VIL IKKE VISE: Barne-, ungdoms- og familieetaten, her ved regiondirektør Ingrid Pelin Berg, nekter VG innsyn i e-poster de har sendt til sitt overordnede direktorat.

Barnevernet nekter å vise e-poster: Vil «ivareta omdømme»

Barnevernet nekter VG innsyn i en rekke e-poster som omhandler saken der en tidligere fosterfar er tiltalt for overgrep. Barnevernet har brukt millioner på hans private barneselskap.

Grunnen til at etaten nekter VG innsyn: Det kan påvirke barnevernets omdømme.

– Hvis de tenker sånn, så nærmer vi oss praksisen i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

VG har siden før sommeren har sendt en rekke henvendelser til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) om den overgrepstiltalte fosterfaren.

Bufetat har diskutert VGs henvendelser med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det er dialogen mellom Bufdir og Bufetat som VG nå nektes innsyn i.

INGEN ANELSE: I to perioder visste ikke Barne-, ungdoms- og familieetaten at mannen som drev to barnevernsfirma var tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen fostersønn.

Dette er begrunnelsen

I utgangspunktet er alle dokumenter og e-poster sendt i det offentlige åpne for innsyn fra befolkningen. Men det finnes flere unntaksregler som det offentlige kan bruke for å nekte pressen innsyn.

I en begrunnelse for avslaget står det:

«De omfattende begjæringene tyder på at VG planlegger å publisere en eller flere større artikler som delvis retter søkelyset mot etat og direktorat, og som kan innvirke på etaten og direktoratets omdømme».

Videre skriver etaten at den har behov for dialog med direktoratet for å «ivareta omdømme på tvers av organene», og at å gi innsyn til VG i dialogen vil kunne forhindre dette.

– Godt omdømme skapes ikke gjennom å pusse fasaden

Denne argumentasjonen holder ikke mål, mener generalsekretær Jensen i Norsk Redaktørforening.

– Omdømme er ikke noe argument for å unnta dokumenter fra offentlighet. Tvert imot, offentlighetsloven eksisterer nettopp for at man skal kunne sette kritisk søkelys på forvaltningen.

Jensen kaller Bufetats håndtering av saken «oppsiktsvekkende».

– Godt omdømme skapes ikke gjennom å pusse fasaden og sørge for at offentligheten ikke får vite om det som kan være kritikkverdig, sier Jensen.

Bufetat: – Blir uklare og misvisende

VG har forelagt Jensens sitater for Bufetat.

– Vi ser i ettertid at våre forklaringer om omdømme i en klageavgjørelse blir uklare og misvisende, skriver regiondirektør Ingrid Pelin Berg i en e-post.

Berg viser videre til at omdømme ikke var det eneste argumentet Bufetat brukte for å nekte innsyn.

– Hva er det i disse e-postene som dere ikke vil at skal komme frem?

– I alle store saksforberedelser er det av betydning at de internt involverte kan kommunisere sammen og ha en fortrolighetssfære. Det må være trygghet for at innspill, råd og vurderinger under saksforberedelse kan gis fritt uten at det blir gjenstand for offentligheten, skriver Berg.

Videre understreker hun at det i en komplisert sak som dette krever gode forberedelser for å kunne svare ut spørsmålene mediene stiller.

– Dersom media får innsyn i vår korrespondanse om håndtering av denne saken, kan dette føre til at man slutter å samarbeide skriftlig, og deretter kan dette igjen gå utover kravet til å dokumentere i virksomheten.

Berg viser også til Bufdirs vurdering, som også har nektet innsyn i e-postene etter at VG har klaget avslaget fra Bufetat opp til direktoratet.

– Utover dette vil vi legge til at vi mener vi har utvist stor åpenhet ved å gi innsyn i svært mange dokumenter i denne saken.

– Noe av det viktigste med innsynsretten

VG har den siste måneden belyst hvordan barnevernet i flere perioder ikke har vært kjent med overgrepstiltalen mot mannen de har kjøpt tjenester av – og hvordan ulike deler av barnevernet som til slutt har fått vite om tiltalen, ikke har gitt andre beskjed.

De tidligere avsløringene gjør også at barnevernet bør vise åpenhet, mener generalsekretær Jensen i Redaktørforbundet.

– Noe av det viktigste med innsynsretten, er at den gjør at vi kan ettergå behandlingen de svakeste i samfunnet får. Nettopp fordi barnevernet forvalter så mye makt over så mange sårbare personer, er det desto viktigere at de er åpne for kritisk søkelys.

Den overgrepstiltalte firmaeieren nekter straffskyld i straffesaken. I en mail til VG har hans advokat Thomas Randby tidligere skrevet:

– Politiets etterforskning har pågått i (snart) fire år, og den er en stor belastning for alle involverte.

– Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han er blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.