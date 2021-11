Forsøkt drept av knivmannen i 2019: − Klarte ikke å kjempe tilbake

Lennon Dominguez (40) ble angrepet med kniv på Ankerbrua i 2019. For to måneder siden fikk han beskjed om at gjerningsmannen skulle bytte institusjon.

Av Vilde Elgaaen

Det var rundt klokken 08 en morgen i juni 2019 at Dominguez og en kollega møtte på tsjetsjeneren i 30-årene som knivstakk ham ved Ankerbrua.

Tsjetsjeneren ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk på Dominguez og trusler mot andre den dagen, og i dommen mot ham står det at han kom mot de to kollegaene bakfra med kniv.

– Han forsøkte å angripe en kollega av meg og jeg gikk mellom for å hjelpe. Da forsøkte han å stikke meg i armen og i brystet.

Det forteller Lennon Dominguez (40) på telefon fra Filippinene. Han ble knivstukket i 2019 av mannen i 30-årene som tirsdag morgen ble skutt og drept av politiet.

Den junidagen løp mannen i 30-årene etter flere personer, før han møtte på Dominguez. I dommen fra Oslo tingrett heter det at mannen var i ferd med å hugge kollegaen til Dominguez i ryggen før han kom mot filippineren, som havnet på bakken.

– Han var sterkere enn meg, og slo meg i bakken. Det var skummelt, og jeg klarte ikke å kjempe tilbake, bare forsøke å holde ham unna.

SENSKADER: Lennon Dominguez (40) ble knivstukket på Ankerbrua i 2019 av mannen som tirsdag ble skutt og drept av politiet. Han har fortsatt ikke styrken helt tilbake, forteller han.

– Kniven kom bare ned og ned, og jeg forsøkte å komme meg unna og ikke bli stukket i ansiktet eller brystet.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at «Dominguez forsvarte seg, dels ved å holde tak i knivarmen til tiltalte, og dels ved å kaste hodet og overkroppen fram og tilbake for å unngå huggene».

Ett av huggene traff imidlertid Dominguez på venstre side av ryggen. Hogget var så kraftig at Dominguez umiddelbart merket at han mistet krefter i armen, skriver Oslo tingrett.

Dominguez forteller at han fortsatt har problemer med skulderen og den venstre armen. Han kan ikke løfte den helt, og har mistet styrken i grepet. Ofte våkner han med at tre fingre er låst, som et krampegrep, beskriver han.

– Da han traff meg ble en nerve skadet av kniven, forteller Dominguez.

SKADET: Lennon Dominguez ble innlagt på sykehus etter drapsforsøket i 2019.

Ble kontaktet i september

– Det er mitt store spørsmål nå – hvorfor var han ute?

I desember 2020 ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøket på Dominguez på Ankerbrua i Oslo, samt trusler mot andre personer samme dag.

– Jeg spurte retten og politiet om han kom til å være ute, og de sa nei, han skulle være der i mange år.

Dominguez forteller at bildene han har sett av mannen tirsdag, er utrolig likt det han så den gangen.

– Det var nøyaktig sånn han var; ingen sko, ingen skjorte, og en stor kniv i hånden.

Dominguez forteller at han fikk en telefon i september, der han ble informert om at mannen i 30-årene skulle overføres til en annen institusjon.

– De ville forsikre meg om at han ikke var fri, men i en annen institusjon.

Har tilgitt ham

Mannen i 30-årene ble tirsdag morgen skutt og drept av politiet, og videoer fra stedet viser at han ble påkjørt minst to ganger. Politiet har også bekreftet at de forsøkte å hindre stanse knivmannen ved å kjøre på ham. Flere vitner har også fortalt om hva som skjedde i sluttfasen av dramaet.

Dominguez er nå hos familien sin i Filippinene, og forsøker å tenke positivt. Selv om han ikke er ved full styrke, sier han at det i det store og det hele går bra med ham.

Han sier også at han har tilgitt mannen i 30-årene for skadene han ble påført.

– Jeg synes det er trist at han er død. Jeg prøver alltid å se det gode i alle, for det er alltid noe godt i alle, og selv om han forsøkte å drepe meg så tilgir jeg ham.

Kollegaen hans i Mariastiftelsen, Stig Morten Seierstad, var også på brua den dagen. Han forteller i dag at de står ved det de sa under rettssaken:

– Vi håpet han fikk den hjelpen han trengte. Det er egentlig helt uvirkelig.