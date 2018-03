Lofoten: Flere skred utløst av skigåere

Publisert: 31.03.18 12:56

Det har gått flere ras i Laupstad i Lofoten. Hovedredningssentralen opplyser til VG at alle personer som var i området er gjort rede for.

– Det er snakk om to utenlandske skiturister som har utløst ett eller to snøskred i området. Ingen er tatt av snøskredet. Vi har sendt to helikopter inn i området, sier Rune Danielsen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Politiet i Nordland opplyser at det er utløst flere ras i området. Det er også flere enn seks personer i området, som det nå jobbes med å få gjort rede for.

– Det var seks personer i området, og de første meldingene gikk på at fire turister var tatt av raset, men nå er disse personene gjort rede for, sier Danielsen.

Politiet i Nordland meldte rundt 12.25 på Twitter at flere snøras er utløst i Laupstad i Lofoten. Ifølge Dagbladet meldte Røde Kors først at fire personer var tatt av skredet.

– Vi har fått melding fra våre kontakter nærmere rasstedet at fire personer er tatt av snøras, sa Vegard Kaspersen i Svolvær Røde Kors Hjelpekorps til Dagbladet.

Raset gikk nord for Laupstad. Politiet jobber nå med å sette inn hunder i søk i området, sammen med Røde Kors og Luftambulansen.