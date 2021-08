INFORMERER: Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, forklarer hvorfor man ikke trykker på den store røde knappen nå.

Derfor strammer ikke Norge inn tross rekordhøye smittetall

Smittetallene i Norge har skutt i været, men det strammes likevel ikke inn på nasjonalt nivå fordi mange nå er fullvaksinert og man ikke blir like syk som tidligere.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Denne uken ble det satt smitterekorder tre dager på rad, med det høyeste smittetallet 1552 nye smittede på et døgn.

– Årsaken til at pandemien håndteres annerledes nå enn ved tilsvarende smittenivå i fjor, er at mer enn halve befolkningen per i dag er fullvaksinert og andelen med alvorlig sykdom er mye lavere enn ved tilsvarende smittenivå i fjor, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en sms til VG.

– Kan bli utfordrende

– Likevel kan det bli utfordrende hvis vi får en stor smittebølge der mange uvaksinerte personer smittes før de rekker å bli vaksinert, det kan føre til en god del innleggelser, legger han til.

Siste døgn var totalt 1047 nye smittetilfeller og trenden er ifølge VGs beregning stigende i 85 kommuner. Det registreres som oftest færre smittetilfeller i helger og på helligdager enn i ukedagene.

De nyeste tallene viser at 60 personer er innlagt på sykehus, mens 16 får intensivbehandling.

Kommuner sliter med å følge opp testing, smittesporing og vaksinering samtidig etter at smittetallene steg kraftig i kjølvannet av skole- og studiestart. Flere kommuner går over til gult nivå i skolene, og dropper test for karantene for barn og unge under 18 år, som regjeringen innførte i forbindelse med skolestart.

Fredag foreslo Helsedirektoratet og FHI at alle elever kan massetestes for å lette belastningen til kommunene, og at dette kan erstatte testsystemet de først innførte.

– Mer rasjonell ressursbruk

– Det vi har gjort denne uken er å anbefale kommuner med sprengt smittesporingskapasitet å prioritere massetesting i skolene fremfor å smittespore hver enkelt elev. Det gir en bedre effekt og mer rasjonell ressursbruk i de kommunene som opplever et veldig høyt smittepress blant barn og ungdom, skriver Nakstad.

Til sammen er 156.133 smittede registrert i Norge.

TISK (testing, isolering, smitteoppsporing, karantene) skjer i kommunene, men Helsedirektoratet kjøper inn tester og koordinerer prosjektet sammen med blant annet helseforetakene som står for laboratorieanalysene.

– Vi har tette samarbeidsrutiner med statsforvalterne og kommunene om dette, og overlater ikke problemene til kommunene alene, understreker Nakstad.

Kommuner som har opplevd store utfordringer fikk i fredagens brev grønt lys til å innføre en lokal forskrift om smittekarantene inntil de får bygget opp nok kapasitet.

Det er også en betydelig avlastning for kommunene at elever kan teste seg hjemme to dager i uken, i tillegg til at skoler og enkeltpersoner kan ta ansvar for å varsle nærkontakter i stedet for kommunens egne smittesporere.

Nakstad sa fredag, før Helsedirektoratet og FHI kom med sine nye tilrådinger til kommunene, at det ikke er noe poeng å stramme inn veldig, men understreket viktigheten av å følge de følge de rådene som allerede gjelder.

De er som kjent å holde minst én meters avstand til andre, vaske hendene ofte og grundig og være hjemme hvis man er syk.