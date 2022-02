FOSSER FREM: Bjørnar Moxnes var tirsdag på Eidsvolls plass hvor demonstranter hadde samlet seg i protest mot de høye strømprisene.

Sp taper stort til Rødt i ny krisemåling

EIDSVOLL PLASS (VG) Midt blant strømdemonstranter i Oslo sentrum kan Rødt-leder Bjørnar Moxnes konstatere at misfornøyde Sp-velgere flokker til Rødt.

VGs ferske partibarometer byr på kun dårlige nyheter for Senterpartiet, som mister halvparten av dem som stemte på Sp i fjor høst. Nå er Senterpartiet Norges sjette største parti.

Moxnes’ Rødt er på fjerdeplass – og med 9,4 prosent er de akkurat dobbelt så store som de var i september.

– Vi kan nå tosifret, og er i ferd med å bli et parti for vanlige arbeidsfolk. Da kan vi bli virkelig store. Folk er lei av at de etablerte partiene overlater politikken til markedet, sier Moxnes til VG.

Info «Andre»: Gruppen Andre omfatter denne gang 1.2 til Demokratene, 0.9 til Industri- og næringspartiet, 0.7 til Liberalistene, 0.7 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Sentrum og 0,2 til Partiet De Kristne. Vis mer

Har ikke sett lignende

Sammen tar Rødt og Høyre et stort jafs av Sps 2021-velgere:

Overgangene mellom Rødt og Sp gir 36.000 velgere i pluss for Rødt. Det alene tilsvarer et helt prosentpoeng fremgang for partiet.

Høyre stikker av med 40.000 Sp-velgere.

– Det er først og fremst Rødt som fosser frem. De mottar overganger fra mange partier, spesielt mye fra Sp denne gangen, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

– Har du sett lignende så kort tid etter et valg?

– Nei, det har jeg ikke. Det er oppsiktsvekkende.

KAMPHANER: Bjørnar Moxnes og Trygve Slagsvold Vedum kjemper om protestvelgerne. Her gjør de seg klare for å kjempe om ordet i NRKs partilederdebatt i Arendal i august 2021.

Halvert på ett år

Vinteren for ett år siden var en eneste lang målingsfest for Senterpartiet. På VGs partibarometer noterte de seg:

I februar 2022 kan partiet og leder Trygve Slagsvold Vedum bare drømme om å se tosifrede tall på målingene.

Kun 8,2 prosent sier de vil stemme på Sp nå. Det plasserer partiet, som i desember 2020 var landets største, på en sur 6. plass.

– Det er for dårlig, og det skal vi snu, sier Sp-leder Vedum til VG.

– Dere har falt fra å være største parti på målinger for vel ett år siden til 6. største nå?

– Nå har vi brukt de første fire månedene på å håndtere to kriser. Jeg skjønner at folk er litt lei den situasjonen. Nå skal vi vise at vi har fortjent tilliten i valget gjennom å få til en politikk for hele landet og vanlige folk, sier han.

– Folk er utålmodige

Senterpartiets lokale våpendragere møter frustrerte og utålmodige velgere – både i regjeringens svøpe i Hurdal og i Sps nye superkommunene i Nord-Norge.

– Dette er nok et uttrykk for at ønsket om endring har vært sterkt. Vi ser nå et utslag av utålmodighet i befolkningen, sier tidligere Båtsfjord-ordfører og nåværende fylkesråd i Troms og Finnmark, Ronald Wærnes (Sp), til VG.

– Vi blir også arrestert på en del ting, som at vi nærmest lovet at det ikke skulle være bensinpriser over 20 kroner, sier han.

UTÅLMODIGE: Ronald Wærnes (til høyre) mener at skuffelsen over Sp er bra, fordi det viser at folk har tro på løsningene deres.

Ordføreren i Hurdal, Paul Johan Moltzau (Sp), sier at økende matvarepriser og høye strømpriser nesten skaper en perfekt storm.

– Alt blir dyrere for forbrukerne. Økte forskjeller frustrerer folk, sier Moltzau.

Han sier at det har vært internt press fra Sp-ordførerne for å styrke strømpakkene for vanlige forbrukere og sørge for at enkeltnæringer ikke faller utenfor ordningene.

– Jeg skjønner at folk er utålmodige når de ser at vi er bundet opp i avtaler det ikke er veldig raskt å få snudd på. Det er også vanskelig for folk å forstå at staten tjener grove penger på strøm, samtidig som folk opplever at de har dårligere råd, sier han.

HURDALSKAMERATENE: Toppene i Ap, Sp og SV koste seg med middag og vin på Hurdalsjøen hotell. Men SV måtte dra hjem uten å bli med i regjering.

Vedum: Tror det blir bedre

Sjefen sjøl, finansminister og partileder Vedum, tror det kan bli bedre når folk får se resultatene av Sps politikk.

– Nå er vi godt i gang med å snu de voldsomme sentraliseringsreformene til Høyre, folk med vanlige inntekter vil merke at de får lavere skatt i år og vi er i gang med å gjøre en rekke grep for å få mer kontroll på strømprisene fremover.

Han legger til:

– Norske naturressurser skal komme folk til Norge i gode og det er helt avgjørende at vi får snudd den rene markedstenkningen som har dominert tenkningen i strømpolitikken de siste årene.

IKKE PÅ TOPP: Da Trygve Slagsvold Vedum ble Sp-leder, lå partiet på 4,5 prosent. Vinteren 2020/2021 tok ham dem til rekordmålinger på over 20 prosent. Nå ligger Sp nærmere bunnstarten enn toppen: 8,2 prosent på VGs februarmåling.

– Mye rart i norsk politikk for tiden

Rødt vokser fordi de både henter nye velgere og beholder nesten alle dem som stemte på dem i høst.

Olaussen i Respons Analyse mener at de to protestpartiene Frp og Rødt får markert seg fordi regjeringen sliter med å håndtere strømkrisen.

– En god del Høyre-velgere fra stortingsvalget stemmer nå Rødt. Rundt 15.000 Høyre-velgere har meldt overgang til Rødt. Det skjer mye rart i norsk politikk for tiden, sier han.

– Velgerne Sp klarte å sanke sammen ved valget, var i stor grad protestvelgere. Det er velgere som normalt sitter løst i salen. Når det begynner å butte mot, hopper de både til venstre og høyre.

Moxnes er enig i at strømkrisen er sentral for Rødts vekst:

– Det skyldes at folk ser at vi kjemper for en god velferdsstat og godt utdanningstilbud, og at det faktisk kan innføres fastpris på strøm og at vi kan stoppe velferdsprofitørene.

– Demobilisert

Partiers lojalitet, altså hvor mange av velgerne fra forrige valg som fortsatt vil stemme på dem, er normalt høy kort tid etter et valg.

Men nå, kun 155 dager etter stortingsvalget, sier så få som 47 prosent av dem som stemte på Sp da at de ville gjort det nå.

– Det er et usedvanlig dårlig tegn at lojaliteten er så lav. Venstre er et parti som ofte har lav lojalitet, men Sp har ikke vært det, sier valgforsker Johannes Bergh til VG.

EKSPERT: Valgforsker Johannes Bergh er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Stortingsvalgundersøkelsen.

Hele 20 prosent av Sps 2021-velgere setter seg på gjerdet.

– Det er uttrykk for at det er et parti som har blitt demobilisert, velgerne har mistet litt interessen for regjeringsprosjektet til Sp. De finner ikke motivasjon til å si at de vil stemme på partiet.

Valgforsker: Unik tilbakegang

De to regjeringspartiene Ap og Sp har mistet nesten 350.000 velgere siden valget.

– Den virkelig store nyheten er regjeringen store tilbakegang. Den er større også enn det man har sett ved tidligere regjeringer. Vanlig miste oppslutningen over tid, men den raske tilbakegangen er unik, sier valgforsker Bergh til VG.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer målingen i en SMS til VG:

– Vi har høyere ambisjoner og skal opp fra dette nivået. Nå er vi opptatt av at folk skal få ta hverdagen tilbake. Det er mange som strever i en hverdag preget av høye strømpriser, høyere matvarepriser og frykt for høyere rente, det er forståelig at de gir uttrykk for det, skriver hun.

– Det tar vi på største alvor og jobber hver dag for å innfri folks forventninger.

