KOSTBAR OPPRYDDING: Det er dyrt å rydde opp i en rettsskandale, sier strafferettsforsker Katrine Holter ved Politihøgskolen om de 36 NAV-sakene som nå gjenåpnes. Hun tror de kunne vært unngått med tilstrekkelig rettshjelp.

Slår alarm om dagens rettshjelpstilbud: − Slik kan vi ikke ha det

En stor del av befolkningen er i praksis utestengt fra domstolene på grunn av økonomi, mener strafferettsforsker. Nå går Venstre og SV til valg på å endre regelverket.

Mandag ble det klart at 36 saker fra NAV-skandalen skal gjenåpnes. De domfelte, som er idømt alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel, vil derfor få mulighet til å prøve sakene sine i retten på nytt.

Men, en dyr opprydning kunne kanskje vært unngått – hadde staten sørget for tilstrekkelig rettshjelp for de involverte.

Det mener Katrine Holter, forsker ved Politihøgskolen med doktorgrad i strafferett. Hun har også tidligere har jobbet som forsvarer.

– I disse sakene hadde de domfelte bare krav på noen få timer advokathjelp – om noen, forklarer Holter.

Hun viser til at dette også ble påpekt av et medlem i granskingen av NAV-skandalen, uten at det fikk noe særlig oppmerksomhet i ettertid.

Granskingsrapporten viser også at i mange av sakene var siktede ikke representert av forsvarer overhodet. Holter mener gjenåpningen av de 36 sakene bør sette kritikken av rettshjelpsordningen på dagsorden igjen.

– Myndighetene må forvente flere justisfeil hvis ikke dette bedres, sier strafferettsforskeren.

Hun mener at tiltalte i en straffesak burde være trygg på at man får forsvarlig advokathjelp – helt uavhengig av inntekt.

– Jeg tror mange vil bli overrasket over hvor lite advokatbistand en borger faktisk har krav på i korte straffesaker, sier strafferettsforskeren.

Hverken fri rettshjelp for lavtlønnede eller tilstrekkelig forsvarerbistand er en garanti i Norge i dag. Det mener forskeren er urovekkende.

– En stor del av befolkningen er i praksis utestengt fra domstolene på grunn av økonomi. Det utfordrer prinsippet om likhet for loven, og det på høy til at man gjør noe med ordningen.

– Svikter de økonomisk vanskeligstilte

I straffesaker som det ikke settes av mye tid til i retten, slik som NAV-sakene som nå skal gjenopptas, har den som er anklaget bare krav på et begrenset antall timer forsvarer betalt av det offentlige.

Holter mener ordningen fungerer dårlig, fordi den fastsatte tiden ikke gjenspeiler arbeidet som normalt ligger bak.

– En sak som varer noen timer i retten, gir krav på 6 til 8 timers hjelp. Det skal omfatte alle forberedelser, og det sier seg selv at alt det arbeidet ikke lar seg gjennomføre på 8 timer, påpeker Holter.

Hun advarer om at dette øker risikoen for feil i straffesaker som kan ha store konsekvenser for enkeltmennesker – og at det i verste fall også føre til at et godt forsvar i retten blir et privilegium forbeholdt dem som kan betale for det.

– Forskjellen mellom fattig og rik er urovekkende stor i domstolene. Her svikter staten de økonomisk vanskeligstilte. Det er rett og slett smålig, sier Holter.

KRITISK: Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Katrine Holter, mener det er urimelig å forvente at forsvarere skal jobbe pro bono (gratis) for å holde rettsstatshjulene i gang: – Det er det flere som gjør i dag, sier Holter.

– Knapt noe sted forskjellene er større

Det er imidlertid ikke bare ordningen for bistand i straffesaker som Holter mener er problematisk.

Med dagens ordning i sivile saker har man rett på fri rettshjelp – men bare dersom inntekten din er lav nok. I 2017 var det bare 9 prosent av den voksne befolkningen som fylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp.

– Det er knapt noen som får fri rettshjelp i dag, sier hun og viser til en sak fra i fjor, hvor en uføretrygdet tjente for mye til å få fri rettshjelp.

Kvinnen måtte kjempe for foreldreretten til barnet sitt fordi lønnen på 295.000 ikke strakk til for advokatutgifter, ifølge NRK.

– Slik kan vi ikke ha det, sier strafferettsforskeren.

De nyeste tallene, hentet fra regjeringens NOU fra 2020, underbygger påstandene om at svært få kvalifiserer til fri rettshjelp. Se faktaboks.

Dette sier rapporten I 2017 var det bare 9 prosent av den voksne befolkningen som fylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp

Enslige uføre faller automatisk utenfor ordningen fordi de har krav på en minsteytelse som overstiger brutto inntektsgrense på 246 000 kr

En enslig person som tjener 267 000 kr før skatt, vil som den klare hovedregel ikke ha krav på fri rettshjelp i dag. Denne personen vil knapt ha sjans til å betale for rettshjelp selv

Dekningsgraden i Norge er lavere enn i de andre nordiske landene som utvalget har innhentet tall fra (Sverige, Danmark og Finland).

De økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge er kritisert av FNs menneskerettighetskomité. Kilde: NOU 2020: 5, Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp Vis mer

SV: Vil ta rettshjelp til forhandlingsbordet

Sosialistisk venstrepartis (SV) stortingsrepresentant, Kari Elisabeth Kaski, sier til VG at hun deler Holters bekymringer.

– Det er i rettssalen vi ser de store klasseforskjellene. Hva slags bakgrunn du har, kan slå direkte inn på rettssikkerheten din, sier Kaski.

I 2020 foreslo regjeringens rettshjelpsutvalg en reform av dagens ordningen og en ny lov om støtte til rettshjelp.

Flere av de forslagene som fremmes her, støtter SV.

– Vi vil blant annet øke inntektsgrensen til fri rettshjelp, slik at den er fem ganger beløpet i folketrygden. Vi vil også at fri rettshjelp skal tilbys på flere ordninger, som utvisningssaker, arbeidsrett og husleierett, sier Kaski.

Hun forsikrer også om at saken er noe partiet vil ta med seg inn i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Vi har vært fortvilet over situasjonen i mange år.

ENIG: Både Venstres Sveinung Rotevatn og Sentralistisk Venstreparti (SV) Kari Elisabeth Kaski er enig om å øke inntektsgrensen for fri rettshjelp og salærsatsen til advokater. – Vi vil øke salærsatsene for fri rettshjelp, antall timer innvilget gjenspeiler sakens kompleksitet.

Rotevatn: Lover endringer

– Det har ikke vært endringer i rettstilbudet siden 2003, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn, som nå går til valg på å få gjennom større endringer i rettshjelpstilbudet.

– Vi ser at en del grupper burde hatt rettshjelp som ikke får det. Venstre vil øke inntektsgrensen, slik at færre faller utenfor, samt øke bevillingen til lavterskel rettshjelp.

Rotevatn lover også å øke den såkalte salærsatsen, eller timelønnen, for advokater som tar rettshjelpsoppdrag.

– Det er kanskje vanskelig å forstå at advokater burde få bedre betalt. Men en advokat som driver fri rettshjelp er noe annet enn en forretningsadvokat.