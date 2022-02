MER: Rundt 70 prosent av elevene sier nå, som i 2017, at de ønsker mer undervisning om seksualitet på skolen.

Elever savner undervisning om seksualitet

Norske elever er mindre fornøyde med seksualundervisningen nå enn i 2017, viser ny undersøkelse.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Det er jentene som er minst fornøyd – de ønsker at det blir satt av flere timer til seksualitetsundervisning på skolen og at den er bedre enn den de får i dag.

Det viser en ny undersøkelse fra Sex og samfunn, utført av Kantar høsten 2021.

Elevene oppgir at de har færre timer med seksualitetsundervisning nå enn de har gjort i tidligere undersøkelser. 1 av 2 sier de har fått mindre enn fire timer.

Elevene ønsker flere temaer i undervisningen. 2 av 3 elevene sier at de savner ulike tema om seksualitet, en økning sammenlignet med 2017 hvor under halvparten sa det samme.

Daglig leder ved Sex og samfunn, Maria Røsok, mener en del av problemet er at undervisningen ikke er standardisert i Norge.

– Innholdet og mengden blir veldig forskjellig fra underviser til underviser. Vi ser også at det er store forskjeller i kvaliteten på undervisningen, sier Røsok til VG.

Hun tror elevene nå har høyere forventninger til undervisningen, enn før.

Sex og samfunn har fått gjennomført lignende undersøkelser i 2016 blant lærere og i 2017 med elever. Resultatene fra høstens tilbakemeldinger viser at «prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner» er temaene som flest har fått undervisning i.

Elevene som ble spurt i undersøkelsen gikk i 10. klasse på ungdomsskolen eller første trinn på VGS – lærere ble også spurt.

Info Hovedfunnene i undersøkelsen: Elevene er mindre fornøyde med seksualitetsundervisningen i 2021 enn hva de oppga i 2017.

Samlet sett oppgir elevene at de får færre timer seksualitetsundervisning nå enn tidligere og de savner flere temaer i undervisningen.

Vi ser også at lærerne selv oppgir å ha lavere kompetanse i 2021 enn de som besvarte undersøkelsen i 2016. De er mindre fornøyde med kvaliteten på seksualitetsundervisningen, og det er flere lærere i 2021 enn i 2016 som ønsker mer seksualitetsundervisning i skolen og som ønsker at de fikk relevant kunnskap om seksualitetsundervisning i sin utdannelse 1151 undervisere og 1140 elever besvarte undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2021. Kilde: Sex og samfunn Vis mer

Røsok forteller at noe flere elever ønsker undervisningen om følelser og identitet. Hun sier Sex og samfunn har opplevd at tidvis digital undervisning har vært utfordrende for å gjennomføre en god seksualitetsundervisning under pandemien. Organisasjonen mener muligheten for interaksjon i klassen er viktig når elevene skal gjennom temaene helse, sex og følelser. Denne muligheten ble veldig begrenset ved digital seksualitetsundervisning.

– Det har vært snakk om at undervisningen er dårlig i flere år, når vi gjør undersøkelser som dette ser vi at det er et behov. Både elever og lærere ønsker bedre undervisning. Seksualitet er veldig viktig for elevene. Den påvirker hverdagen deres og er en viktig del av livet, særlig under ungdomstiden, sier hun.

VG har tidligere skrevet om unge som mener dagens undervisning har for stort fokus på metoder og prevensjon. Unge mener selv de lærer for lite om nytelse, legninger og kvinnehelse. I Danmark har elever på videregående streiket for bedre seksualundervisning.

– Det er viktigste er nå å lytte mer til elevene og høre hva de ønsker seg, og gjøre undervisningen mer relevant for dem.

Det er ikke bare elevene som ønsker mer og bedre undervisning. Bare 1 av 5 lærere mener at dagens seksualitetsundervisningen er tilfredsstillende. Nesten 2 av 3 ønsker at det strekker seg over flere timer, en økning fra 2016.

Flertallet av lærerne mener undervisningen kun bør gjennomføres av helsesykepleier som har kompetanse på feltet.

