Østfold-byene innfører tiltak: Skal teste skolebarn og ungdom jevnlig

Byene i Østfold innfører en rekke tiltak for å stoppe den kraftige smitteøkningen i området. Blant annet skal det settes i gang målrettet coronatesting av skolebarn og ungdom.

Av Anne Stine Sæther

– Anbefalingene er kommer i tillegg til det som gjelder nasjonalt, og er koordinert med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, sier kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell Eliassen.

For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

* Unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom du bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

* Forsøk å ha økt avstand til kolleger på arbeidsplass. Vurder hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

* Daglig testing de første fem dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Dette er særlig viktig for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, for eksempel helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

TEST: Blant annet foreslås det testing av unge. Her vaksinering fra Holtet videregående skole i Oslo.

I tillegg gjelder også følgende anbefalinger:

* Alle pasienter som legges inn på Helsehuset hurtigtestes ved innleggelse

* Helsepersonell som har barn som er syke, og som ikke lar seg teste eller der foreldrene ikke ønsker å teste de, bør teste seg selv

* Ikke dra på besøk på sykehjem dersom du har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand

Fra mandag 29. november innføres også jevnlig testing ved skolene, 5.-10. trinn og ved første klare i de videregående skolene for å i større grad oppdage smitte tidlig.