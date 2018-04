BLE SKUFFET: Liv Signe Navarsete (59) snakker om Messenger-meldingen hun mottok i 2016 mest for å bidra til at unge politikere i trakasseres, sier hun til VG. Foto: Robert S. Eik, VG Foto: Robert S. Eik, VG

Navarsete om grov melding: Jeg tenkte – hvorfor får jeg ikke fred når jeg er ute av ledelsen?

Publisert: 11.04.18 20:50 Oppdatert: 11.04.18 21:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-11T18:50:41Z

Liv Signe Navarsete (Sp) ble mest lei seg da hun fikk den grove meldingen fra mobilen til en partikamerat. Hun hadde ventet at avsenderen ga seg til kjenne og at partiet gjorde mer for å komme til bunns i saken.

Stortingsrepresentanten lå og sov hjemme i Lærdal i Sogn da den trakasserende meldingen via en partifelles Facebook-konto kom inn til mobilen hennes natt til en søndag i 2016.

I meldingen sto det: «Vi har lyst på fitta di», ifølge Nationen som først omtalte saken.

– Jeg våknet, og ble sjokkert, mest skuffet og lei meg da jeg leste meldingen. Jeg er snart 60 år og har vært ute en vinternatt før, men du skjønner at her er det noen som er på fest – og at du ikke blir omtalt på noen positiv måte av den eller de som sender en slik melding, sier Liv Signe Navarsete til VG.

Hun mener meldingen vitner om et lavmål som hun ikke trodde enkelte i Senterpartiet kunne senke seg ned til.

Navarsete understreker overfor VG at det ikke er henne selv som har gått til media med saken. Men velger likevel å snakke om sin opplevelse av trakasseringen fordi hun svært gjerne vil at unge folk som er engasjert i politikk ikke skal oppleve noe lignende.

– Mye tyder på at du fikk meldingen fra en partikamerat, hvordan var det?

– Det gjør jo dette litt spesielt. Det var slett ikke noe hyggelig. Jeg tenkte: Hvorfor får jeg ikke fred nå når jeg er ute av styre og stell og lederroller i partiet. Den som sendte meldingen kunne ikke vite det, men jeg var akkurat da også i en litt sårbar situasjon ettersom min mor hadde gått bort, forteller Navarsete.

Vil forebygge trakassering av unge politikere

Fra tidligere er det kjent at det har vært et anstrengt forhold mellom Navarsete og deler av den markante trønder-fløyen i partiet fra tiden hun var leder i Senterpartiet. Men dette skal skrive seg fra flere år siden.

Nå er Navarsete opptatt av å formidle at denne saken ikke dreier seg om henne som person, men om at folkevalgte, både erfarne – og uerfarne, skal ha rett til å drive politikk og ytre meninger uten å bli utsatt for trakassering.

– Jeg kommenterer denne saken utelukkende fordi jeg vil bidra til at dette ikke skjer med unge jenter som engasjerer seg i politikken. Vi må sikre oss mot trakassering som dette.

– Hvis jeg hadde vært 16 år og blitt utsatt for en slik melding, hadde jeg nok ikke møtt opp på flere Senterpartimøter etterpå, sier Liv Signe Navarsete som representerer hjemfylket Sogn og Fjordane på Stortinget, der hun jobber med forsvarssaker.

– Har du hatt problemer med å forholde deg til partifolk som du vet deltok på denne festen i Åre – der meldingen ble sendt fra – i ettertid?

– Nei, og jeg kjenner ikke til hvem som har sendt meldingen. Det eneste jeg er sikker på, er at den ikke er sendt av vedkommende som eier mobiltelefonen og Facebook-kontoen, sier Navarsete.

Ifølge Nationen er det tidligere statssekretær i Sp, Morten Søberg, som eier Facebook-kontoen Messenger-meldingen er sendt fra. Han deltok på hytteturen i Åre sammen med flere markante Sp-folk fra Trøndelag, blant andre nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram.

Vigdenes sier til VG at han ikke har noen kommentar til saken.

Ola Borten Moe sier en kort kommentar til VG:

– Det er en uakseptabel melding, som jeg først ble kjent med uken etter turen. Behandlingen av den saken i partiet har ikke vært mitt ansvar.

Vil komme til bunns i saken

Liv Signe Navarsete synes det er leit at den som står bak meldingen ikke har hatt mot nok til fortelle henne og partiet om det.

– Den som gjorde dette, burde stå fram, i alle fall innad i partiet og av hensyn til andre, sier hun.

Uansett hadde Navarsete ventet at partiet ville ha foretatt seg mer i sin håndtering av saken.

– Jeg hadde jo håpet at man ville komme til bunns i saken, sier Navarsete til VG. Hun opplevde at partilederen tok noen telefoner, men at saken ble lagt til side. Flere i partiet skal ha reagert på at saken ikke ble nevnt i det hele tatt da Senterpartiet ble spurt om Metoo-saker i egen organisasjon tidligere i år.

– For egen del er det ikke noe mer jeg kan gjøre. Det er partiledelsen som må håndtere dette, sier Navarsete.

– Kan flere personer ha stått bak meldingen i en situasjon med fest og alkoholinntak?

– Det vet jeg ingenting om, svarer Navarsete.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skriver i en e-post til VG onsdag ettermiddag at han først trodde saken ikke skulle tas videre, men skjønte i ettertid at det var et ønske om dette.

– Eier av telefonen hadde beklaget dypt og både jeg og Liv Signe tror på det eieren av telefonen sa. Hadde da og nå et ønske om å være et medmenneske og å gi støtte. Jeg oppfattet ikke da at det var noe ønske om å ta dette noe videre, men skjønte i ettertid at det var det. Vi hadde da et nytt møte med Liv Signe, og ble sammen enige om videre håndtering. Senterpartiet skal være et parti der slikt ikke oppleves, og hvor varslere skal tas på alvor, skriver Sp-lederen.