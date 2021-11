KAN BLI ENDRINGER: Får Miljøpartiet de Grønne flertall for lovforslaget, må politiet skrive ut kvitteringer når de stopper noen for kontroll i det offentlige rom.

Vil stramme inn for politikontroller: − Bør være en liten sak

Miljøpartiet de Grønne vil ikke vente på pilotprosjektet i Oslo – og fremmet onsdag et forslag om å stramme inn rutinene for politikontroller nasjonalt. Høyre er skeptiske.

Av Caisa Linea Hagfors

Har politiet gjort en tilfeldig kontroll av deg i offentlig rom, er det rimelig å forvente at dette kan ettergås, mener Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson for Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Onsdag fremmet hans partikollega og helsepolitisk talsperson i MDG, Kristoffer Robin Haug, et nytt lovforslag på Stortinget.

Her ber de «regjeringen sørge for at det innføres en obligatorisk kvitteringsordning som sikrer at det alltid deles ut en kvittering til personer som er gjenstand for personkontroller i regi av politi og tollmyndigheter».

KRAV: Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson for Miljøpartiet de Grønne (MDG), vil at politiet skal skrive ut en kvittering til alle de kontrollerer. På denne måten vil kontrollene kunne ettergås.

Lovforslaget kommer kort tid etter at Aftenposten skrev at byrådet i Oslo vil ha et prøveprosjekt med en kvitteringsordning for politiet. Det pålegger politiet å skrive ut en kvittering der det står blant annet tid, sted, type kontroll og tjenestenummeret til politibetjenten som stopper deg.

Men, det er ikke noe grunn til å vente på at dette skal testes ut i Oslo, sier Shariati. Han mener det må på plass nasjonalt – og det så fort som mulig.

– Det bør egentlig være en liten sak. Det trenger ikke engang en lovendring, det kan skje kun gjennom forskrift, påpeker han.

Politiet åpen for ordningen

Shariati mener at det er et problem at mye av det politiet foretar seg i dag, ikke er etterprøvbart.

– Kvitteringsordning er et viktig verktøy for å sikre politiets fagutvikling. Om politiet skal kunne utvikle seg faglig, må man kunne forvente at de har en viss oversikt over arbeidet de gjør og hva effekten av det er, sier MDG-mannen og påpeker:

– Dette vil gi politiet en mulighet til å tallfeste hvem de stopper oftest.

POSITIV: Politidirektør Benedicte Bjørnland er åpen for at politiet registrerer personkontroller.

I høst åpnet politidirektør Benedicte Bjørnland for å registrere personkontroller som sikrer nettopp etterprøvbarhet for politiet. Tidligere har flere i politiet uttalt seg kritisk til ordningen, blant andre leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

I en fersk pressemelding skriver politiet at de er positive til å innføre ordningen som en del av deres arbeid for å styrke deres tillit i møte med minoriteter i samfunnet.

− Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og politiet skal opptre rettferdig og respektfullt overfor alle grupper i samfunnet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en uttalelse.

Kvitteringsordning først foreslått i 1995

Det har i årevis vært debatt om hvorvidt ungdommer med minoritetsbakgrunn blir kontrollert oftere enn andre av politiet – og svært omstridt hva man eventuelt skal gjøre med dette.

MDG-Shariati er usikker på hvem som vil støtte lovforslaget, men peker på at det har vært oppe til diskusjon hos flere partier flere ganger gjennom årene.

Det første forslaget om en kvitteringsordning kom allerede i 1995 fra daværende leder for Stortingets justiskomité. Den gang var det foreslått å innføre en kvitteringsordning for personer med utenlandsk utseende som blir stoppet på offentlig sted for kontroll.

SIER JA: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), vil teste ut kvitteringsordning i Oslo.

1995-forslaget ble det aldri noe av, men i juni 2002 ba et flertall bestående av Arbeiderpartiet (Ap), Fremskrittspartiet (Frp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) regjeringen fremme forslag om en kvitteringsordning.

Det ble imidlertid skrotet da Frp gjorde helomvending og trakk støtten.

Selv om kvitteringsordningen så langt aldri har fått politisk støtte gjennom et flertall i Stortinget, har blant annet Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) fortsatt å jobbe hardt for å få forslaget på bena.

– Dette er særlig viktig for dem med minoritetsbakgrunn, som mener at de blir oftere kontrollert på bakgrunn fra hudfarge, sier Shariati.

Høyre: Skeptisk til ordningen

– På et generelt grunnlag er jeg veldig usikker på om dette er rett vei å gå, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland til VG.

Han avviser samtidig ikke forslaget på flekken:

– Dersom regjeringen klarer å fremlegge faglig begrunnelse for kvitteringsordning, så skal Høyre vurdere den informasjon slik som i alle andre saker.

IKKE TROEN: Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, sier at norsk politi har høy tillit i befolkningen, og bør hele tiden jobbe for at tilliten er stor: – Men jeg har ikke tro på kvitteringsordning som et verktøy her.

Stensland mener at ordningen fremstår som et omfattende og lite treffsikkert tiltak, som vil føre til mer byråkrati og feil tidsbruk. Han mener dessuten at det er lite som tilsier at politiet generelt overkontrollerer befolkningen.

– Også er det så enkelt som at politiet må følge det Riksadvokaten har sagt. Det er ikke ok å stoppe folk helt uten videre. Det skal være skjellig grunn til mistanke, sier han videre.

Han sier han derfor opplever debatten om kvitteringsordning som «veldig rar».

– De som er for, argumenterer med etnisk profilering og mer eller mindre systematisk rasisme. Vi har ingen indikasjoner på at det forekommer i Norge. Hvis politiet jakter på en hvit mann på 1,82 fra Haugesund, så ville det ikke vært unaturlig å stoppe meg for eksempel. Det må man forholde seg til.