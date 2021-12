FRYKT FOR Å FEILE: Førsteårsstudent Stine Kønig er så redd for å stryke på eksamen at det går utover lesingen.

Stine (19) har eksamensangst: − Det har blitt mye gråting i sofaen

BERGEN (VG) Nær halvparten av alle studenter sier de opplever eksamensangst. Stine Kønig får fysiske reaksjoner når eksamensstresset melder seg.

Av Ingvild Vik og Paul Sigve Amundsen (foto)

Ved det lille spisebordet i leiligheten hun deler med kjæresten, sitter BI-studenten med en tung fagbok foran seg.

Stine Kønig (19) står midt i sin aller første eksamensperiode, på første semester av bacheloren i entreprenørskap. Eksamensoppgavene kommer på rekke og rad i ukene før jul, og selv om hun har gjort hva hun kan for å skape julestemning hjemme på hybelen, overskygger eksamensstresset det meste.

– Den siste tiden har vært veldig turbulent. Jeg veksler mellom å føle at dette går bra og å tenke at jeg bare må komme meg ut av leiligheten fordi jeg rett og slett blir dårlig av å se i skolebøkene, sier Kønig.

Hun finner frem bunken med skolebøker, de fleste på engelsk, som ligger under TV-en. Neste uke står eksamen i samfunnsøkonomi for tur.

– Det har blitt mange telefoner hjem til mamma, og mye gråting i sofaen fordi jeg kjenner på at dette ikke går, sier Kønig.

1 av 2 kjenner på eksamensangst

19-åringen er ikke alene om å føle seg stresset og angstfull før eksamen. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 oppga nesten halvparten – 44 prosent – at de opplever eksamensangst. Av disse oppgir 14 prosent at de kjenner svært mye på det, mens 30 prosent sier at de opplever det en del.

– Eksamen er en stressende situasjon, så det er jo helt naturlig. Kroppen går i alarmberedskap når vi opplever noe som farlig, sier Lene Sogn Hansen, som jobber som psykolog i SiO Helse.

Gjennom jobben møter hun mange som 19-åringen i Bergen. Psykologen råder studentene til å være bevisste reaksjonene sine.

Psykolog Lene Sogn Hansen jobber til daglig med studenter i Studentsamskipnaden i Oslos helsetjeneste.

– Det er viktig å ikke bli redd for det som skjer, men prøve å roe seg ned og tenke at det er naturlig.

Hansen tror det kan være lurt å minne seg selv om at man har tre forsøk på en eksamen. Hun viser til at tall fra SHoT-undersøkelsen viser at én av tre studenter faktisk har strøket på eksamen, men at det likevel er en høy andel som gjennomfører studiene.

– Man blir veldig sårbar hvis man legger for mye av selvbildet og identiteten sin i det man skal prestere. Man må minne seg selv på at man er mye mer enn det, sier hun.

Eksamensangst er ikke er en diagnose, forklarer Hansen. Men for noen går det så langt at eksamensangsten blir en del av en angstlidelse.

– Da er det eksponering som skal til. Man må rett og slett ut og kjenne på det som er skremmende. Angst er ubehagelig, men det er ikke farlig.

– Føles som verdens undergang

Stine Kønig får fysiske reaksjoner når eksamensstresset melder seg. Hun blir fort sliten, er kvalm og svimmel, og har mye vondt i hodet.

– Jeg får veldig ofte hjertebank. Og så får jeg en sånn kald følelse som stikker i magen, og jeg kjenner at nå må jeg bare legge meg ned, for hvis ikke går jeg i bakken, sier hun.

– Jeg bare føler at nå går det galt, at dette kommer jeg ikke til å klare.

Frykten for å stryke – og for konsekvensene det kan ha for fremtiden – er så stor at det føles som verdens undergang, forteller hun.

– Plutselig får jeg en støkk i meg – hva skjer hvis om at ... Jeg er redd for at jeg ikke kommer til å rekke over alt, men de tankene gjør jo også at jeg får gjort mye mindre, sier hun.

Første gang hun kjente på denne følelsen var da hun hadde sin aller første kjøretime.

– Jeg var veldig redd for at noen andre skulle synes at jeg ikke var flink.

Det tærer på psyken hennes at hun gang på gang sier til seg selv at hun ikke er god nok. Hun stiller spørsmål ved alle ting hun gjør – i alle sammenhenger.

– Jeg er redd for å skjære opp grønnsaker feil liksom.

– Hvordan skjærer man grønnsaker feil?

– Hvis de skulle vært i skiver, men jeg skjærer dem i biter. Når jeg lager mat sammen med andre må jeg alltid se meg rundt og spørre to ganger før jeg gjør noe fordi jeg er redd for å gjøre det feil, sier hun.

– Men jeg vet jo at jeg ikke blir sur hvis andre gjør noe på en annen måte enn jeg så for meg.

HJELPER KJÆRESTEN: Kønig forteller at kjæresten Martin Øveraas hjelper henne med å lese til eksamen. Øveraas er også student, og har hatt flere fag som ligner de samboeren jobber med.

Velger feil utdanning

Karriereveileder ved OsloMet Cecilie Slettvoll forteller at hun ofte blir kontaktet av studenter som stresser før eksamen. For mange sprer de vonde følelsene seg også til andre områder enn bare eksamen.

– De føler stress og press, ikke bare for å ikke kunne faget, men også for om de har valgt rett studie, om de skal fortsette, om de er de eneste som sliter, sier Slettvoll.

For noen hjelper det å bare vite at andre også har det som dem.

Slettvoll tror det ofte ligger mer enn dårlige forberedelser bak. For noen handler det om at de kanskje ikke har gjort riktig utdanningsvalg i utgangspunktet.

Cecilie Slettvoll er karriereveileder på OsloMet. Hun tror mange unge har godt av å rette fokuset litt mer innover før de skal ta karrierevalg.

– Vi har mange studenter som er opptatt av å ta de rette valgene. De vil gjerne ut i en jobb de trives med, og som er godt betalt. De er opptatt av å ta gode valg, men de må rette fokuset innover og spørre seg selv hva de trives med å gjøre, sier hun.

Slettvoll tror mange ikke er helt modne for å ta utdanningsvalg når de er 18–19 år.

Blir tryggere med øving

Karriereveilederen beskriver det siste halvannet året med pandemi som spesielt prekært.

– Mange som har søkt høyere utdanning hadde kanskje hatt godt av å gjøre noe annet til de har funnet ut hva de ønsker å gjøre, sier hun.

Det merkes på henvendelsene til Slettvoll og kollegene. Hun forteller at pågangen har økt kraftig siden pandemiens start. Det er særlig førsteårsstudenter som kontakter henne på grunn av eksamensstress.

– Kan den økte pågangen ha sammenheng med at mange ferske studenter ikke har fersk eksamenserfaring fra videregående?

– Det blir bare synsing, og jeg har ikke sett tall på det, men jeg kan tenke meg at det er en sammenheng. De som har den erfaringen er kanskje litt bedre rustet. Det er noe med at når du får øvd deg på ulike settinger, blir du litt tryggere.

Karriereveilederen mener det er viktig å snakke med medstudenter for å forstå at man ikke er alene om å ha det tøft. Det har det vært mindre av de siste to årene med pandemi.

– Det ble ikke naturlig å snakke om hvordan en har det og hva de andre sliter med på teams.

– Beveger meg på ukjent område

BI-eksamenene er 19-åringens første erfaring med eksamen siden ungdomsskolen.

Hun tror det vært enklere for henne hvis hun hadde hatt eksamen på videregående.

– Nå føler jeg meg helt blank på alt. Jeg vet veldig lite om hvordan det er å skrive en eksamensoppgave, sier hun.

Kønig forteller at hun snakker lite med medstudenter om hvor tøft hun syns det kan være å håndtere stresset som følger med eksamen.

– Vi er veldig få jenter på studiet, og jeg føler at gutter er mer sånn at de tar et lite skippertak og tenker at det går som det går. Men jeg har en venninne som studerer på BI i Oslo, og vi snakker en del sammen.

Fra venninnen fikk 19-åringen tips om å lage tankekart. Ikke bare over fagstoffet, men også over sine egne følelser. Det hjelper henne å få oversikt i hodet.

– Da kommer jeg jo frem til at det ikke er noe farlig. Det skjer jo ingenting.

Kønig forteller at hun får mye støtte fra familien og samboeren, som også er student. Omtrent hver dag snakker hun med moren på telefon.

– Hun ber meg ta én ting av gangen og puste med magen, sier hun lattermildt.

– Det er jo veldig riktig, det hun sier, men det hjelper ikke der og da. Det er så vanskelig å si det til seg selv når man får de tankene. Men det er lett å tenke det i ettertid. Jeg vet jo det egentlig.