NEDBØRSTUNGT: Himmelen vil åpne seg over store deler av Sør-Norge fra onsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

Skalk lukene! Nå blir det søkkvått i sør

I Sør-Norge skal det bøtte ned både som regn og snø fra i ettermiddag. Det er ventet å gå hardt utover kjøreforholdene i hele seks fylker.

– Det er et lavtrykk som kommer inn mot Sør-Norge og har med seg en god del mild luft. Det begynner som snø i ettermiddag, men vil ganske raskt gå over til regn, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til VG.

Og det er særlig sørlendingene som må stålsette seg. Her er det ventet å komme 50 millimeter med regn i løpet av ett døgn.

– Det har jo vært verre, men det er jo ikke noe særlig vær å være ute i, sier meteorologen.

– På Østlandet vil det nok kunne komme opp mot 20 millimeter med snø i innlandet, mens det ved kysten etter hvert vil gå over til regn.

FINN FREM PARAPLYEN: Det ventes mye regn i Oslo fra i ettermiddag/kveld. Foto: Gisle Oddstad

Vanskelige kjøreforhold

Onsdag ventes det vanskelige kjøreforhold på Østlandet, og Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel på gult nivå, som betyr moderat fare, som gjelder fra klokken 11 onsdag til klokken 10 torsdag.

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen region Sør, Tonje Halvorsen, sier til VG at selv om de forventer at kjøreforholdene blir mer utfordrende enn vanlig, er det ikke unaturlig for vinter å være.

– Vi skal nok håndtere det greit. Men vi oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene. Det er fortsatt vinter i Norge, selv om vi har hatt et innslag av vår, sier hun.

Vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo, sier til VG at det ser ut til å komme mest nedbør på Sørlandet, men trolig som regn, da det er plussgrader.

– Nedbøren kommer nok som sludd og snø på Østlandet, med regn langs kysten, så her kan det bli dårlige kjøreforhold de neste to dagene, sier hun.

Det er imidlertid ikke lett å si nøyaktig hvor forholdene vil bli verst, ettersom det er vanskelig å forutse de konkrete grensene mellom regn, sludd og våt snø.

– Men det er nok generelt Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark som vil få de vanskeligste forholdene. Det blir nok ikke like ille i Agder, sier Bergheim.

Vinterlig i nord

Vestledningene ser ut til å slippe billigere unna onsdag, før det braker løs også her utover morgendagen.

– Nedbøren vil da komme som regn i sørvest, mens det nordover vil komme som snø, sier Ovhed.

Trønderne kan imidlertid nyte både oppholdsvær og solgløtt onsdag.

Tirsdag var det snøstorm i nord, og det er ikke ventet at snøværet vil gi seg her med det første - men det er håp.

– Det har vært ganske mye snøbyger i Troms og Finnmark i natt, og det vil fortsette litt til før det bedrer seg og blir ganske bra, sier Ovhed.

Lengst nord vil det også holde seg kaldt, forteller han.

Flere steder i landet byr været på betydelig skredfare. Spesielt i Troms og Finnmark lyser advarende oransjefarge om betydelig skredfare flere steder både onsdag og torsdag, melder Varsom.no.

Det er også betydelig skredfare på andre kanter av landet.

Sol i vente

Det grå, våte og vekslende været i sør vil vare godt inn i torsdagen skal vi tro meteorologene, mens lørdagen byr på gode utsikter for den solhungrige.

– Mot helgen ser det ut som det blir ganske bra over hele landet, særlig på lørdag i sør, sier Ovhed.

Men unntak av noen skyer som kan henge igjen enkelte steder, er «rimelig gode sjanser for sol», forsikrer meteorologen.

Det vil imidlertid bli kaldt og over hele landet er det ventet temperaturer under null grader.