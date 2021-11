DRAMA: En mann i 30-årene ble skutt og drept av politiet under en dramatisk aksjon på åpen gate på Bislett i Oslo tirsdag.

Åpner tilsyn etter Bislett-dramaet – får høy prioritet

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner tilsyn etter dramaet på Bislett, der en mann som var dømt til tvungent psykisk helsevern ble drept av politiet på åpen gate.

Hensikten med tilsyn i enkeltsaker er å finne ut om helsetjenestene har sviktet.

– Saken får høy prioritet hos oss, opplyser statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Mannen som tirsdag ble drept av politiet, var dømt til tvungent psykisk helsevern etter et drapsforsøk i 2019. Han ble da vurdert som psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Helseavdelingen hos statsforvalteren vil be Oslo universitetssykehus om informasjon om hva slags helsehjelp den avdøde har fått forut for den tragiske hendelsen.

Samtidig fremholder statsforvalteren at det er for tidlig å si noe om hvor lang tid de vil trenge for å undersøke og vurdere saken.

– Statsforvalteren innhenter relevant informasjon, ser på hvilke helsetjenester som er gitt og om de er forsvarlige, sier kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn Nina Vedholm.

Helsetilsynet er overordnet myndighet for statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Tilsyn kan opprettes på flere grunnlag, blant dem klager og medieoppslag.

Også kontrollkommisjonen som har ansvar for Oslo universitetssykehus’ seksjon for psykosebehandling på Gaustad, viser interesse for Bislett-dramaet.

– Uavhengig av om han er på en avdeling hvor vi har tilsyn, vil en sak som dette være noe vi naturlig snakker om på neste møte, sier kommisjonsleder Petter Johnsen til VG.

Oslo universitetssykehus har en rekke tjenester innenfor behandling av psykisk helse, rus og avhengighet på Gaustad.

Mannen i 30-årene er siktet for drapsforsøk, etter at han tirsdag morgen opptrådte truende med kniv på Bislett i Oslo. Mannen ble skutt av politiet og døde av skadene.

Politiet opplyser at mannen tirsdag var ute på kortvarig permisjon.

Oslo universitetssykehus (OUS) er kommet til at siktede er beskyttet av taushetsplikten.

– Vi vil ikke bekrefte at han var pasient, sier pressevakt ved OUS Hedda Holth til VG.

POLITIOPPBUD: Politi og helsepersonell i Thereses gate på Bislett etter dramaet tirsdag morgen.

– Kan varsle statsforvalteren

Petter Johnsen har som biverv i 30 år ledet ulike kontrollkommisjoner:

– Statsforvalteren har tilsynsplikt og ansvar for det medisinskfaglige. Hvis vi mener sykehuset i en enkeltsak har hatt en uforsvarlig praksis, kan vi varsle statsforvalteren.

Johnsen understreker at kontrollkommisjonen har en åpen og tillitsfull kommunikasjon med enhetene som de fører tilsyn med.

Kontrollkommisjonens oppgave er å kontrollere tvangsvedtak, behandle klager og føre velferdskontroll. Kommisjonen har tilsyn med spesialistinstitusjoner hver 14. dag.

Deres primære ansvar er rettslige vurderinger i forhold til lov om psykisk helsevern.

– Alle pasienter, både tvangsinnlagte, dømte og frivillige, er innenfor vårt ansvarsområde, sier kommisjonslederen.

– Offentlig interesse

Om Bislett-saken til den pensjonerte tingrettsdommeren:

– Saken har vakt betydelig offentlig oppmerksomhet og interesse. I den grad saken gjelder en pasient vi har tilsyn med, vil det være naturlig at vi snakker om det.

Johnsen understreker at kommisjonen også har medisinskfaglig kompetanse. En psykiater er blant de fire medlemmene i kommisjonen han leder.

PATRULJERER: Politiet patruljerer i Thereses gate på Bislett tirsdag.

Mannen som tirsdag ble drept av politiet, gikk straffri etter et drapsforsøk og trusler i Oslo i juni 2019, fordi han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Tett kontakt med helsevernet viktig

– For at hans sykdom skal ha best mulig prognose, er det viktig at han har tett kontakt med det psykiske helsevern gjennom lang tid, les: flere år, skrev de rettspsykiatrisk sakkyndige.

De sakkyndige skrev ifølge tingrettsdommen at mannen «åpenbart er i behov av antipsykotisk medikasjon over lengre tid, meget mulig livet ut» – og la til:

– Aller verst blir prognosen dersom han faller ut av psykiatriske behandling, forfaller sosialt og ruser seg. Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå.

ÅSTEDET: Politiet gransker åstedet der en mann ble skutt og drept, etter at en politipatrulje først forsøkte å kjøre ham ned.

De som er overført til tvungent psykisk helsevern, skal ha døgnopphold i en institusjon de første tre ukene. Siden kan helsevernet også gjennomføres uten sykehusinnleggelse.

I de tilfeller der pasienten er hjemme, må han regelmessig møte frem til behandling på sykehuset. Hvis han ikke kommer, kan han hentes med bistand fra politiet.

Eventuell tvangsmedisinering skjer på institusjon.

Det er faglig ansvarlig psykiater eller psykologspesialist som avgjør hvilken av disse behandlingsformene som er den beste løsning for pasienten.

Ute på perm fra mandag

Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid opplyste tirsdag at avdøde startet permisjon fra helseinstitusjon dagen før dramaet på Bislett.

Han er folkeregistrert på en adresse i Thereses gate på Bislett.

MINNET: Venner og kjente av mannen i 30-årene tente lys og la ned blomster under en minnestund på Bislett.

Advokat Andrea Wisløff ved TYR Advokatfirma var mannens forsvarer, da han ble dømt til tvungent psykisk helsevern i 2020.

– Når helsevesenet tar over, er det påtalemyndigheten som har kontrollfunksjonen og som har ansvaret for å klage på behandling, opplyser advokat Wisløff.

Som forsvarer har hun ingen formell rolle i mannens sak, når dommen er rettskraftig.

– Jeg får ikke noe varsel om hvor han er og hva behandlingen består av. Som hovedregel er det ytterst sjeldent man har kontakt med en klient etter en avsluttet sak, sier Wisløff.