Dette betyr statsbudsjettet for deg som er student

Regjeringen vil satse mer på utdanning i distriktene, og ønsker også at flere studenter skal utdannes i medisin ved Universitetet i Tromsø.

Mandag presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Støre-regjeringens justerte statsbudsjettet. Der foreslås det følgende:

Ingen økning i studiestøtten

Flere legestudenter til Tromsø

Nesten 100 millioner til utdanninger i distriktene.

– Vi er opptatt av å styrke tjenestene nær folk og det er legemangel i Nord-Norge. Derfor tildeler vi penger til 15 ekstra studieplasser i medisin ved UiT for å gi bedre legedekning i både primær- og spesialisthelsetjenesten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Ferdig opptrappet betyr det at universitetet vil ha 90 flere legestudenter totalt. Det vil utgjøre om lag 40 millioner kroner i økt støtte til Universitetet i Tromsø UiT.

12. oktober ble Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjettet lagt frem. Nå har dagens regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt inn sine rettelser og endringer for statsbudsjettet 2022.

– Et svik mot studentene

Himanshu Gulati (Frp) reagerer sterkt på det justerte statsbudsjettet:

– Dette er et svik mot studentene og det er et brudd på valgløftene til regjeringspartiene. Studentene får lite ekstra, de er taperne i dette budsjettet, sier Gulati.

Han reagerer på at lovnader fra valgkampen og Hurdals-plattformen ikke er fulgt opp i budsjettet.

– Det er ingen ekstra satsing på studentboliger, selv om de i valgkampen lovte 3000 nye studentboliger, sier han.

Ingen endring i studiestøtten

Før helgen gikk SV ut i VG og fortalte at de vil presse Støre-regjeringen for å øke studiestøtten. Partiet vil at 355 millioner ekstra til studentene skal heve studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G.

Budsjettet som Støre-regjeringen presenterte mandag inneholder ingen økning av studiestøtten.

Studentorganisasjonene har i lang tid krevd at studiestøtten økes til 1,5 G, som betyr totalt rundt 160.000 kroner årlig.

– Veldig skuffende

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), mener studentene nok en gang er glemt.

– Dette er veldig skuffende, sier hun til VG.

NSO-lederen mener regjeringen har brutt valgløftene til studentene.

– Senterpartiet gikk til valg med at de ville øke kjøpekraften til studenter og Arbeiderpartiet sa de ville øke studiestøtten, men her er det ingen tiltak som vil gjøre det bedre for studenter.

Lund håper og forventer at opposisjonen vil prioritere studentene i forhandlingene som godkjenner statsbudsjettet.

Fungerende leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, er skuffet over at regjeringen ikke øker studiestøtten.

– Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lovet bedre økonomi til studentene. Vi håpet virkelig at de skulle levere på et så viktig område, sier Randeberg i en pressemelding.

Hun mener også at regjeringen må lytte til støttepartiet SV, som før helgen sa de vil presse regjeringen til å øke den generelle studiestøtten.

– SV ga lovende signaler før helgen, og dette må de ikke gi seg på i forhandlingene. Utdanning er det aller viktigste for å motvirke sosiale forskjeller, sier Randeberg.

Satser på distriktene

Regjeringen ønsker å øke satsingen på utdanning i distriktene med 98,8 millioner kroner. I statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen var det satt av 149,5 millioner kroner til fleksible og desentraliserte utdanningstilbud ved universiteter og høyskoler.

– Neste år vil vi bruke 250 millioner kroner på fleksible og desentraliserte utdanningstilbud over hele Norge, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Den forrige regjeringen foreslo å kutte ekstra støtte til noen av studenter som ønsker å gå på noen av de mest prestisjetunge universitetene i utlandet. Flere studentorganisasjoner reagerte sterkt. Den nye regjeringen har så langt ikke gitt noen signaler i denne saken.