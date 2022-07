UIO: Mange kunne tenke seg å bli studenter ved Universitetet i Oslo. Medisinstudiet her er det vanskeligste å komme inn på, med en poenggrense på hele 69,6.

Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Flere kommer inn på førstevalget sitt. Unntaket er de lange profesjonsstudiene, hvor det fremdeles er høy konkurranse om studieplassene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For første gang på flere år gikk søkertallene til høyere utdanning i år ned. Samtidig har antall studieplasser ved lærestedene økt. Det fører til mindre konkurranse om plassene.

Av årets 133 592 søkere har 64 744 fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg ved årets opptak. Det er 6 prosent flere enn i fjor, som også var et rekordår.

På topplisten over de vanskeligste studiene å komme inn på ligger medisinstudier ved ulike læresteder på de syv øverste plassene. Nytt i år er at studiet «Industriell økonomi og teknologiledelse» ved NTNU klatrer opp til topp ti-listen.

Dette er studiene med høyest poenggrense (ordinær kvote):

Det er syv medisinstudier som har de høyeste poenggrensene i ordinær kvote. Poenggrensen har økt for fem studier fra i fjor. De to andre er nye av året og har ingen sammenligningsgrunnlag.

Psykologistudiene har også høyere poenggrenser for alle studier sammenlignet med året før.

Det er to ulike kvoter til høyere utdanning. 50 prosent av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål, altså dem som ikke fyller mer enn 21 år i året de søker opptak.

Dette er studiene med høyest poenggrense (førstegangsvitnemål):

Dette er fjorårets liste over studiene med høyest poenggrenser.

Info Slik regnes poengsummene ut For å søke på universitet og høgskoler i Norge kan du søke med førstegangsvitnemål eller i ordinær kvote. For å regne ut poeng for førstegangsvitnemål tar du gjennomsnittet av karakterene dine på videregående skole og ganger med 10. Så legges ulike tilleggspoeng til. + realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng + poeng for opptaksprøver = Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål) For å regne ut poengene i ordinær kvote tar du skolepoengene og legger til: + tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning) + alderspoeng = Konkurransepoeng (ordinær kvote)

Kilde: Samordna opptak Vis mer

Flere tusen uten plass

105 216 søkere har fått tilbud om studieplass, fordelt på 62 500 studieplasser.

Årsaken til at lærestedene gir flere tilbud enn det er studieplasser, er at erfaring viser at mange søkere som får tilbud, takker nei eller unnlater å svare, og en god del søkere som takker ja, møter likevel ikke opp.

Av alle de kvalifiserte søkerne, er det 15 982 som ikke fikk tilbud om studieplass. Dette kan skyldes at søkerne for eksempel kun har søkt studieprogrammer de ikke hadde høy nok poengsum til.

Kom du ikke inn på drømmestudiet? Var du veldig nær? Kontakt oss her.

VG har samlet noen forslag til ting du kan gjøre dersom du ikke kom inn.

POPULÆRT: Norges Handelshøyskole (NHH) har det aller mest populære studiet.

Trangest nåløye

Siviløkonomutdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere hadde som førstevalg i år. 2073 søkere søkte på de 500 studieplassene.

I likhet med 2021 er det studiet «Toll, vareførsel og grensekontroll» som har flest søkere per studieplass. 1215 søkte om de 60 plassene.

I tabellen under ser du oversikten over studiene med flest søkere per plass:

Frykter ledige sykepleie-plasser

Direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, sier at søkertallene er tilbake på 2019-nivå. Det betyr færre søkere, men flere som får det som de vil.

På sykepleie har over 10.000 søkt og 8000 har fått tilbud, om de 5 260 studieplassene.

FRYKTER FÅ SYKEPLEIE-STUDENTER: Direktør for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule frykter det vil bli ledige sykepleie-plasser, til tross for at over 8000 har fått tilbud om de 5260 plassene.

Direktør Skule tror likevel det er fare for ledige sykepleie-plasser til høsten, fordi mange av søkerne erfaringsmessig velger å takke nei eller ikke møte ved studiestart.

– Søkingen til sykepleie har begynt å komme såpass langt ned at det kan hende at vi blir stående med ledige plasser på sykepleiestudiet. Vi trenger sykepleiere, det er noe det er størst knapphet av i arbeidsmarkedet.