Østerrike: 35.000 demonstrerer mot coronatiltak

Det brøt ut opptøyer under coronademonstrasjonen i Wien, med deltagere som detonerte røykbomber og kastet flasker på politiet. I Rotterdam ble flere skadet i opptøyer i går.

Den østerrikske avisen Heute skriver at egg, ølflasker og grønne røykbomber har flydd gjennom luften i Wien. Politi som arresterer eller kontrollerer folk, har blitt møtt med slag og spark.

Det nyeste anslaget fra politiet er ifølge Kronen Zeitung at rundt 35.000 demonstranter gjennom gatene.

Østerrike prøvde seg denne uken på en nedstengning kun for de uvaksinerte, men det holdt ikke lenge. Fra mandag og til maks 12.desember stenger nemlig hele landet ned – altså alle butikker for shopping, alle restauranter, frisører og alle kulturarrangementer.

Det som har vakt mest oppsikt, er imidlertid at Østerrike skal innføre vaksinasjonsplikt for alle fra februar. De er det første landet i Europa som gjør vaksinering obligatorisk for alle.

Demonstrasjonen som egentlig skulle være mot en nedstengning for de uvaksinerte, handler plutselig om så mye mer.

Kronen Zeiung skrev i 15.30-tiden at opptøyene som brøt ut tidligere i ettermiddag, hadde roet seg litt igjen.

Men selve demonstrasjonen er langt fra over:

«Kontroll grensen, ikke ditt folk», står det på en av hovedparolene.

Selv om Østerrike fortsatt har en nedstengning for uvaksinerte, kan uvaksinerte fortsatt gå i demonstrasjon. Men hvis flere enn 50 er samlet, er det egentlig påbudt med FFP2-munnbind, påpekte østerriksk politi overfor VG tidligere i uken.

Men det ser i alle fall ikke ut til å overholdes av alle:

Avisen Kronen Zeitung skriver at det er flere flagg å se i demonstrasjonen enn munnbind.

Det er det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ) som oppfordret folk til å ta til gatene i Wien lørdag.

Syv skadet i Rotterdam – politiet avfyrte skudd

Minst syv ble skadet, det ble løsnet skudd og det brant i gatene i Rotterdam fredag kveld da en demonstrasjon mot den nederlandske regjeringens coronatiltak utartet til opptøyer.

Politifolk er blant de skadede og minst 51 personer er pågrepet, melder politiet i Rotterdam på Twitter. Også en vannkanon ble tatt i bruk for å stagge mengden som skal ha skutt på politiet med fyrverkeri og gått til angrep på politibiler.

BRANNER: Sykler, elsparkesykler og politibiler ble satt i brann i Rotterdam fredag kveld.

Politiet så seg blant annet nødt til å skyte varselskudd, men skal også ha avfyrt såkalt rettede skudd, ifølge den nasjonale kringkasteren NOS.

En ny demonstrasjon, som var planlagt lørdag i Amsterdam, er avlyst etter hendelsene i Rotterdam.

– I går kveld brøt helvete løs i Rotterdam. Det føles dermed ikke riktig å gjennomføre demonstrasjonen, skriver United We Stand Europe, som hadde oppfordret til en demonstrasjon i den nederlandske hovedstaden lørdag, melder NTB.

Politiet skriver på Twitter lørdag ettermiddag at de det sirkulerer rykter om at en person ble drept i opptøyene, men at det ikke stemmer.

Demonstrasjonen utartet ifølge politiet til opptøyer, der demonstranter satte fyr på ting flere steder, skjøt med fyrverkeri og kastet gjenstander mot politi og brannfolk:

POLITIBIL: Folk gikk til angrep på politibiler og satte fyr på søppelbøter og gatemøbler ved Coolsingel i Rotterdam sentrum.

I begynnelsen skjøt politiet varselskudd, men det ble også skutt rettede skudd, ifølge NOS som siterer politiet på følgende: «Situasjonen ble et gitt øyeblikk så farlig at betjentene så seg nødt til å skyte rettede skudd.»

Politiet har nå startet en omfattende etterforskning og ber publikum om hjelp, blant annet om bilder og film fra hendelsene.

Politibiler i brann

Fire politibiler ble satt i brann og brannvesenet måtte beskyttes av politiet mens de forsøkte å slukke de brennende bilene, ifølge Rotterdams ordfører Ahmed Aboutaleb som omtaler opptøyene som «en voldsorgie». Det skriver De Volkskrant.

ETTERPÅ: Bildet, som er tatt natt til lørdag, viser brente sykler i Rotterdam sentrum.

En talsmann for politiets fagforening sier at «nå er grensen nådd», ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

– Mine kolleger i Rotterdam har det i øyeblikket veldig vanskelig. De ble så trengt opp i et hjørne at de så seg tvunget til å skyte i ren nødverge. Det som skjer her går ikke an å beskrive, sier Gerrit van de Kamp, leder av Politiforbundet ACP, til avisen.

Justisminister Ferd Grapperhaus mener at opptøyene «ikke hadde noe med å demonstrasjoner å gjøre». Statsråden forventer flere pågripelser og at gjerningsmennene raskt stilles til ansvar. Han mener hendelsene er «frastøtende».

Demonstrasjoner også i Australia

Nyhetsbyrået Reuters skriver at tusenvis også demonstrerte mot coronavaksinen og coronatiltak i flere byer rundt om i Australia lørdag, mens motdemonstranter samlet seg til støtte for tiltakene.

Opptil 10.000 personer demonstrerte mot koronavaksinen i Sydney, ifølge politiet. De protesterte mot koronatiltak og et krav om å ta vaksinen.

Coronavaksinasjon er stort sett frivillig i Australia, men for enkelte yrkesgrupper i enkelte delstater er det innført krav om vaksinering. Mens livet stort sett er tilbake til normalen for fullvaksinerte, er det fortsatt tiltak for uvaksinerte i noen delstater.

Også flere tusen personer demonstrerte mot koronatiltak i Melbourne, men de fikk selskap av om lag 2.000 motdemonstranter.

– Jeg er her fordi jeg er forferdet over det som foregår i gatene i min by, Melbourne, sa motdemonstrant Maureen Hill.

Alle tiltakene er innført for å redde liv, sa hun.

– Folk ble opprørt og flere ble rammet, men det er en global pandemi. Hva annet kan vi gjøre? sa hun.