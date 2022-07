SOMMERENS VINNER?: Oslo har gjennomgående hatt mye sol og høy temperatur i sommer.

Først hett – så vått: Her har rekordene falt til nå i sommer

I helgen vil (nesten) hele kongeriket få knallvær, ifølge meteorologene. Men hvilke deler av landet har vært sommerens værvinnere og værtapere? Sjekk listene som gir svar på om det har vært en rekordsommer der du bor.

Sommeren trer straks inn i sin tredje måned, og fellesferien er over. Dersom du ikke var en av dem som kom deg på et fly under flykaoset i sommer – eller om du foretrekker å tilbringe ferien i hjemlige trakter – har du garantert forholdt deg til den brennende ildkulen vi kaller solen.

Forskere har i sommer advart om at hetebølger og ekstremvarme kan komme som en konsekvens av høyere utslipp og global oppvarming. Også i Norge har vi fått kjenne på hetebølgen som har rammet Europa.

VG har fått tilsendt foreløpige data fra Meteorologisk institutt som oppsummerer været i juni og juli. Dette viser tallene:

Rekordvarmt

Juni måned ble varm, veldig varm. Ifølge Meteorologisk institutt var juni den tiende varmeste junimåneden i Norge noensinne. I snitt var temperaturen i juni 1,7 grad varmere enn vanlig.

Mot slutten av måneden ble det virkelig hett i Nord-Norge, og varmerekorder ble sprengt på løpende bånd. Hele 44 værstasjoner satte nye temperaturrekorder, de fleste av dem i nord.

Helt, helt, nord, på Svalbard, ble det også den varmeste junimåned som er registrert, opplyser Meteorologisk institutt.

Info Varmerekorder juni: Obrestad fyr – Rogaland – 26,5 grader – Forrige: 26,2 grader

Fister – Rogaland – 29,5 grader – Forrige: 29,4 grader

Namsos lufthavn – Trøndelag – 31,5 grader – Forrige: 31,3 grader

Gartland – Trøndelag – 31,5 grader – Forrige: 31,3 grader

Namsskogan – Trøndelag – 31,3 grader – Forrige: 31,1 grader

Sandnessjøen – Nordland – 30,5 – Forrige: 29,0 grader

Mosjøen – Nordland – 30,7 grader – Forrige: 30,0 grader

Majavatn – Nordland – 30,4 grader – Forrige: 28,6 grader

Varntresk – Nordland – 27,1 grader – Forrige: 25,8 grader

Mo i Rana – Nordland – 30,9 grader – Forrige: 29,7 grader

Solvær – Nordland – 29,1 grader – Forrige: 27,1 grader

Myken – Nordland – 23,3 grader – Forrige: 21,8 grader

Bodø – Nordland – 29,9 grader – Forrige: 28,8 grader

Helligvær – Nordland – 26,4 grader – Forrige: 24,9 grader

Evenes – Nordland – 29,8 grader – Forrige: 28,7 grader

Rotvær – Nordland – 283 grader – Forrige: 27,5 grader

Svolvær – Nordland – 28,5 grader – Forrige: 26,8 grader

Leknes – Nordland – 28,6 grader – Forrige: 27,4 grader

Sortland – Nordland – 29,3 grader – Forrige: 28,6 grader

Stokmarknes – Nordland – 28,9 grader – Forrige: 27,5 grader

Bø Vesterålen – Nordland – 27,6 grader – Forrige: 27,0 grader

Harstad – Troms og Finnmark – 29,6 grader – Forrige: 26,8 grader

Hekkingen – Troms og Finnmark – 28,1 grader – Forrige: 25,2 grader

Bardufoss – Troms og Finnmark – 31,4 grader – Forrige: 31,1 grader

Tromsø Holt – Troms og Finnmark – 30,1 grader – Forrige: 27,9 grader

Tromsø – Troms og Finnmark – 29,9 grader – Forrige: 29,5 grader

Tromsø Langnes – Troms og Finnmark – 30,2 grader – Forrige: 27,7 grader

Torsvåg fyr – Troms og Finnmark – 26,1 grader – Forrige: 25,5 grader

Skibotn – Troms og Finnmark – 31,9 – Forrige: 29,6 grader

Sørkjosen – Troms og Finnmark – 31,2 – Forrige: 29,6 grader

Nordstraum i Kvænangen – Troms og Finnmark – 30,5 grader – Forrige: 28,4 grader

Hasvik – Troms og Finnmark – 28,3 grader – Forrige: 23,4 grader

Alta – Troms og Finnmark – 31,9 grader – Forrige: 30,8 grader

Suolovuopmi – Troms og Finnmark – 29,1 grader – Forrige: 27,4 grader

Hammerfest – Troms og Finnmark – 28,9 grader – Forrige: 26,2 grader

Honningsvåg – Troms og Finnmark – 28,4 grader – Forrige: 22,9 grader

Banak – Troms og Finnmark – 32,5 grader – Forrige: 31,8 grader

Mehamn – Troms og Finnmark – 30,8 grader – Forrige: 25,4 grader

Tana – Troms og Finnmark – 32,5 grader – Forrige: 28,5 grader

Karasjok – Troms og Finnmark – 30,5 grader – Forrige: 29,8 grader

Berlevåg – Troms og Finnmark – 29,0 grader – Forrige: 25,9 grader

Båtsfjord – Troms og Finnmark – 30,1 grader – Forrige: 25,3 grader

Vadsø – Troms og Finnmark – 30,0 grader – Forrige: 24,6 grader

Isfjord – Svalbard – 13,2 grader – Forrige: 12,3 grader Kilde: Meteorologisk institutt Vis mer

Etter sol kommer ...

Regn. Både Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge fikk en særdeles våt juli. Klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt peker på at det heftige væromslaget er ganske naturlig.

– Der er egentlig en naturlig reaksjon. Varme kan føre til mye fuktighet oppe i atmosfæren, som så kommer ned igjen, sier Lundstad til VG.

VÅTT: Jørn Bendiksen (76) fra Fauske synes sommerværet har vært skiftende, men ville ikke byttet ut sommeren i Nord-Norge med en tur sørpå.

Og regnet kom virkelig ned. 16 værstasjoner har foreløpig registrert nye nedbørsrekorder for måned juli. Alle disse var i fylkene Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

– Været har vært veldig skiftende. Enten så har det vært voldsomt varm, hadde jo over 30 grader her en dag, og så plutselig har vi det her, sa Jørn Bendiksen fra Fauske til VG da regnet høljet ned som verst i nord.

Det var imidlertid en værstasjon på Østlandet som stakk av med mest regn på ett døgn. Ved strømfoss i viken falt 56 mm nedbør i løpet av 24 timer.

KLIMAFLYKTNING: Hvalrossen Freya har egentlig sitt naturlige habitat i nord. I sommer har hun derimot herjet på Sør- og Østlandet. Værmessig har hun nok truffet innertier sommeren sett i sin helhet.

Info Foreløpige nedbørsrekorder juli (måneden som helhet): Kvamskogen – Vestland – 259,5 mm – Forrige: 255,3 mm

Viksdalen – Vestland – 186,3 mm – Forrige: 174,1 mm

Svelgen – Vestland – 251,6 mm – Forrige: 239,6 mm

Hemne – Trøndelag – 142,7 mm – Forrige: 140,2 mm

Snåsa – Trøndelag – 194,2 mm – Forrige: 189,9 mm

Gartland – Trøndelag – 134,1 mm – Forrige: 132,7

Otterøy – Trøndelag – 184,2 mm – Forrige: 171,6 mm

Tjøtta – Nordland – 179,9 mm – Forrige: 158,5 mm

Majavatn – Nordland – 149,4 mm – Forrige: 130,9 mm

Leirfjord – Nordland – 293,4 mm – Forrige: 288,6 mm

Harstad – Troms og Finnmark – 114,5 mm – Forrige: 102,5 mm

Grunnfarnes, Senja – Troms og Finnmark – 213,3 mm – Forrige: 196,2 mm

Tromsø Holt – Troms og Finnmark – 152,9 mm – Forrige: 140,7 mm

Skibotn – Troms og Finnmark – 91,5 mm – Forrige: 87,4 mm

Suolovuopmi – Troms og Finnmark: 147,2 mm – Forrige: 147,1

Sopnesbukt, Alta – Troms og Finnmark – 127 mm – Forrige: 147,1 mm Kilde: Meteorologisk institutt Vis mer

SOMMERNATT I LILLESAND: Supermåne og vakkert skue i Kristiansands naboby Lillesand 13. juli 2022.

Sommerens beste vær

VG har fått oversendt en foreløpig oversikt over sommertemperaturene i de store byene i landet for både juni og juli. Særlig to kandidater stikker seg frem som «sommerens vinner».

– Hvor var det best vær i landet denne sommeren?

– Det er jaggu ikke godt å si. Etter disse kriteriene så ser det jo ut til at Oslo eller Kristiansand er det beste stedet. Der er det høyeste temperaturer og lengst solskinnstid, sier klimaforsker Lundstad og legger til:

– Selv om Tromsø har den høyeste temperaturen i juli har det regnet mye der i det siste ukene. Det er faktisk nesten ny månedlig rekord for nedbør 161,2 mm, kun slått av året 1999 med 175,1 mm.

Se oversikt over de store norske byene i tabellen under!

