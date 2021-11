I PROTEST: Demonstranter fyrer fortsatt opp røykbomber og bluss i Wien sentrum.

Flere store demonstrasjoner mot coronatiltak i Europa

Demonstranter har tent på røykbomber og kastet flasker på politiet i Wien. I Zagreb ble en journalist angrepet av demonstranter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siste 18.07: Den kroatiske medieministeren fordømmer angrepet på RTL-journalist Goran Latkovic.

Mens mørket har falt i Wien, har bluss og røykbomber lyst opp gatene. Heute påpeker at egg, ølflasker og røykbomber har flydd gjennom luften i Wien lørdag. Politi som arresterer eller kontrollerer folk, har blitt møtt med slag og spark.

Det brøt ut opptøyer tidligere i ettermiddag, som roet seg igjen, men fra 16.30 ble det ifølge Heute mer opphetet igjen. En erklæring fra politiet om munnbindpåbud ble ifølge avisen møtt med pipekonsert fra demonstrantene, og tilrop mot politiet som «gestapo» og «politi-svin».

Antall demonstranter var tidligere lørdag kveld 38.000, ifølge Kronen Zeitung. Mange av dem har forholdt seg rolige.

Hvorfor demonstreres det? Østerrike prøvde seg denne uken på Østerrike prøvde seg denne uken på en nedstengning kun for de uvaksinerte , men det holdt ikke lenge. Fra mandag og til maks 12.desember stenger nemlig hele landet ned – altså alle butikker for shopping, alle restauranter, frisører og alle kulturarrangementer.

Det som har vakt mest oppsikt, er imidlertid at Østerrike skal innføre vaksinasjonsplikt for alle fra februar. De er det første landet i Europa som gjør vaksinering obligatorisk for alle.

Politiet meldte rundt 17.30 at demonstranter som kastet flasker og fyrverkeri mot dem, ble møtt med pepperspray. 1300 politifolk er kalt ut for å håndtere demonstrantene:

Demonstrasjonen som egentlig skulle være mot en nedstengning for de uvaksinerte, handler plutselig om så mye mer.

Og demonstrasjonen er langt fra over.

Selv om Østerrike fortsatt har en nedstengning for uvaksinerte, kan uvaksinerte fortsatt gå i demonstrasjon. Men hvis flere enn 50 er samlet, er det egentlig påbudt med FFP2-munnbind, påpekte østerriksk politi overfor VG tidligere i uken.

– Det er det vi kan håndheve, påpekte en polititalsmann overfor VG.

Så langt ser det ikke ut til å gå så bra. For ifølge lokale medier er det mange uten munnbind:

Det er det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ) som oppfordret folk til å ta til gatene i Wien lørdag. De er det tredje største partiet i Østerrikes parlament.

Innenriksminister Karl Nehammer sier i en uttalelse at det er fullstendig uakseptabelt hvis politi blir angrepet og kriminelle handlinger blir begått under et møte som er organisert og fremmet av et parlamentsparti.

De nye restriksjonene innføres etter de høyeste smittetallene Østerrike har hatt gjennom pandemien. I Salzburg har sykehus varslet at de ikke nødvendigvis kan gi folk helsehjelp.

Demonstrasjoner i Zagreb - journalist angrepet

Også i Kroatias hovedstad Zagreb har folk en stor folkemengde protestert mot coronatiltak og coronapass lørdag:

RTL-journalisten Goran Latkovic ble angrepet da han rapporterte fra demonstrasjonen. Ifølge RTL ble han slått i ribbeina og i bakhodet.

– Jeg fordømmer på det sterkeste angrepet, skriver Kroatias kultur- og medieminister Nina Koržinek på Twitter.

RTL skriver at uoffisielle estimater anslo 10.000 til 20.000 deltakere i demonstrasjonen.

Roma - ut mot coronapass

Flere tusen demontranter var også samlet i Italias hovedstad Roma for å demonstrere mot coronapass lørdag:

I Milano ble det sammenstøt mellom demonstranter og politi:

Sveits

I Zurich og Lausanne i Sveits var det også demonstrasjoner. Ifølge Blick var over 1000 personer samlet i Lausanne.

To skutt under demonstrasjon i Rotterdam

Fredag kveld og i natt var det i Rotterdam i Nederland det var temperatur.

Minst syv ble skadet, det ble løsnet skudd og det brant i gatene fredag kveld da en demonstrasjon mot den nederlandske regjeringens coronatiltak utartet til opptøyer.

BRANNER: Sykler, elsparkesykler og politibiler ble satt i brann i Rotterdam fredag kveld.

Minst 51 personer er pågrepet , melder politiet i Rotterdam på , melder politiet i Rotterdam på Twitter . Ifølge De Telegraaf er rundt halvparten mindreårige.

Ble til opptøyer: Demonstrasjonen utartet ifølge politiet til opptøyer, der demonstranter satte fyr på ting flere steder, skjøt med fyrverkeri og kastet gjenstander mot politi og brannfolk. En vannkanon ble tatt i bruk for å stagge mengden, som også gikk løs på politibiler:

POLITIBIL: Folk gikk til angrep på politibiler og satte fyr på søppelbøter og gatemøbler ved Coolsingel i Rotterdam sentrum.

To personer skutt: To demonstranter ble skutt og er innlagt på sykehus, skriver De Telegraaf. De påpeker at det etterforskes om de ble skutt av politiet. Den nasjonale kringkasteren To demonstranter ble skutt og er innlagt på sykehus, skriver De Telegraaf. De påpeker at det etterforskes om de ble skutt av politiet. Den nasjonale kringkasteren NOS skriver at politiet avfyrte varselsskudd og rettede skudd og siterer politiet på følgende: «Situasjonen ble et gitt øyeblikk så farlig at betjentene så seg nødt til å skyte rettede skudd.»

En talsmann for politiets fagforening sier at «nå er grensen nådd», ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

– Mine kolleger i Rotterdam har det i øyeblikket veldig vanskelig. De ble så trengt opp i et hjørne at de så seg tvunget til å skyte i ren nødverge. Det som skjer her går ikke an å beskrive, sier Gerrit van de Kamp, leder av Politiforbundet ACP, til avisen.

Skadde politifolk: Politiet skriver på Twitter at en politimann fikk så store skader i beinet at han måtte legges inn på sykehus. De skriver at flere fikk lettere skader og hørselsskader under angrepene med steiner og fyrverkeri.

Ingen omkomne: Politiet skriver på Twitter lørdag ettermiddag at de det sirkulerer rykter om at en person ble drept i opptøyene, men at det ikke stemmer

Rotterdams ordfører Ahmed Aboutaleb omtaler ifølge De Volkskrant opptøyene «en voldsorgie».

– I går kveld brøt helvete løs i Rotterdam. Det føles dermed ikke riktig å gjennomføre demonstrasjonen, skriver United We Stand Europe, som hadde oppfordret til en demonstrasjon i den nederlandske hovedstaden lørdag, melder NTB.

ETTERPÅ: Bildet, som er tatt natt til lørdag, viser brente sykler i Rotterdam sentrum. Politiet opplyser også at de har startet en omfattende etterforskning og ber publikum om hjelp, blant annet om bilder og film fra hendelsene.

Justisminister Ferd Grapperhaus mener at opptøyene «ikke hadde noe med å demonstrasjoner å gjøre». Statsråden forventer flere pågripelser og at gjerningsmennene raskt stilles til ansvar. Han mener hendelsene er «frastøtende».