1 MILLIARD FOR MYE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tok tavle, tusj og enkle søylediagram i bruk for å forklare forskjellen i bevilgning og forbruk av pensjonstilskudd i de private barnehagene i budsjettåret 2019.

Barnehage-krangelen: Regjeringen varsler tettere tilsyn med private

Onsdag er over 2000 private barnehager oppfordret til å stenge døren i protest mot regjeringens kutt. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) svarer med å varsle enda tettere tilsyn med privat-barnehagenes økonomi.

Hun mener de har fått altfor mye penger.

– Jeg synes ikke det er bra at de skyver barn og foreldre foran seg på den måten, sier Brenna til VG om aksjonen fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) onsdag.

Da har PBL under sin direktør, tidligere barneombud Anne Lindboe, oppfordret medlemsbarnehagene til å stenge fra klokken 14 og ut dagen. Aksjonen er en protest mot det PBL mener er for trange økonomiske rammer fra Støre-regjeringen.

– Regjeringen fjerner opp mot 400 millioner kroner fra private barnehager neste år. Det skjer mens vi har en situasjon der én av tre barnehager allerede driver i minus, sier Lindboe.

DIREKTØR: Anne Lindboe er direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

Men bakgrunnen for kuttet kom frem i fjor. Da viste beregninger fra Kunnskapsdepartementet at private barnehager i 2019 hadde fått utbetalt rundt 1 milliard kroner for mye i pensjonstilskudd fra staten.

Private barnehager er nemlig svært avhengig av offentlig støtte, både hva gjelder tilskudd til lavere foreldrebetaling enn reell kostnad – og som driftstilskudd til blant annet pensjonsforpliktelser for de ansatte.

Det er dette påslaget til pensjoner for barnehagenes ansatte, som er stridens kjerne nå.

– I 2019 så ble private barnehager gitt et pensjonstilskudd på 2,5 milliarder kroner, mens de egentlig skulle ha hatt 1,5 milliard. De ble dermed tildelt 1 milliard for mye – som ble brukt til andre formål enn de ansattes pensjoner. Det er et demokratisk problem at barnehagene bruker midler på andre ting enn formålet som er oppgitt, sier kunnskapsministeren til VG.

Samtidig har spesielt de rødgrønne partiene på Stortinget sett seg lei på at de store barnehagekjedene leverer overskudd og utbytte til sine eiere – etter at barnehagene har mottatt tilskudd fra den offentlige pengekassen.

– Vi vil heller bruke penger på lavere barnehagepris, bemanning og bedre kvalitet i barnehagen til alle, sier Brenna.

Kunnskapsministeren varsler nå at regjeringen i stedet for å budsjettere mer penger inn i private barnehager – vil følge bedre med på at de offentlige tilskuddene brukes som de skal.

– Vi vurderer flere ting. Det er pågående vurderinger om hver enkelt private barnehage skal bli selvstendige rettssubjekt, sier Brenna til VG.

POLITISK HET POTET: Barnehagepolitikk er stadig et hett tema. Onsdag stenger de private barnehagene dørene fra klokken 14 til 17 i protest mot det PBL påstår er budsjettkutt fra regjeringen. ILLUSTRASJONSFOTO

Å gjøre hver barnehage til selvstendig rettssubjekt regnes som et alternativ som fører til mer åpenhet og gjør det enklere å drive tilsyn av om de offentlige tilskuddene kommer barna til gode.

I tillegg så fremhever Brenna at det nasjonale tilsynsorganet som skal føre økonomisk tilsyn med de private barnehagenes virksomhet starter opp 1. januar 2022.

– Det har vi utrolig nok aldri hatt tidligere i Norge. Dette organet vil sørge for at vi får vite mer om hvordan pengene brukes i barnehagesektoren, sier kunnskapsministeren.

Hun legger ikke skjul på at mer transparens eller gjennomsiktighet om hva de enorme pengebeløpene i barnehagesektoren går til – er et viktig mål.

– Store barnehagekjeder har hittil kunnet flytte midler og handle internt uten at dette er tilstrekkelig regulert. Regjeringen er opptatt av at pengene skal gå til barnehagedrift. Økonomien vil bli mer gjennomsiktig ved å gjøre hver enkelt barnehage til et eget rettssubjekt, mener Brenna.

Den avgåtte Solberg-regjeringen med Guri Melby (V) i samme stol som Brenna sitter i nå, avviste forslaget om barnehagene som eget rettssubjekt. Men gikk i stedet i sitt høringsforslag inn for å innføre et regnskapsmessig skille mellom hver enkelt barnehage – også innenfor private barnehagekonsern. Dette regnes som et mindre gjennomsiktig, men også mindre kostnadskrevende tiltak for de private barnehagene.

Melby og Solberg-regjeringen foreslo også et forbud mot annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver godkjent barnehage, samt en hjemmel til å regulere de private barnehagens bruk av overskudd.

De siste punktene er også noe den nåværende regjeringen vurderer å gå inn for.

Lindboe: Sammensatt bilde

Direktør i Private barnehagers landsforbund, Anne Lindboe, sier at onsdagens aksjon med stengning av barnehagene, er noe mer enn en protest mot kutt i pensjonstilskuddet.

– Vi ser vi at tilskuddene til de private barnehagene ikke øker i takt med forventet lønns- og prisstigning. Dette kommer på toppen av kuttene på om lag 400 millioner kroner, sier Lindboe.

– Men essensen i saken er vel at dere – de private barnehagene har fått 1 milliard for mye i årlig pensjonstilskudd?

– Det er et mer sammensatt bilde. Pensjonspåslaget er ett av flere elementer i finansieringsordningen, og en eventuell overfinansiering ett sted må ses i sammenheng med underfinansiering på andre områder, svarer PBL-direktøren.

– Skyver dere barn og foreldre foran dere med denne aksjonen onsdag?

– Det blir en forvrenging av virkeligheten. Regjeringens kutt rammer barn og foreldre ved å sette kvaliteten og gode barnehager i spill. Vi ser på denne aksjonen som en markering av behovet for en reell budsjettering og likeverdig finansiering av private barnehager.

– Er det en grasrotaksjon nedenfra eller initiert av PBL ovenfra?

– Dette er det foreldrene selv som ønsker. Men aksjonen er besluttet av styret, der barnehagene er representert med valgte representanter derfra. Jeg har aldri opplevd en så stor uro i denne sektoren. Det er et grasrotopprør, svarer Anne Lindboe.