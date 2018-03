Slenger flypassasjerenes bagasje bortover bakken: – Uakseptabelt

Publisert: 28.03.18 17:30 Oppdatert: 28.03.18 18:03

Norwegian tar oppgjør med samarbeidspartneren etter at en flypassasjer filmet bagasjen som ble kastet langs asfalten.

Bildene som VG har fått tak i viser at bagasjen blir slengt bortover bakken av personalet. Personen som tipset om hendelsen ønsker å være anonym. Hun satt i naboflyet da hun ble vitne til hvordan bagasjen ble håndtert.

Hun sier til VG at hun så bagasjen bli kastet rundt én gang før hun begynte å filme.

– Jeg tenkte at om personen gjør det igjen, da begynner jeg å filme, sier hun og legger til:

– Folk pakker vanligvis ting de bryr seg ekstra om i håndbagasjen. Da er det enda verre at de behandler bagasjen på den måten.

– Har gitt klar beskjed

Andreas Hjørnholm, presseansvarlig i Norwegian , sier måten bagasjen ble behandlet på er uakseptabel.

– Hva tenker du om måten bagasjen ble behandlet på i videoen?

– Vi har sett videoen og slik skal ikke bagasjen hos oss behandles. Vi har tatt kontakt med vår samarbeidspartner på Oslo Lufthavn og gitt klar beskjed om at dette er uakseptabelt. Bagasjen skal behandles skikkelig og med respekt, sier Hjørnholm.

Han forteller at han er usikker på om det er håndbagasje eller vanlig bagasje, men forteller at flyet kan ha vært så fullt at deler av håndbagasjen måtte flyttes til bagasjerommet i flyet.

Skal behandles korrekt

– Det har vært flere tilfeller av dette i media tidligere og alle har telefoner de kan filme med i 2018 – hva syns du om at det likevel skjer så åpenlyst?

– Det er ikke den rette måten å behandle bagasjen på uansett om det skjer åpenlyst eller ikke. Våres passasjerer skal kunne regne med at deres bagasje håndteres korrekt.

Det er selskapet Menzies Aviation som samarbeider med Norwegian om bagasjetransport. Kontaktperson Ben King forteller til VG at de fikk tilgang til videoen forrige uke.

– Vi håndterer dette internt, men har ikke fullført etterforskningen ennå, skriver han i en e-post.

