den tidligere Høyesterettsdommeren understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hva kan Andersen vente seg av straff, om han straffeforfølges på nytt?

– 21 år er maksimalstraff og kan ikke overskrides, så det kan ikke bli mer enn det på grunn av konkurrens. Andersen ble dømt til 19 års fengsel, så man kan teoretisk sett plusse på to år, svarer Matningsdal.

ERFAREN: Magnus Arvid Matningsdal har vært dommer i Høyesterett fra 1997 og frem til i fjor høst, da han gikk av med pensjon. Han underviser fortsatt i strafferett og straffeprosess.

Elden: Åpner for inntil ti års fengsel

Advokat John Christian Elden mener på sin side at loven åpner for at Andersen risikerer en høyere straff for de eventuelle falske anklagene han har rettet mot Kristiansen – utover maksimalgrensen på 21 år.

Årsaken er at Andersen har fremholdt anklagene, både i Agder lagmannsrett og nå under den nye etterforskningen.

– Det kan derfor sees på som et nytt straffbart forhold som kan straffes med inntil 10 års fengsel etter dagens straffelov. I forarbeidene fremgår det at strafferammen skal brukes fullt ut etter at de nedsatte maksimumsstraffen fra 21 år, og det er vanskelig å tenke seg et grovere tilfelle enn i denne saken, sier Elden til VG.

– I tillegg risikerer Andersen en tilleggsstraff på to år på den opprinnelige dommen, både for ett drap til og for at reduksjonen som følge av tilståelse ikke lenger vil gjelde.

Elden er også tydelig på at en frifinnelse av Kristiansen ikke nødvendigvis får noen betydning for Andersen, siden tvilen skal komme begge til gode.

– Hvis det finnes bevist under den nye etterforskningen som pågår at Andersen var alene om dette eller ansvarlig for det drapet han ble frifunnet for, og dette kan bevises med strafferettslig bevisbyrde, kan riksadvokaten be gjenopptakelseskommisjonen om å ta opp drapet på nytt, sier han.

Hvis riksadvokaten innstiller på frifinnelse av Kristiansen, så skal det mye til for at domstolen overprøver avgjørelsen, ifølge Elden.

Dersom den gamle tiltalen mot Kristiansen står seg, så vil saken behandles på ordinær måte med full bevisførsel i Borgarting lagmannsrett.

– Andersen vil da ha status som vitne, men han plikter ikke å svare på spørsmål som kan inkriminere ham selv. Han er frifunnet for det ene drapet, og i den grad det stilles spørsmål som bygger opp om mistanke mot ham, så kan han nekte å svare, sier Matningsdal.

Lagmannsretten vil da sette en meddomsrett med syv dommere. Disse vil ta stilling til spørsmål om skyld og straffutmåling på vanlig måte ut fra de bevisene som foreligger i dag.

– Partene kan føre det de ønsker av bevis for retten. For å finne Kristiansen skyldig ved ny behandling, må fem dommere, hvorav én av de juridiske dommerne, finne ham skyldig, sier Elden.

– Hvis lagmannsretten frifinner etter en av disse fremgangsmåtene, står vi overfor en justisskandale der en uskyldig mann er fratatt 20 år av sitt liv i fengsel, og han kan påregne et økonomisk erstatningsoppgjør i mangemillionersklassen.

Advokat Svein Holden representerer Jan Helge Andersen i den nye Baneheia-etterforskningen. Holden mener en frifinnelse av Kristiansen ikke betyr at det er hevet over enhver rimelig tvil at Andersen er skyldig i drap og falsk anklage.

– Den tidligere domfellelsen av Kristiansen vil nødvendigvis utgjøre et tvilsmoment når Andersens handlinger vurderes. Uavhengig av resultatet i gjenåpningssaken til Kristiansen er jeg derfor sikker på at Andersen ikke vil bli tiltalt for nye forhold, sier Holden til VG.

ADVOKAT: John Christian Elden har vært forsvarer i en rekke profilerte saker i Norge.

– Vurderer politianmeldelse

Advokat Arvid Sjødin har kjempet for renvaskelse av Viggo Kristiansen i en årrekke. Dersom klienten frifinnes, så vil de vurdere en anmeldelse mot Andersen.

– Hvorvidt Viggo kommer til å anmelde Jan Helge Andersen vil vi ta opp og vurdere når Viggo er frifunnet. I så tilfelle vil det bli anmeldelse for «falsk anklage». I tilfelle vil et eventuelt sivilt krav blir knyttet til politianmeldelsen, sier Sjødin til VG.

Advokaten påpeker at det er lite sannsynlig at de går til sivilsak mot Andersen i tillegg til det påtalemyndigheten eventuelt gjør strafferettslig.

Bistandsadvokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus mener det vil bli en uholdbar situasjon for foreldrene til de to avdøde jentene, dersom Kristiansen frifinnes og Andersen ikke straffeforfølges.

– Man vil da stå igjen med et uoppklart drap og usikkerhet om hva som faktisk skjedde. Jan Helge Andersen står fortsatt på at Viggo Kristiansen var med, Kristiansen forklarer at han ikke var med, han var i bua. Kristiansen har ikke noe alibi. En av dem sier ikke sannheten om hva som skjedde. Det hadde vært best om saken mot Kristiansen ble ført for retten. Da ville man fått opplyst saken på en god måte- og hvis bevisene da ikke holdt, så ville man få en frifinnelse i retten, sier bistandsadvokatene til VG.