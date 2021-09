UROLIG: Det kommer veldig mange bestillinger fra hele landet med veldig store bestillinger, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Ber kommuner roe ned massetesting: − Har kanskje gått litt bananas

Nakstad ber nå kommunene roe ned på bestilling av hurtigtester – ellers vil det snart gå tomt.

Landets kommuner bestiller nå massive mengder hurtigtester – selv om det ikke trengs, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Noen kommuner har kanskje gått litt bananas denne uken ved å bestille lang flere tester enn de har behov for. Det er kanskje noen misforståelser ute og går om at massetesting er nødvendig ved alle skoler, men det er det ikke.

Karantene er nå i stor grad byttet ut med testing. For at kommunene skal ha en beredskap ved smitteutbrudd, har Helsedirektoratet siden august sendt ut fem millioner hurtigtester til landets kommuner.

Mener kommuner misforstår

Men det er bare ved skoler som har mye skjult smittespredning som trenger å teste samtlige elever en til to ganger i uken- altså massetesting. For de fleste kommuner er ikke det nødvendig nå:

– Det ser ut som noen kommuner nå tror at de er anbefalt å teste alle elever hver uke. Det er i så fall en misforståelse. Bare ved skoler som har så mye smittespredning at testing av nærkontakter blir umulig, anbefaler vi regelmessig testing av alle elevene. Det er aktuelt for eksempel ved en del skoler i de største byene akkurat nå.

For de fleste smitteutbrudd på norske skoler vil det være tilstrekkelig å teste nærkontakter tre ganger, slik det er anbefalt, sier Nakstad.

– Nå bestilles det veldig mange tester uavhengig av om det er høyt smittepress eller ikke.

Kan gå tom om få uker

– Hvis kommunene ikke følger anbefalinger om hvem som testes regelmessig, kan vi gå tom for hurtigtester.

– Når da?

– Hvis alle elever i Norge skal testes to ganger i uken, ville vi bruke to millioner hurtigtester per uke. Da vil vi gått tom i løpet av få uker.

– Bør ikke hurtigtestene være i hus hos kommunene før smitteutbruddet skjer?

– Alle kommuner har fått tilsendt hurtigtester som er lagret lokalt. Utfordringen nå er at mange bestiller mer enn forventet forbruk, det kan i verste fall gjøre at vi går tom for hurtigtester på det nasjonale lageret hvis vi ikke rasjonerer.

Slik skal massetesting brukes Ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner, kan en periode med jevnlig massetesting av elever benyttes.

Testing av alle elever 1–2 ganger i uken anbefales, og testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i 2 runder.

Ved jevnlig testing er målet å redusere smitten ved å oppdage, isolere og smittespore rundt smittede personer som ellers ville blitt oppdaget senere eller ikke i det hele tatt. Jevnlig testing vil også gi en oppdatert overvåkning av smittesituasjonen i gruppen som testes. Kilde: fhi.no Vis mer

HURTIGTEST: Disse brukes nå for mye, mener Helsedirektoratet.

Det ser ut som noen kommuner nå tror at de er anbefalt å teste alle elever hver uke. Det er de ikke, understreker den assisterende direktøren:

– De bestiller for å være på den sikre siden og tenker at de kanskje skal bestille for alle elevene sine. Det er ikke nødvendig og heller ikke forholdsmessig ved alle skoler.

Dyrt

Testene er heller ikke «gratis», sier han:

–Vi skjønner at kommunene vil være på den sikre siden, men vi må huske at hurtigtester også koster penger og bør brukes etter behov. Derfor er vi i dialog med flere av kommunene som har levert store bestillinger for å sjekke hvilket behov de reelt sett har for testing de neste ukene, og for å gi dem trygghet i at de vil få flere tester senere hvis det blir behov for det.

– – Hvis vi bruker to millioner tester i uken, da blir det flere titalls millioner kroner per uke.

– Fra et smittevernperspektiv er vel mye testing bare bra?

– – I teorien hadde det selvsagt vært best å teste alle i Norge hver dag, men det er en ressursbruk som ikke er regningssvarende.

– Har dere vært for utydelige til kommunene?

–Dette er tydelig kommunisert til alle landets kommuner gjennom statsforvalterne, og i møter og webinarer, så det er nok usikkerheten rundt dags smittesituasjon som har fått kommunene til å bestille mange tester.

