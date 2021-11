Nakstad om corona-strategien: − Nødvendig å tenke nytt

Smitten og innleggelsestallene fortsetter å øke. Helsemyndighetene jobber med å vurdere hvordan trenden kan snus.

Publisert: Nå nettopp

– I en hverdag med så normal livsførsel som nå, ser det ut som at for mange smitteførende personer møter for mange andre mennesker i løpet av en vanlig dag. Dette gir så stor smittespredning at vaksineeffekten alene ikke er nok til å holde det nede, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Onsdag kom FHI med en risikorapport, og nye kortsiktige fremskrivninger for smitte- og innleggelsestallene de nærmeste ukene.

Det tegner et dystert bilde: Selv om framskrivingene ikke spår en like høy vekst i innleggelser som tidligere, peker pilene fortsatt bratt oppover. Og ifølge FHIs siste risikovurdering, er det stor risiko for en stor økning i epidemien frem mot jul.

Helsedirektoratet og FHI jobber med et strategi-oppdrag, som skal leveres til regjeringen denne uken.

– Dere skal levere et strategioppdrag snart. Er det nødvendig å endre strategi nå? Har situasjonen snudd mer enn dere kunne forutse da Norge åpnet?

– Ja, det er nødvendig å tenke nytt nå rundt hvordan vi kan styrke etterlevelsen av gjeldende råd og tiltak samt styrke andre som gir god smittebegrensende effekt. Vi kommer til å gi regjeringen råd om dette de neste dagene, sier Nakstad.

Handler om mer enn tiltak

Både smitte- og innleggelsestallene har økt de siste to månedene.

– Dersom ikke smittevernrutine styrkes blant innbyggerne vil tallene ganske sikkert fortsette å stige de neste ukene – slik FHI også anslår, sier Nakstad.

Han mener spørsmålet om hvordan utviklingen går videre, vil avhenge av om man snart ser en større etterlevelse av smittevernrådene som gjelder i Norge og i de enkelte kommunene. Hvis man gjør det, sier han man kan forvente at situasjonen bedres.

– Det er ikke tiltakene men etterlevelsen av dem som har størst betydning for den videre utviklingen.

– Hva vil skje på sykehusene hvis antall innleggelser stiger like mye som i FHIs framskrivninger?

– Da vil flere planlagte operasjoner og behandling bli utsatt, sannsynligvis i ganske lang tid, og pandemien vil få større konsekvenser for de pasienter som trenger helsehjelp som ikke har covid-19.