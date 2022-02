NÆR PERSONLIG TILKNYTNING: Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, fotografert på Aps landsmøte i 2014.

Ny rapport: Her kan Støre bli inhabil i forholdet til sentralbanksjef Stoltenberg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil bare i helt spesielle tilfeller være inhabil i Norges Bank-saker, når hans nære venn Jens Stoltenberg tiltrer som sentralbanksjef. Det er svaret fra juristene i Justisdepartementets lovavdeling.

Det var Støre selv som tok initiativet til en ny habilitetsvurdering etter utnevnelsen av Stoltenberg som sentralbanksjef.

Statsministeren hadde satt seg selv på gangen og deltok ikke da regjeringen utnevnte mannen som er Natos generalsekretær, tidligere statsminister og Støres forgjenger som Ap-leder, til den nye toppsjefen i Norges Bank.

Deretter ba Støre regjeringens fremste lov-lærde om å vurdere om hans «nære personlige tilknytning» til Stoltenberg også ville gjøre ham inhabil i Norges Bank-saker som regjeringen får på sitt bord - etter at Stoltenberg er på plass i banken, trolig 1.desember i år.

Nå foreligger svaret:

«At statsministeren anså seg som inhabil i saken som gjaldt utnevnelsen, medfører derfor ikke at han vil være inhabil i avgjørelser knyttet til sentralbanken», uttaler lovavdelingen i Justisdepartementet i brevet, som Stortingets kontrollkomite nå har fått kopi av.

Inhabil ved kritikk

Lovavdelingen mener imidlertid at det finnes noen særlige saker hvor statsministeren kan være inhabil:

** Saker der det er aktuelt for regjeringen å instruere Norges Bank, og instruksen kan oppfattes som kritikk av bankens eller Stoltenbergs handlemåte.

** Avgjørelser knyttet til Norges Banks oppgaver og organisasjon som særlig påvirker Stoltenberg. eller der Stoltenberg har engasjert seg sterkt for et bestemt alternativ.

** Avgjørelser i regjeringen som vil ha en så direkte betydning for Stoltenberg personlig eller påvirke hans omdømme på en slik måte at det anses å medføre særlig fordel, tap eller ulempe.

«Stoltenbergs særlige posisjon som sentralbanksjef kan ha betydning i denne vurderingen, og at det skal noe mindre til før et sterkt engasjement fra hans side vil medføre at statsministeren er inhabil i de nevnte sakene», skriver Lovavdelingen i uttalelsen.

Regjeringen kan instruere

Etter sentralbankloven har Norges Bank betydelig uavhengighet, men loven gir regjeringen anledning til å instruere banken på noen få områder, ifølge uttalelsen:

Regjeringen ved Kongen i Statsråd kan angi overordnede mål for sentralbankvirksomheten, den kan instruere banken i «ekstraordinære situasjoner» og den kan legge nærmere angitte oppgaver til Norges Bank.

I januar, før Stoltenberg ble utnevnt, vurderte lovavdelingen om Stoltenberg kunne være inhabil i jobben. Svaret var nei.