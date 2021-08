INTENSIV: Sykehusene rigger seg for en ny travel periode. Bildet er fra Sykehuset Østfold, Kalnes.

Smittevernoverlege bekymret: − Denne bølgen blir større enn man har kommunisert

Smittevernoverlege Lars Kåre Selland Kleppe ved Helse Stavanger frykter at smitte- og sykdomsbølgen Norge står overfor, kan bli større enn det man forutså.

Av Anne Stine Sæther

– Myndighetene ønsker å gå ned på smittesporingen. Da øker risikoen for smitte utenfor kjente smitteveier. Dette gjøres samtidig med at mange fortsatt er uvaksinerte og dårlige beskyttet. Det bekymrer meg, sier Kleppe.

Han forventer at vi i de kommende ukene og månedene vil se flere alvorlig syke enn man før sommeren så for seg at det ville bli.

– Denne bølgen blir større enn man har kommunisert de siste ukene fra sentrale myndigheter, sier han.

Kleppe, som er overlege ved infeksjonsavdelingen, mener vi bør se til England for å forstå hva som kan komme.

– Der har man åpnet opp. Men de har smittesporing og testing. De har akkurat nå 7000 innlagte pasienter. Hvis vi når samme nivå som England, vil vi ha 600 innlagte covidpasienter samtidig. På det meste i pandemien hittil, har vi hatt 325 covidpasienter innlagt på sykehus samtidig, sier Kleppe.

FRYKTER STORBØLGE: Smittevernoverlege Lars Kåre Selland Kleppe ved Helse Stavanger.

– Alvoret er uklart kommunisert

Stavanger Universitetssykehus har hatt få innlagte covid-pasienter de siste månedene. Blant gruppen som er blitt lagt inn de siste ukene, er det både vaksinerte og uvaksinerte. De uvaksinerte er i aldersgruppen 40–60 år.

– I vårt område har 90 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 45–54 år fått en vaksinedose. 70 prosent har fått to doser. Det vil si at 5000 i denne gruppen ikke er vaksinerte, mens 10.000 har fått én dose. I den aldersgruppen har cirka 1000 personer hatt sykdommen. Det er mange som er eksponert for smitte og som har samme innleggelsesrisiko som for et halvt år siden, sier Kleppe.

Smittevernoverlegen synes det er uklart kommunisert hvor alvorlig denne bølgen kan bli.

– Inntrykket vi sitter med er at myndighetene har stor tillit til at flokkimmunitet skal «kjøpe oss» ut av situasjonen og føre til at smitten stopper. De som ikke er vaksinerte, har fortsatt samme risiko og de er mange, sier smittevernoverlegen.

– Må få tilbake tydeligheten

Kleppe tror folk selv må ta ansvar for at vi ikke skal komme dit.

– Inntrykket mitt er at myndighetene i starten av sommeren hadde stor tillit til at vaksinasjonen skulle beskytte oss fra en ny bølge. For fire uker siden mente FHI at 2000–3000 ukentlige smittetilfeller var trolig, men budskapene har vært sprikende. Vi må få tilbake tydeligheten på at de generelle rådene fortsatt står ved lag i tiden fremover.

Han tror det er lite realistisk at Delta-smitten skal holde seg i barne- og ungdomspopulasjonen, uten å påvirke de eldre.

– Må lære oss å leve med viruset

Hans kollega på Akershus Universitetssykehus, smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen, er også spent på hvordan pandemien utvikler seg de neste ukene.

– Da vil vi se i hvilken grad smitteøkningen gjenspeiles i innleggelser på sykehus og eventuelt på intensivavdeling. Det er per nå ut som det går ganske bra. Det er mye smitte, uten den store økningen i antall innleggelser, sier Bakken Jørgensen.

Hun tror hele spesialisthelsetjenesten er litt spent på de neste ukene.

– Viruset forsvinner ikke

Det er vaksinasjonsgraden som gjør at smittevernoverlegen på et av pandemiens tyngst belastede sykehus, er ganske rolig med tanke på utviklingen de neste ukene.

– Jeg tror at vi må åpne samfunnet. Det er veien å gå. Viruset forsvinner ikke, vi må lære oss å leve med det på en annen måte enn å stenge ned. Hodene må omstilles og vi må finne nye strategier. Vi må vurdere risiko for corona mot annen risiko, kostnadene ved nedstenging og begrensningen av frihet, sier Bakke Jørgensen.

Hun sier at tiltaksbyrden har vært høy, men understreker at strategien som er valgt er gjort etter grundige overveielser.

– Det er forventet økt smitte og vi må håpe at forventningene om at vaksinen hindrer alvorlig sykdom og innleggelser slår til. Jeg tror at vi allerede om et par uker vil kunne bli beroliget, sier Bakke Jørgensen.

DELER BEKYMRINGEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Høie: – Deler bekymringen

– Jeg deler smittevernoverlege Kleppes bekymring. 70 prosent av de som er innlagt er uvaksinerte. 12 prosent har fått en vaksinedose. Det positive er at de fleste pasientene ikke blir så syke som vi har sett tidligere. De ligger kortere tid på sykehus, sier helseminister Bent Høie (H).

Han sier den siste utviklingen i pandemien er et veldig klart varsku til de som ikke har vaksinert seg.

– Også unge mennesker kan bli så syke at de må legges inn på sykehus. Jeg er spesielt bekymret for aldersgruppen 25–39 år. Det er i den gruppen vi har flest uvaksinerte, sier helseministeren.

– Det vi ser er alvorlig

Kraften i smitteutviklingen har overrasket helseministeren.

– Farten i økningen er større enn vi ønsker. Det vi ser er alvorlig. Det er grunnen til at jeg sterkt oppfordrer til vaksinering og til å holde en-meters-regelen, sier Høie.

– Er samfunnet åpnet for tidlig?

– Tiltakene vi har er riktige. Men jeg er urolig for at tiltakene ikke følges.

Nøkkelen til å få kontroll på smitten, ligger i vaksinering som kommunene tar seg av, mener helseministeren.

– Jeg har veldig stor forståelse for at ansatte i kommunene er slitne. De har hatt det tøft og jeg er utrolig takknemlig for jobben som gjøres. Jeg får meldinger om at summen av alt kommunene skal gjøre, blir ekstremt vanskelig, sier Høie.

Helseministeren tror ikke vi blir helt kvitt viruset.

– Norge har ikke styrt mot en nullvisjon. Viruset vil være i samfunnet. Vi kommer til å få en normal hverdag, med økt beredskap mot nye mutasjoner. Våre danske kollegaer sier det samme. Vil vi få en normal hverdag, men med økt beredskap.

