UT MOT SOLBERG: Venstre-leder Guri Melby.

Ut mot Solbergs Qatar-utspill: − Oppsiktsvekkende

Venstre-leder Guri Melby reagerer kraftig på at den tidligere regjeringskollegaen vil legge debatten rundt VM-boikott død.

Publisert: Nå nettopp

Qatar-VM har skapt stor debatt i flere år, og diskusjonene om boikott har pågått både i idretten og politikken.

Som en oppladning til VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Latvia lørdag gikk Erna Solberg (H) ut og sa at hun ønsker at ballen legges død.

– Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene, sa hun til VG.

Venstre-leder og tidligere regjeringskollega Guri Melby (V) reagerer kraftig på Solbergs utspill:

– Det er oppsiktsvekkende at Erna Solberg ønsker å kvele den debatten og lage en slags motsetning mellom det å heie på det norske landslaget og være åpen for å diskutere boikott, sier Melby.

– Det å si at vi ikke skal ha en debatt og heller bare heie på landslaget, mener jeg er totalt skivebom.

Mener idretten bør ta en ny runde

Årsaken til boikott-oppfordringene har vært avsløringer om korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, og skyhøye dødstall blant fremmedarbeidere.

– Jeg mener at en deltakelse kan være med på å legitimere menneskerettighetsbrudd, og det betyr også at man aksepterer korrupsjon. Jeg mener idretten bør ta en ny runde og spørre seg om det er greit, sier Melby.

Debatten rundt boikott har rast i Norges Fotballforbund, som stemte over et forslag om boikott i sommer – da stemte 121 av medlemmene i forbundstinget for boikott, mens 368 stemte mot å boikotte VM.

Melby mener det frem mot mesterskapet vil kunne komme frem enda flere ting som krever en ny runde med diskusjoner.

– Det jeg tror mange er enige om, er at idretten selv bør ta det endelige standpunktet om de skal være med eller ikke. Men vi politikere bør være med i debatten, sier hun.

BOIKOTT-LEI: Erna Solberg (H) mener at debatten rundt boikott av Qatar-VM bør legges død. Her er hun avbildet før VM-kvalifiseringskampen mot Latvia lørdag.

Solbergs utspill har allerede skapt sterke reaksjoner: Både SV-leder Audun Lysbakken og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har kritisert Høyre-politikerens forsøk på å avslutte boikott-debatten.

Melby har en oppfordring til den nye kulturministeren:

– Vi bør diskutere om det er noe Norge kan gjøre for å få med seg flere hvis boikott skulle være aktuelt. Der mener jeg vi som politikere kan påvirke, og at Trettebergstuen kan være med på å løfte det i internasjonale fora, sier hun.

I slutten av oktober sa Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG at Norge burde boikotte Qatar-VM. Hans begrunnelse var korrupsjonsanklagene og dommene som har kommet mot dem som tok del i avgjørelsen om å legge VM til Qatar.

– Idretten må lære seg at korrupsjon må få en konsekvens, sa Lønseth til VG.

Til sammen har 16 av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel.

– Jeg må si jeg satt pris på utspillet fra Økokrim-sjefen, som bidro til å få fart på debatten igjen. Det var helt på sin plass. Vi trenger at flere aktører i norsk offentlighet gjør det som Lønseth gjør, sier Melby.

Ønsker å stille krav

Høyre har blitt forelagt Melbyes uttalelser. Pressesjef i Høyre Cato Husabø Fossen viser til Erna Solbergs uttalelser til VG i går.

Da svarte hun at det hele veien har vært Høyres linje at boikott-spørsmålet «må være opp til idretten selv» å bestemme.

– I sommer sa norsk fotballs egne medlemmer og tillitsvalgte med stort flertall nei til boikott da saken var oppe til avstemning på Fotballtinget. Da har idrettsdemokratiet talt, og jeg tok i VG på lørdag til orde for at den avgjørelsen blir respektert og at vi nå legger spørsmålet om norsk boikott bak oss, kommenterte Solberg.

SVARER: Erna Solberg understreker at hun ønsker å fortsette den etiske debatten rundt VM i Qatar. Her er hun tilbake på kontoret i Stortinget etter perioden som statsminister.

Hun presiserte at hun samtidig mener at diskusjonen om menneskerettighetsbrudd og avdekking av korrupsjon må fortsette.

Solberg ønsker å fokusere på å stille krav til de internasjonale fotballorganisasjonene.

– Og vi som politikere må være med på å pushe den biten: At vi stiller veldig tydelige etiske krav rundt hvem som får arrangere mesterskap fremover. VM eller OL skal ikke være en arena for korrupte og undertrykkende regimer til å sportsvaske seg, sa hun.