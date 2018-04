RISIKERER NEDERLAG: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ønsker ikke produksjonsavgift på fiskeoppdrett, slik flertallet i Stortinget nå samler seg om. Foto: Tore Kristiansen, VG

Stortinget vil ha ny avgift på oppdrett – mot Per Sandbergs vilje

Publisert: 10.04.18 17:00

Med muntlig støtte fra et flertall i Stortinget, vil SV pålegge lakse- og ørretoppdretterne en ny avgift på 500 millioner kroner – i strid med anbefalingene til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Nok en gang ligger det an til at opposisjonen i Stortinget slår seg sammen og påfører den blåblågrønne regjeringen et nederlag. Denne gang er det oppdrettsnæringen som må betale.

– Vi foreslår en ny produksjonsavgift på fiskeoppdrett i norske fjorder. I vår modell vil 35 øre pr kilo produsert laks og ørret gi 500 millioner kroner i inntekter, og det meste skal gå til vertskommunene, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til VG. Han er medlem i Stortingets næringskomité. hvor opposisjonspartiene allerede har diskutert seg fram til en foreløpig modell for den nye avgiften.

– Det ligger an til at et flertall vil slutte seg til forslaget, ut fra det partiene har sagt tidligere, sier SV-representanten.

Lover å utrede

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier at han ikke har lest SVs forslag, men var forberedt på at det ville komme:

– Om Stortinget ønsker at jeg utreder produksjonsavgift, så skal jeg selvsagt utrede det. Men jeg har flere motforestillinger, og en av dem handler om forutsigbarhet, etter at Stortinget i et bredt forlik i 2015 sa at avgiftene til Havbruksfondet var en god erstatning for både produksjonsavgift og eksportavgift. Nå vil man tydeligvis ha både i pose og i sekk, og da kan det påvirke prisen på fisken, sier Sandberg til VG.

Uheldig

Han legger til at nye avgifter vil være uheldig nå, fordi næringen må investere milliarder i nye miljøtiltak som myndighetene også har pålagt dem.

– Det er gode tider for oppdretterne nå, men for bare fire-fem år siden var tallene langt dårligere.

SV er imidlertid åpne for å diskutere unntak for bedrifter som går med tap, ifølge Fylkesnes:

– I fjor ønsket flertallet i Stortinget å innføre en eksportavgift, men Sandberg kom tilbake til Stortinget med en juridisk utredning som sa at eksportavgift vile være i strid med EFTA-regler. Nå tar vi fiskeriministeren på ordet og foreslår en annen modell, sier SV-representanten.

Sp og KrF støtter

– Vi vurderte å fremme vårt eget forslag, men SVs forslag er dekkende for vårt syn, sier Geir Pollestad (Sp), leder i Stortingets næringskomité.

Steinar Reiten (KrF) sier til VG at han vil anbefale sin stortingsgruppe å støtte forslaget, og at det er innenfor KrFs partiprogram som ønsker at vertskommunene skal få mer igjen fra oppdrettsnæringen.

– Oppdrettsnæringen er superlønnsom og tjener nå titalls milliarder kroner årlig i form av overskudd og utbytte- Det er på tide at de betaler en grunnrente til kommunene for arealene de får tilgang til, sier Fylkesnes.