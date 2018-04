SKREDFAST: Den hvite traileren har stått ved bommen på veien som leder ut av Havøyvik i Finnmark i fem dager. Foto: Signe Helene Østrevik

Lastebil strandet ved skredrammet vei i seks dager

Publisert: 01.04.18 21:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-01T19:17:59Z

På vei til Oslo med saltfisk ble lastebilen stoppet med bom i Havøyvik natt til tirsdag. Der har sjåføren forblitt siden.

– Hadde jeg sittet der i fem dager, hadde jeg nok blitt sprø, sier Signe Helene Østrevik til VG lørdag.

Fra vinduet sitt har hun siden tirsdag morgen sett den hvite traileren stå foran bommen som stenger veien som forbinder Havøysund med omverdenen. Fredag fikk hun nok.

– Da tenkte jeg: «Nå må jeg gjøre noe», forteller Østrevik.

Hun forteller til VG at hun pakket en påskekurv, der hennes eget påskeegg inngikk, og dro bort til traileren.

Den estlandske trailersjåføren, som var for sjenert til å snakke med VG, ble svært glad og overrasket over oppmerksomheten fra lokalbefolkningen.

– Han sa at det hadde vært lange dager. Han har hatt noe egen mat, men fikk også mat av kommunen som kjørte rundt i går.

Lørdag fikk han seg dessuten en tur på butikken, sier Østrevik til VG.

Lastebilfirmaet: – Alt står bra til med han

Traileren tilhører firmaet Guttormsen transport.

Daglig leder i firmaet, Jørn-Arne Guttormsen, sier til VG at trailersjåføren er ved godt mot.

– Alt står bra til med han. Han har nok mat, og det er folk rundt, sier han.

Traileren hans står ved fylkesvei 889 mellom Havøysund og Snefjord.

Vegvesenet tok sin siste vurdering om åpning av veien søndag kveld, da ble det bestemt at den ikke åpnes søndag.

Havøysund er et av flere lokalsamfunn i Finnmark som har vært uten veiforbindelse hele påsken på grunn av den store skredfaren i området.

– Mange som er bekymret

Ordfører Reidun Mortensen (Sp) er kjent med at traileren står ved bommen.

– Det er mange som er bekymret for ham. Og flere har vært borte og pratet med ham. Det er jo en god egenskap ved sånne små samfunn. Men ser hverandre og tar vare på hverandre, sier hun.

Ordføreren påpeker at de som bor i området er vant til at veien er stengt og er forberedt på at det kan skje.

– Men nå går jo påsken mot slutten og folk skal hjem igjen. Det er mange som pendler herfra og det er vanskelig for dem som ikke kan få avløsning i jobbene sine.

Kommunen ser på muligheten for å sette opp et hurtigbåttilbud, slik at folk kan komme seg på jobb.

Denne artikkelen handler om Finnmark