SOLDAT: Ingrid Mørkved (19) patruljerer Pasvikelva der grensen til Russland går midt i elva.

Ser rett over på det russiske forsvaret

PASVIK/SØR-VARANGER (VG) Soldatene i Pasvikkompaniet følger nyhetsmeldingene fra Ukraina og speider etter endringer på russisk side av grenseelven.

19 år gamle Ingrid Mørkved har en HK416 i fanget der hun sitter på en reinskinnsdekket snøscooter ute på Pasvikelva.

VG befinner seg der tuppen av Nord-Norge lener seg mykt mot øst. Her, midt på isen som dekker Pasvikelva i Sør-Varanger kommune, går landegrensen. På andre siden er Russland.

Ingrid Mørkved og hennes medsoldater befinner seg bare noen meter unna landet som for under to dager siden iverksatte en fullskala invasjon mot et annet naboland, Ukraina.

– Jeg er vel på lik linje med folk flest bekymret for at det skal skje noe enda mer fælt i Europa, sier menig Hanna Hasselquist Evensen til VG.

GRENSEELV: To tredeler av den nesten 200 kilometer lange grensen mellom Russland og Norge ligger i henholdsvis Pasvikelva og Jakobselva.

Følger situasjonen

De fleste av forsvarets menn og kvinner i Pasvikkompaniet er i førstegangstjeneste. Når soldatene ikke patruljerer grensen, har det blitt mange nyhetssendinger de siste dagene, forteller de unge.

Det gjør inntrykk å se hva soldater og sivile i Ukraina gjennomgår nå, forteller de.

– Jeg føler meg heldig som slipper å oppleve det. Men så vet jeg at oppgaven vår vil bli den samme hvis vi skulle stått i en sånn situasjon her. Så selv om vi har det ganske rolig her nå, får det deg jo til å tenke litt over hvorfor du står her, sier Johannes Brennsæter (20) til VG.

Foto: Naina Helén Jåma / VG

Rundt 100 soldater hører til i Pasvikkompaniet, som er en av to kompanier som har som oppgave å passe på grensen mellom Norge og Russland. På kvelden kan folk her se lys fra den russiske gruvebyen Nikel.

Mange av dem har søkt seg spesifikt hit til nordøst. Jonas Eggen Trosdal står omkranset av det kritthvite landskapet og kjenner tydelig på alvoret.

– Vi passer på Norges grenser, men også den grensen som går til Europa, sier Trosdal (20) til VG.

MAKKERPAR: Johannes Brennsæter (20), Ingrid Mørkved (19), Samuel Moore (19) og Anna Robberstad ( 19) utgjør to makkerpar og beveger seg langs grensen med snøskutere.

Speider etter «avvik»

Det norske forsvaret har økt årvåkenhet som følge av invasjonen av Ukraina, heter det i en uttalelse fra Forsvaret torsdag.

Det de speider etter ved grensen er «avvik fra normalsituasjonen» fra den russiske siden, forklarer kaptein Fredrik Hodnefjell, kompanisjef i Pasvikkompaniet.

– Det kan jo være lignende av det vi har observert utenfor Ukraina: Styrkeoppbygging, tilførsel av logistikk, tilførsel av flere soldater og kapasiteter, sier han til VG.

VOKTER: Grensen overvåkes gjennom patruljering mellom de rundt 30 faste punktene hvor soldater som Hanna Hasselquist Evensen (19) og Jonas Eggen Trosdal ( 20) er utstasjonerte.

Så langt har ikke jegerbataljonen observert noe som har gitt grunn til økt mobilisering fra norsk side, sier kaptein Hodnefjell, og støtter dermed opp om budskapet som statsministeren og forsvarsministeren hadde i pressekonferansen de holdt fredag kveld.

Det soldatene i Forsvaret gjorde forrige uke, gjør de også denne uken, og vil de gjøre neste uke også, forklarer ledende menig Jonas Eggen Trosdal til VG.

– Det er det som er å ha en konstant grunnberedskap, sier Trosdal.

Natos nordflanke

Fredag ble det klart at Norge skal øke sitt Nato-bidrag til Litauen. Det skjer samtidig som NATO-sjef Jens Stoltenberg gjorde det klart at forsvarsalliansen vil aktivere betydelige styrker i østlige medlemsland.

– Vi bidrar ikke minst ved vår tilstedeværelse her hjemme, i hele landet på Natos nordflanke, sier Norges forsvarssjef general Eirik Kristoffersen i en uttalelse.

KOMPANISJEF: Kaptein Fredrik Hodnefjell er sjef i Pasvikkompaniet. Han har vært her i åtte år.

– Får en til å reflektere

I Pasvik kikker kaptein Hodnefjell ut over det snødekte landskapet.

Ute på isen står gjengen med førstegangssoldater som har det privilegiet å oppleve dager som tross alt, i et globalt perspektiv, er velsignet begivenhetsfattige. Den norsk-russiske grenselinjen har historisk sett vært en veldig rolig grenselinje, forteller patruljelederen.

– Å være avdelingssjef her, så nærme grenselinjen, når vi ser at et annet land i Europa blir invadert, får en til å reflektere over sin egen rolle, sier Hodnefjell.

Han understreker at Norge er et helt annet type land enn det Ukraina er, blant annet på grunn av vårt medlemskap i Nato, og en helt annen bilateral historie enn Ukraina har med Russland.

– Per i dag er jeg ikke bekymret for at vår posisjon her i nord på noen som helst måte vil endre seg, sier kaptein Hodnefjell.