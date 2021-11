BRANNER: Sykler, el-sparkesykler og politibiler ble satt i brann i Rotterdam fredag kveld.

Kraftige sammenstøt i Rotterdam over coronatiltak

Minst syv ble skadet, det ble løsnet skudd og det brant i gatene i Rotterdam da en demonstrasjon mot den nederlandske regjeringens coronatiltak utartet til opptøyer.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Politifolk er blant de skadede og minst 20 personer er pågrepet, melder politiet i Rotterdam på Twitter. Også en vannkanon ble tatt i bruk for å stagge mengden som blant annet skal ha skutt på politiet med fyrverkeri og gått til angrep på politibiler.

Varselskudd

Politiet så seg blant annet nødt til å skyte varselskudd, men skal også ha avfyrt såkalt rettede skudd, ifølge den nasjonale kringkasteren NOS.

– Det er sårede i forbindelse med at skudd ble avfyrt, skriver politiet på Twitter, uten å si hvor mange det dreier seg om. Men ifølge NOS skal det være snakk om to personer. Også en journalist skal være blant de skadede. Tilstanden til de skadede er ikke kjent.

Politiet skriver på Twitter lørdag morgen at de har hørt rykter om at en person skal ha mistet livet i opptøyene, men at hverken de eller nederlandske Kripos har mottatt noen melding om dette.

Demonstrasjonen utartet ifølge politiet til opptøyer, der demonstranter satte fyr på ting flere steder, skjøt med fyrverkeri og kastet gjenstander mot politi og brannfolk.

I begynnelsen skjøt politiet varselskudd, men det ble også skutt rettede skudd, ifølge NOS som siterer politiet på følgende: «Situasjonen ble et gitt øyeblikk så farlig at betjentene så seg nødt til å skyte rettede skudd.»

Politiet har nå startet en omfattende etterforskning og ber publikum om hjelp, blant annet om bilder og film fra hendelsene.

Politibiler i brann

Fire politibiler ble satt i brann og brannvesenet måtte beskyttes av politiet mens de forsøkte å slukke de brennende bilene, ifølge Rotterdams ordfører Ahmed Aboutaleb som omtaler opptøyene som «en voldsorgie». Det skriver De Volkskrant.

ETTERPÅ: Bildet, som er tatt natt til lørdag, viser brente sykler i Rotterdam sentrum.

En talsmann for politiets fagforening sier at «nå er grensen nådd», ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

– Mine kolleger i Rotterdam har det i øyeblikket veldig vanskelig. De ble så trengt opp i et hjørne at de så seg tvunget til å skyte i ren nødverge. Det som skjer her går ikke an å beskrive, sier Gerrit van de Kamp, leder av Politiforbundet ACP, til avisen.

Justisminister Ferd Grapperhaus mener at opptøyene «ikke hadde noe med å demonstrasjoner å gjøre». Statsråden forventer flere pågripelser og at gjerningsmennene raskt stilles til ansvar.

Han mener hendelsene er «frastøtende».

I Nederland er det nå krav om coronapass for å komme inn på offentlige steder.

POLTIBIL: Folk gikk til angrep på politibiler og satte fyr på søppelbøter og gatemøbler ved Coolsingel i Rotterdam sentrum.

Venter demonstrasjoner i Østerrike

Det er ventet store demonstrasjoner i Østerrike, som stenger ned i ti dager fra og med mandag. Flere tusen ventes å ta til gatene i hovedstaden Wien. Myndighetene planlegger også å innføre et generelt vaksinekrav innen 1. februar.

Landet har fra før av hatt en nedstengning kun for de ikke-vaksinerte – noe som har betydd at uvaksinerte bare unntaksvis har hatt lov til å gå hjemmefra.

Frihetspartiet (FPOe) på ytre høyre har bedt folk om å demonstrere, og partileder Herbert Kickl, som er smittet med coronaviruset, mener Østerrike er på vei til å bli et diktatur, skriver NTB.

Demonstrasjoner også i Australia

Nyhetsbyrået skriver at tusenvis også demonstrerte mot coronavaksinen og coronatiltak i flere byer rundt om i Australia, mens motdemonstranter samlet seg til støtte for tiltakene.

Opptil 10.000 personer demonstrerte mot koronavaksinen i Sydney, ifølge politiet. De protesterte mot koronatiltak og et krav om å ta vaksinen.

Coronavaksinasjon er stort sett frivillig i Australia, men for enkelte yrkesgrupper i enkelte delstater er det innført krav om vaksinering. Mens livet stort sett er tilbake til normalen for fullvaksinerte, er det fortsatt tiltak for uvaksinerte i noen delstater.

Også flere tusen personer demonstrerte mot koronatiltak i Melbourne, men de fikk selskap av om lag 2.000 motdemonstranter.

– Jeg er her fordi jeg er forferdet over det som foregår i gatene i min by, Melbourne, sa motdemonstrant Maureen Hill.

Alle tiltakene er innført for å redde liv, sa hun.

– Folk ble opprørt og flere ble rammet, men det er en global pandemi. Hva annet kan vi gjøre? sa hun.

Om lag 85 prosent av Australias befolkning over 16 år er fullvaksinert. Både demonstrasjonene mot koronavaksinen og motdemonstrasjonen gikk fredelig for seg.

Det er registrert over 195.000 koronatilfeller og 1.933 dødsfall i Australia siden pandemien startet. Landet har 25 millioner innbyggere.