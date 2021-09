forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Fredrik Solstad

Slik ser pendlerboligene ut på innsiden

Stortinget har 143 pendlerboliger i Oslo til politikernes disposisjon. VG har sjekket ut en av leilighetene.

Publisert: Nå nettopp

Det har stormet rundt KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad etter at Aftenposten avslørte at han ved å oppgi foreldrenes bosted som egen bostedsadresse til Stortingets administrasjon sikret seg gratis bolig i Oslo i ti år.

Stortinget har 143 leiligheter i hovedstaden som skal dekke behovet for utenbys representanter. Ordningen med pendlerbolig gjør at politikere kan flytte til Oslo og samtidig få betalt boligutgifter på hjemstedet sitt.

Det er representanter som er folkeregistrert eller bor over 40 kilometer unna Stortinget, som får tilbud om gratis pendlerbolig. Ropstad eide riktignok en bolig i Lillestrøm som han leide ut – en knapp halvtime unna arbeidsplassen sin.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad taler på Kristelig Folkepartis valgvake på Vulkan Arena under stortingsvalget 2021.

Mens Ropstad har vært registrert i folkeregisteret på foreldrenes hjemmeadresse i Setesdal, og dermed betalt skatt til Evje kommune, har hans kone hele tiden vært folkeregistrert i Ropstads ulike stortingsleiligheter.

VG har fått tilgang til en av leilighetene som Stortinget stiller til disposisjon. Se bildene i galleri øverst i saken.

Trakk seg etter ny avsløring

Fra 2010 til 2019 hadde Ropstad dermed bolig på Stortingets regning, uten at han måtte skatte av fordelen det gav ham. Så gikk han inn i regjering, og fikk statsrådbolig. Statsministerens kontor (SMK) spurte da Ropstad om han hadde utgifter på hjemstedet, som er et krav for å slippe å skatte av pendlerboligen.

Fredag skrev Aftenposten at Ropstad hadde meldt inn til SMK at han betalte leieutgifter for gutterommet hos foreldrene - uten at han faktisk gjorde det. Ropstad slapp med det grepet å betale 175.000 kroner i skatt, skriver avisen.

Lørdag kunngjorde Ropstad at han går av som leder for KrF og som statsråd.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet nå, og for meg, er at noen andre tar over stafettpinnen som partileder, uttalte han.

60 kvadrat

Pendlerboligen som er avbildet i denne saken har ett soverom og er på 60 kvadrat. Den tilhører ikke noen av de ovennevnte personene, men skal ha likhetstrekk i størrelse og standard. Stortingets direktør, Marianne Andreassen, forteller at den aktuelle leiligheten er en del av en bygård som ble overtatt vederlagsfritt fra Statsbygg i 1996.

– De varierer selvsagt litt i størrelse og utforming, men de er tenkt brukt for en enkelt representant. Et fåtall av leilighetene er litt større familieleiligheter, som er beregnet på de som pendler med hele familien i sin stortingsperiode, sier Andreassen.

Av sikkerhetsmessige grunner avsløres hverken gateadresse eller fasade til leiligheten som VG har besøkt. Leiligheten ligger imidlertid i et sentrumsnært område.

– Nærhet til Stortinget har vært førende for valg av beliggenhet for pendlerboligene, sier Andreassen.

Varierer i pris

Nøyaktig hva leiligheten ble kjøpt for, hva markedsverdien er i dag, eller hvor høye de månedlige kostnadene er, har Andreassen ikke mulighet til å svare på.

VG har derfor sjekket boligprisene på leiligheter til salgs i nærheten av pendlerleiligheten, og fant blant annet en toroms leilighet med oppussingsbehov med en prisantydning på 3.790.000 kroner, og en studioleilighet med en prisantydning på 3.950.000 kroner.

Eiendomsmegler hos Utleiemegleren, André Zimmer, forteller at typiske pendlerleiligheter i Oslo har en gjennomsnittlig leiepris mellom 10.200 og 12.500 kroner i måneden i dagens marked.

I området som denne spesifikke leiligheten befinner seg, ligger månedsleie av 2- og 3-roms leiligheter på 60 kvadrat generelt mellom 15.500-18.500 kroner.

– Dette varierer fra objekt til objekt, sier Zimmer.

Leieprisen på 2-roms leiligheter generelt har i Oslo økt fra 11.849 kroner i 2016, til 13.263 kroner i 2021, ifølge Utleiemeglerens oversikt.

Zimmer forteller videre at for å fastsette leiepriser, har de flere kriterier som de ser på, deriblant standard, beliggenhet, hva som er inkludert i leien, nærhet til kollektivtransport og tilgang til heis.

I nabobygget til pendlerleiligheten som VG har besøkt, har Utleiemegleren en studioleilighet til leie. Prisen på denne er 11 000 kroner i måneden.

– Denne prisen er også lavere enn opprinnelig, fordi parkeringsplassen som tilhører leiligheten er leid ut separat.