MANGEDOBLING: I Trondheim har avtalepsykolog Kristin Lyse 52 uker ventetid. Hun mener det er nødvendig med en mangedobling av avtalespesialister innen psykisk helse.

Psykolog: Måtte avvise fem henvisninger på et døgn

Det totale tilbudet innen psykisk helsevern må opprustes, er den klare beskjeden fra både Psykologforeningen og behandlerne selv. Trondheim-psykolog Kristin Lyse har ett år ventetid.

Av Kari Spets

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG skrev lørdag om at det nærmest er umulig å få avtalepsykolog, på folkemunne gjerne kalt «offentlig psykolog», i store deler av landet: Tre av fire psykologer har minst et halvt års ventetid.

Fakta: Avtalepsykologer Avtalespesialister innen psykologi er privatpraktiserende psykologer som får refusjon fra staten.

Det finnes cirka 600 av dem i Norge.

Hos disse betaler pasienten kun 375 kroner per konsultasjon frem til egenandelstaket på 2460 kroner er nådd. Da får de frikort.

Det offentlige tar resten av regningen for året, hvorav Helseforetakene betaler halvparten.

Avtalespesialister må forholde seg til Helsedirektoratets prioriteringsveileder , og listene deres består i praksis av henviste pasienter de ikke har avvist.

Det er altså ikke slik at alle pasienter som blir henvist til avtalespesialist havner på venteliste.

Avtalespesialist-ordningen omfatter også psykiatere og leger. Kilde: Psykologforeningen/Helsedirektoratet Vis mer

Trondheim-psykolog Kristin Lyse har ett år ventetid.

Hun forteller til VG at hun bare i løpet av det siste døgnet har mottatt fem henvendelser som alle måtte avvises grunnet manglende kapasitet.

– Jeg er ikke overrasket over at den store majoriteten av avtalespesialister i vår region har en ventetid på omkring seks måneder eller mer. Behovet for våre tjenester er større enn kapasiteten, skriver hun i en e-post til VG.

– For i det hele tatt å klare å tilby behandling innen seks måneder, har flere av oss måttet avvise mange henvendelser.

– Kan få fatale konsekvenser

Lyse forteller at hun er svært bekymret for pasienter og pårørende. Hun mener det kapasitetsmangelen kan få fatale konsekvenser.

– Mange av dem som henvises har opplevd store påkjenninger og traumer tidligere i livet, forteller Lyse.

– Da er det fortvilende at det å søke hjelp i helsevesenet kan medføre ytterligere opplevelser av å være mindre verdt – når hjelpen uteblir eller avvises.

FEILSTYRT: Det totale tilbudet som må opprustes, mener Håkon Skard, president i Psykologforeningen. – De psykiske helsetjenestene er underdimensjonert og feilstyrt på mange nivåer.

President i Psykologforeningen, Håkon Skard, mener ventetiden er «uakseptabel».

– Men jeg er ikke i tvil om at våre medlemmer er nødt til å be pasienter vente for å fullføre igangsatt behandling, understreker han.

Kritiserer Helsedepartementet

Psykologforeningen er ikke overrasket over tallene – og er svært kritiske til myndighetenes satsing på psykisk helse. Skard mener at Helsedepartementet må ta innover seg Riksrevisjonens nylige rapport om psykisk helsevern hvor det rettes sterk kritikk mot tilbudet.

Siden 2014 har det vært et uttalt mål for spesialisthelsetjenesten at psykisk helsevern skal prioriteres over somatikken. Målet er kalt «den gylne regel».

Ifølge Riksrevisjonens rapport har ikke de regionale helseforetakene (RHF) har klart å nå målet på seks år. Psykisk helsevern blir rett og slett nedprioritert i budsjettene.

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at Helsedepartementet har brukt for få virkemidler opp mot RHF-ene for å få dem til å nå målet.

Behov for tydeligere og sterkere politisk styring

President Skard enig. Han er klar på at RHF-ene har behov for tydeligere og sterkere politisk styring.

– Hvor lenge er myndighetene villige til å leve med at RHF-ene ignorerer de tydelige signalene om behovene i befolkningen innen psykisk helse? spør han.

– De må pålegges å prioritere psykisk helse både i sitt eget tilbud i sykehusene og i avtalepsykolog-segmentet.

– Vil det hjelpe med flere avtalepsykologer?

– Det vil avhjelpe deler av befolkningen, men så er det andre deler av befolkningen som vil trenge andre type tiltak. Det er det totale tilbudet som må opprustes. De psykiske helsetjenestene er underdimensjonert og feilstyrt på mange nivåer.

Helseministeren: Enig i at ventetiden er for lang

VG forteller helseminister Bent Høie om avvisningsprosenten hos avtalepsykologer – og de fem henvisningene som Trondheim-psykolog Lyse måtte avvise.

ENIG: – Jeg er enig i at ventetidene hos avtalespesialister er for lang, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til VG.

– Hva gjør det med deg å få høre om disse fem personenes situasjon?

Per e-post skriver han følgende:

– Jeg er enig i at ventetiden hos avtalespesialister er for lang. Vi har fått ned ventetiden i offentlig psykisk helsevern for voksne med ni dager siden 2013. Det er problem at avtalespesialistene ikke omfattes av det samme systemet for henvisning og ventetid. Derfor har jeg jobbet med Psykologforeningen og Legeforeningen for å få enighet om felles henvisningsmottak. Det har vi nå endelig blitt enige om. Da skal det bli slutt på at pasientene selv må ringe rundt for å finne hvor det er ledig plass og disse pasientene skal få de samme rettighetene som dem som henvises til DPS-ene (distriktspsykiatriske sentre, journ.anm.).

Dette er det totale svaret VG får på fire spørsmål. Dette er de tre andre:

– Er du fornøyd med RHF-enes og egen innsats?

– Psykologforeningen mener psykisk helsevern-feltet må opprustes på alle nivåer. Synes du tilbudet er godt nok slik det er?

– Riksrevisjonens rapport og Psykologforeningen peker på manglende politisk styring, for få virkemidler opp mot RHF-ene og manglende måloppnåelse av den gylne regel. Psykologforeningen spør: – Hvor lenge er myndighetene villige til å leve med at RHF-ene ignorerer de tydelige signalene om behovene i befolkningen innen psykisk helse?

Trondheim-psykolog: Må ha mangedobling

Trondheim-psykolog Lyse mener det er nødvendig med en mangedobling av avtalespesialister, sørge for god kapasitet i flere nivå av helsetjenesten og minimere byråkratiet omkring tilgangen på psykisk helsehjelp.

– Jeg mener at det er nødvendig at bevilgende myndigheter forstår at endring/ bedring på langvarige og komplekse problemer – som ofte har fått utvikle seg over ti til 20 år ikke kan oppnå reell bedring på kort sikt, forteller hun.

– En uttalt reduksjon av ventetider løser ikke et kapasitetsproblem og fjerner ikke folks behov for hjelp, skriver hun i en e-post til VG.