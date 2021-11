Slagsvold Vedum: Reduserer avgiftene med 2,3 milliarder

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger nå frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Tradisjon tro hadde det kommet mange lekkasjer før budsjettendringene skulle legges frem i dag.

Men det er først nå vi får det store bildet for hvordan Ap og Sp vil endre budsjettet for 2022, før de går i forhandlinger med SV.

Den nye finansministeren fra Sp trekker frem at de kutter avgiftene med 2,3 milliarder kroner.

– I forhold til Solberg-regjeringens forslag kutter vi avgiftene med 2,3 milliarder. Det aller største enkeltgrepet vi gjør, er med elavgiften. Etter år med avgiftsøkning, blir det nå avgiftskutt, sier Vedum.

– Med skattegrep vi tar i dette budsjettet, vil folk merke at landet har en ny kurs. To av tre får mindre skatt, påpeker Slagsvold Vedum.

– Vi er helt avhengige av inntekter fra skatt og avgift for å kunne gi folk gode tjenester i hele landet, men det er på tide at regningen fordeles mer rettferdig. De med sterkest rygg skal ta mer ansvar, mens vanlige folk skal få det litt enklere, hevder Sp-lederen.

Erna Solbergs regjering hadde foreslått å øke CO₂-avgiften med 28 prosent. Det gjør de ingen endringer i.

- Men vi gjør det på en annen måte, som ikke rammer folk så skjevt. Vi reduserer veibruksavgiftene slik at pumpeprisen blir cirka 30 prosent lavere sammenlignet med forslaget til regjeringen Solberg. Veibruksavgiften på biodrivstoff reduseres særlig, sier Sp-lederen.

De sier det vil gi en reduksjon i pumpeprisen på 0,31 kroner for diesel og 0,28 kroner, sammenlignet med det den forrige regjeringen foreslo.

– Løsningen på klimautfordringen og at hverdagen til folk fungerer, må gå hånd i hånd, sier Slagsvold Vedum.

Frp: – Smuler til vanlige folk

Regjeringen mener selv at klima er en av de største satsingene i det nye budsjettet, med 1,1 milliard ekstra på klima i det nye budsjettforslaget. Frp-leder Sylvi Listhaugs reaksjon på det nye budsjettet er at klima er budsjettvinner, mens hun hevder at syke og bilistene betaler regningen.

– Dette budsjettet prioriterer sløsefest på symbolske klimatiltak mens vanlige folk får økte skatter og avgifter. At det etterpå skal forhandles med avgiftsentusiastene i SV er bekymringsfullt, skriver Listhaug i en pressemelding.

– Folk flest merker den skyhøye strømprisen på lommeboken. Likevel kommer Vedum med smuler til vanlige folk. Utover Solberg-regjeringens forslag gir han bitte litt mindre elavgift i januar, februar og mars neste år. Hadde han tatt dette på alvor hadde han fjernet momsen som utgjør 25 prosent av regningen til folk, skriver Listhaug.

Mens Frp kritiserer økningen på klima, mener MDG at dette er en tapt mulighet til å skape endring i norsk klimapolitikk.

– For det andre er det selvmotsigende at de øker CO₂-avgiften men unntar bilistene for 65 prosent av denne avgiften. Regjeringen skriver selv at det vil føre til reduserte utslippskutt på rundt 2 millioner tonn Co₂, skriver MDG i en pressemelding.

- Nå hviler et stort ansvar på SV for å sørge for en bedre klimaprofil på budsjettet, mener MDG.