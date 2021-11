Støre: Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringen innfører nå en rekke tiltak for å få kontroll på smittespredningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Etter flere uker med smitteøkning må regjeringen ta grep for å hindre at sykehusene blir overbelastet. Det skjer bare 48 dager etter alle nasjonale tiltak ble opphevet.

– Den siste uken har vi hatt flere nye smitterekorder, i Tromsø, Trondheim og Oslo. Regjeringen følger denne situasjonen fra dag til dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse.

Støre opplyser at regjeringen nå innfører nye nasjonale tiltak:

Regjeringen er i gang med å lage en forskrift som gir kommunene muligheten til å innføre coronapass lokalt.

Regjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose.

Reglene for når folk må teste seg strammes inn.

Uvaksinert helsepersonell må teste seg to ganger i uken.

Coronapass

Regjeringen er i gang med å lage en forskrift som gir kommunene anledning til å innføre krav om å bruke coronapass i samfunnet.

– Det betyr at kommuner som tromsø kan ruke cononasertifikat for å holde åpent tilbud som ellers ville stengt ned, sier Støre.

Kommunene kan bruke coronapass i stedet for å lette på andre tiltak.

Støre trekker frem at det er viktig for næringer som kulturbransjen, som har vært hardt rammet av pandemien, å kunne holde åpent.

– Det gir trygghet for næringer som har vært hardt rammet av pandemien, sier Støre og trekker frem den kommende julebordsesongen.

Men:

– Regjeringen ønsker også å vurdere mer utstrakt bruk av coronasertifikat, bekrefter Støre.

Blant annet ønsker regjeringen å vurdere bruk av coronapass som inngang på kino, teater, konserter og lignende.

Tredje dose

– Kommunene er i gang med å vaksinere de over 65 med en tredje dose, det er de viktigste, sier Støre.

Han opplyser at regjeringen nå også planlegger for at alle over 18 år få tilbud om en tredje vaksinedose fra neste år.

Støre oppfordrer alle som ennå ikke har vaksinert seg om å gjøre det.

Testing og karantene

Hvis du er nærkontakt av en smittet trenger du ikke i dag å teste deg hvis du er fulvaksinert og symptomfri, men du blir anbefalt å teste deg hvis du har symptomer og er uvaksinert. Nå endrer regjeringen på dette.

– Fra onsdag neste uke får alle uvaksinerte nærkontakter og som bor med en smittet og tilsvarende nære, plikt til å teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Det innebærer at du må teste deg hver dag i en uke med selvtest, eller annenhver dag med PCR.

Uvaksinert helsepersonell

Regjeringen vil ha testing av uvaksinert personell to ganger i uken og klar beskjed om at de må bruke munnbind.

Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene, opplyser Kjerkol.